HS seuraa: Tampereen päättäjät puivat parhaillaan, pitääkö kaupunkiin saada raitiotie – nämä argumentit kuullaan puolesta ja vastaan

Tästä on kyse Ratikka kolistelisi vuonna 2021 Jos valtuusto päättää, että raitiotie tehdään, rakentaminen alkaa useasta kohdin jo ensi vuonna. Ensimmäiseksi valmistuisi osuus Hervannasta keskustaan vuonna 2021, toinen osa keskustasta länteen sen jälkeen. Vaunut Tampereelle on määrä tilata Transtechilta Otanmäestä. Tehdas aikoo tehdä niistä myös vientituotteen. Tampereen ratikan vuoroväli olisi 7,5 minuuttia Ratikan nopeus olisi enimmillään 70 kilometriä tunnissa, ja vuoroväli arkisin 7,5 minuuttia. Vaunuun mahtuisi 240 matkustajaa. Varikko tulisi Hervantaan.

Tampere on suurten asioiden edessä. Valtuustolla on maanantai-iltana edessään päätös, aletaanko kaupunkiin rakentaa raitiotietä.

Valtuusto pääsi aloittamaan ratikkakäsittelyn heti viiden jälkeen. Paikalla oli 66 valtuutettua, yksi oli poissa. Puheenvuoropyyntöjä oli useita.

Talon ulkopuolella oli ennen käsittelyn alkua paikalla noin 20-päinen mielenosoittajajoukko, jotka vaativat muun muassa ratikkahankkeen panemista jäihin. Tilannetta valvoi ainakin yksi poliisipartio autossaan.

Avauspuheen piti pormestari Anna-Kaisa Ikonen, joka ylisti ratikkahanketta monin sanoin. Ratikka on hänen mielestään toteuttamiskelpoinen hanke koko ajan kasvavassa kaupungissa, joka tarvitsee tehokkaan joukkoliikennevälineen

Hanketta puolustavissa puheenvuoroissa toistuivat muun muassa kasvavan kannaskaupungin ahtaus, tiivis kaupunkirakentaminen, ratikan vetovoimatekijä, sujuva liikkuminen, oppilaitosten etu ja vaikea työllisyystilanne.

”Tampere ansaitsee raitiotiensä”, tiivisti esimerkiksi apulaispormestari Mikko Aaltonen (vas).

Perussuomalaisten Lassi Kaleva sen sijaan epäili hanketta ja otti esiin ”budjettikellon”, mikä näyttäisi reaaliaikaisen ratikan kustannusten määrän julkisena laskurina Keskustorilla. Hän myös vaati, että virkamiehet olisivat henkilökohtaisessa vastuussa budjetin mahdollisesta ylityksestä.

Etukäteen on pidetty mahdollisena, että asia jää maanantaina pöydälle – silloin päätös siirtyisi kahdella viikolla eteenpäin. Aamulehden viime viikolla julkaiseman kyselyn mukaan kannattajilla on hienoinen johto, mutta äänestyksestä on uumoiltu täpärää.

HS kysyi hanketta vastustavalta ja sitä kannattavalta tamperelaispäättäjältä tärkeimmät perustelut ratikkakiistassa.

Argumentti vastaan: ratikka tulee suunniteltua kalliimmaksi

Kansanedustaja, valtuutettu Mikko Alatalo (kesk) pelkää, että ratikan hinta nousee vielä merkittävästi. Nyt raitiotien ja vaunujen yhteishinta koko reitiltä on noin 380 miljoonaa euroa.

”Jäljet pääkaupunkiseudulta pelottavat sikäli, että Länsimetron budjetti piti alun perin olla noin 550 miljoonaa, nyt se on valitettavasti 1,2 miljardia. Näillä julkisilla raidehankkeilla on se ominaisuus, että ne aina leviävät käsiin. Niin oli aikanaan Helsingin metrollakin. Pahoin pelkään, että tästä tulee kallis lasku tamperelaisille veronmaksajille”, Alatalo sanoo.

