Oikeustieteen professorit tyrmäävät Sipilän hallituksen siunaamat asekaupat diktatuureihin – ”Hallitus on täysin piittaamaton lain sisällöstä”

Oikeustieteen professorit Martti Koskenniemi ja Martin Scheinin arvostelevat kovin sanoin Suomen hallituksen siunaamia asekauppoja.

HS kertoi sunnuntaina, että Suomesta on viety aseita muun muassa Keski-Aasian sortovaltioihin Turkmenistaniin ja Uzbekistaniin sekä sotaa Jemenissä käyvään Saudi-Arabiaan. Pääministeri Juha Sipilän (kesk) mukaan asekauppaa ohjaa ”ihmisoikeusnäkökulma”.

Euroopan yliopistoinstituutin kansainvälisen oikeuden professori Scheinin arvioi, että Suomen hallitus rikkoo vuonna 2012 säädettyä lakia puolustustarvikkeiden viennistä. Se velvoittaa ottamaan huomioon kohdemaiden ihmisoikeustilanteen ja konflikteihin osallistumisen sekä seuraamaan aseiden käyttöä.

”Asevienti Keski-Aasian diktatuureihin ja Saudi-Arabiaan tarkoittaa Suomelle isoa riskiä olla osallinen sotarikoksissa tai vakavissa ihmisoikeusloukkauksissa.”

Scheininin mukaan näin on varsinkin, jos Suomi ei pysty seuraamaan, mitä aseilla tehdään. Se on vuoden 2012 lain keskeinen edellytys.

Kranaatinheittimiä Saudi-Arabiaan vievän valtionyhtiö Patrian liiketoimintajohtaja Mika Karin mukaan aseiden käyttöä on ”käytännössä täysin mahdotonta seurata”. Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps) puolestaan kertoo olevansa siinä käsityksessä, että Suomen viemiä aseita ei ole käytetty Jemenin sodassa. Scheininin mukaan tämä ei alkuunkaan riitä.

”Suomen hallitus on täysin piittaamaton lain sisällöstä. Jos aseiden käyttöä ei voida seurata, niitä ei saa viedä. Saudi-Arabia on kaikkein ongelmallisin tapaus. Sinne ei mielestäni voi lain perusteella myydä mitään. Myös Uzbekistanin tilanne on hyvin huolestuttava.

”Viennin edistäminen on saanut etusijan, jopa siinä määrin, että nykyinen käytäntö vaikuttaa olevan selvässä ristiriidassa Suomen oman lainsäädännön kanssa”, Scheinin lisää.

Kansainvälisen oikeuden akatemiaprofessori Martti Koskenniemi katsoo, että Suomi rikkoo sekä EU-neuvoston vuoden 2008 yhteistä kantaa asekaupasta että vuonna 2013 solmittua YK:n asekauppasopimusta.

Asekauppasopimus kieltää aseiden viennin maihin, joissa niitä voitaisiin käyttää esimerkiksi rikoksiin ihmisyyttä vastaan, sotarikoksiin tai siviileihin kohdistuviin hyökkäyksiin. Saudi-Arabia on surmannut Jemenissä noin 3 000 siviiliä, Koskenniemi muistuttaa. Maan johtama koalitio pommittaa Jemenissä muun muassa sairaaloita.

Euroopan unionin neuvoston kanta puolestaan velvoittaa ottamaan huomioon kohdemaiden sisäisen tilanteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen. Erityistä varovaisuutta on noudatettava niiden maiden kohdalla, joissa Euroopan neuvosto, EU tai YK ovat todenneet vakavia ihmisoikeusloukkauksia. Esimerkiksi Uzbekistan, johon Suomi vie kivääreitä, on tällainen maa.

”On aivan selvä, että Suomen toimet rikkovat sekä asekauppasopimusta että EU:n yhteistä, sitovaa kantaa”, Koskenniemi sanoo.

Scheinin ja Koskenniemi ihmettelevät pääministeri Sipilän puheita siitä, että Suomi on EU:n keskilinjassa ja seuraa tarkasti muiden maiden käytäntöjä.

”Jos naapurin pojat ryöstävät kioskin joka viikonloppu, se ei oikeuta Suomea ryöstämään sitä kioskia. Juristina ja akatemiaprofessorina en voi muuta sanoa”, Koskenniemi toteaa.

”Määräykset ovat täysin selvät. Näissä sopimuksissa ei kerta kaikkiaan sanota yhtään mitään siitä, että pitää ottaa huomioon aseviennistä tuleva taloudellinen hyöty.”

Scheininin mielestä jotkin muut EU-maat, kuten aseita Saudi-Arabialle myyvä ja konflikteissa osallisena oleva Britannia, ovat itsekin vaarassa syyllistyä sotarikoksiin.

”Ei Suomi voi kulkea missään keskilinjassa, meidän pitäisi olla EU:ssa ihmisoikeuksien omatunto. Se sopii myös ulkopoliittiseen profiiliimme.”

Scheininin mukaan oikeuskanslerin, eduskunnan oikeusasiamiehen ja perustuslakivaliokunnan pitäisi puuttua hallituksen toimiin.

Kansainvälisesti valvontatoimet ovat heikkoja. YK:n asekauppasopimuksella ei ole varsinaisia valvontaelimiä. Keskeinen valvontaa suorittava toimielin on YK:n ihmisoikeusneuvosto, jonka jäsen myös Saudi-Arabia on.

EU-oikeutta valvova Euroopan unionin tuomioistuin taas ei käsittele ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluvia asioita, mihin asekauppakin todennäköisesti lasketaan.

”Se on rajatapaus. Mutta en usko, että tuomioistuin tulisi tähän puuttumaan. Jäsenvaltiot ovat kaikin tavoin pyrkineet siihen, että tehokkaita valvontatoimia ei olisi”, Koskenniemi sanoo.

