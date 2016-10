Lasten allergioita on saatu katoamaan siedättämällä – kotioloissa siihen ei kannata ryhtyä

Vanhemmat epäilevät herkästi ruokaa, lisäainetta tai maustetta, kun lapsi saa ihottumaa tai vatsavaivoja. Syy voikin olla ruoka-allergia – mutta tavallisempi ihottuman aiheuttaja on niin sanottu atooppinen iho.

Atooppinen iho on kuiva ja rakenteeltaan poikkeava, jolloin se päästää allergeeneja eli allergisen reaktion aiheuttajia helpommin lävitseen. Atooppisuuteen liittyy usein myös suolisto-oireita kuten ripulia, ummetusta ja vatsakipuja.

HS kertoi maanantaina, että jopa puolet päiväkoti-ikäisten lasten allergiaruokavalioista voi olla tarpeettomia.

Kansallisen allergiaohjelman mukaan enää ei yritetä välttää oireita aiheuttavia ruoka-aineita vaan kasvattaa sietokykyä niitä kohtaan.

Siedätys onkin osoittautunut tehokkaaksi. Vakavasti maidolle allerginen voi juoda siedätyksen jälkeen lasillisen maitoa, vaikka sai aiemmin oireita jo yhdestä millilitrasta maitoa.

Maapähkinälle allerginen taas on voinut saada henkeä uhkaavan reaktion tuhannesosasta pähkinää. Kuukausia kestäneen siedätyksen jälkeen hän pystyy syömään useamman pähkinän. Se helpottaa elämää: mahdollista pähkinänmurua ei tarvitse enää selvittää jokaisesta suupalasta.

Kotioloissa omin päin siedättämiseen vanhempien ei kannata ryhtyä. Jos epäilee, että lapsella on allergia, kannattaa kääntyä neuvolan tai lääkärin puoleen. Siellä selviää, miten epäillyn allergian kanssa edetään.

Siedätyshoitoihin ei lähdetä kevyin perustein. Ensin varmistetaan allergia ja se, että siedätystä voi yrittää. Lääkäri suunnittelee hoidon, ja se toteutetaan valvotusti.

Siedätyshoidossa käytetään muun muassa pistoksia ja kielen alle laitettavia tabletteja, ruoka-aineallergiassa taas sitä ruoka-ainetta, joka antaa oireita. Siedettävän aineen annosta kasvatetaan hitaasti. Hoito vie kuukausia, jopa vuosia.

Siedätys tehoaa muun muassa allergiseen nuhaan ja astmaan, ampiaisten ja mehiläisten pistoihin sekä maitoallergiaan ja yli viisivuotiaan ruoka-allergioihin.

Noin 3–9 prosenttia alle kaksivuotiaista on allergisia jollekin ruoka-aineelle. Yleensä allergia ilmaantuu lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana. Tavallisia aiheuttajia ovat maito, vehnä ja kananmuna.

Allergiaa epäillään, jos lapsen ihottuma on laaja, atooppisen ihon päähoitokeino eli ihon rasvaaminen ei auta, tai jos lapsi on levoton ja kutinaa on jatkuvasti, kirjoittaa professori Mika Mäkelä Helsingin yliopistosta Allergia- ja astmaliiton lasten ruoka-allergioita koskevassa oppaassa.

Iso osa lasten allergioista on lieviä ja häviää itsekseen.

Esimerkiksi ruokayliherkkyys menee usein itsestään ohi kouluikään mennessä. Jos oireet ovat lieviä, niiden aiheuttajaa ei tarvitse välttää, totesi Käypä hoito -suositus viime vuonna.

Altistuminen ruoka-aineelle voi jopa nopeuttaa tottumista oireita aiheuttavalle aineelle.

Jos taas ruoka-aineesta tulee henkeä uhkaavia oireita, sitä pitää välttää. Välttämistä noudatetaan kuitenkin vain määräaika, koska välttämisruokavalio jää helposti päälle. Se voi rajoittaa ravitsemusta vielä sitten, kun itse allergia on saattanut helpottaa.

Myös käsitys uusien ruoka-aineiden antamisesta vauvoille on muuttunut. Alkuvuonna ilmestyneet uudet perheen ruokailusuositukset neuvovat, että allergian ehkäisyn kannalta lapsen pitäisi altistua kiinteille ruoille jo 4–6 kuukauden iässä. Se tapahtuu pieninä maisteluannoksina imetyksen ohessa.

Suositus perustuu tutkimushavaintoihin siitä, että varhainen altistus voi synnyttää sietokykyä ja siten ehkäistä allergioita.

Tätä tukevia tuloksia tuli myös muutama viikko sitten. Brittitutkijat julkaisivat lääketieteen Jama-lehdessä analyysin, joka veti yhteen 146 tutkimuksen havaintoja.

Niiden mukaan kananmunan antaminen lapselle jo 4–6 kuukauden iässä näyttäisi vähentävän vaaraa allergisoitua kananmunalle. Samansuuntaisia tuloksia saatiin pähkinästä ja kalasta.