Alatalo itse kannattaa metrobussijärjestelmää, jollaisia on noin 200 kaupungissa maailmalla. Järjestelmässä busseille rakennetaan omat kaistat. Tämä olisi Alatalon mukaan halvempi malli.

”Pelkästään raitiotien nykyisellä hinnalla saataisiin parisataa bussia. Metrobussilinjan rakentamiseen menee noin neljäsosa siitä, mitä raitiotien rakentamiseen.”

Argumentti puolesta: tunnelikin rakennettiin aiottua halvemmalla

Toinen kansanedustaja ja valtuutettu, Olli-Poika Parviainen (vihr) sen sijaan ei usko, että hinta enää nousee. Länsimetroa Parviainenkin pitää surullisena esimerkkinä kustannusten noususta, mutta muistuttaa, että Tampereella Rantaväylän tunneli rakennettiin allianssimallilla ilman kustannusten merkittävää ylitystä.

”Kaikille julkisille hankkeille ei ole onneksi käynyt kuten Länsimetrolle. Me voimme Tampereella varmasti välttää virheitä, joita siinä on tehty. Tampereella tehtiin jo onnistuneesti tunnelihanke, joka on mittaluokaltaan suuri. Allianssimalli toimi ja kustannukset pysyivät aika hyvin hallinnassa”, Parviainen uskoo.

Ratikkahankkeen hintalappu kasvoi taannoin 250 miljoonasta 283 miljoonaan euroon. Ylitys perustui Parviaisen mukaan siihen, että asiaa tutkittiin tarkemmin, ja samalla hankkeesta löytyi uusia hyötyjä.

”Ei hinnan tästä enää pitäisi muuttua, ei ainakaan kovin paljon, toivottavasti ei ollenkaan.”

Argumentti vastaan: moni tamperelainen asuu liian kaukana raitiotiestä

”Ratikka palvelee tiettyä kaistaletta kaupungissa Hervannasta keskustaan ja eteenpäin Lielahteen, mutta aika paljon tamperelaisia jää linjan ulkopuolelle. Ihmisiä pakotetaan busseilla siirtymään ratikan varteen, jolloin matka-ajat hidastuvat. Silloin monet lähtevät omalla autolla ajamaan keskustaan”, ratikkahanketta vastustava Alatalo ennakoi.

Parviainen puolestaan sanoo, että bussilinjoja tarvitaan jatkossakin, eikä ratikka ratkaise kaikkia liikenteen ongelmia.

”Samalla argumentilla voidaan sanoa, että jo nyt ihmisten on vaihdettava liikennevälinettä Keskustorilla, jos on matkalla runkolinjan ulkopuoliseen paikkaan tai asuu sivummalla. Edelleenkään se ei ole syy olla rakentamatta.”

Argumentti puolesta: raitiotie on ekologinen ja demokraattinen

Parviainen korostaa sitä, että raitiotie olisi ympäristöystävällinen joukkoliikennemuoto.

”Raitiotie parantaa osaltaan joukkoliikenteen tehokkuutta, mukavuutta, esteettömyyttä, ekologisuutta ja turvallisuutta”, Parviainen ja kolme muuta kansanedustajaa Sanna Marin (sd), Satu Hassi (vihr) ja Anna Kontula (vas) kirjoittivat viime viikolla julkaistussa vetoomuksessa.

”Ratikka on myös sikäli demokraattinen, että se on lapsille ja vanhuksille esteetön. Esimerkkejä on siitä, että raitiotiet saavat käyttäjikseen sellaisia, jotka valitsevat ennemmin yksityisauton kuin linja-auton”, Parviainen perustelee HS:lle.

Argumentti vastaan: rakennuttajat hyötyvät, kuntalaiset eivät

Alatalo taas on huolissaan tamperelaisten veroeuroista.

”On väitetty, että ratikan varrelta saadaan tonttimaan hinta nousemaan. Onko se sitten itseisarvo, että maan hinta nousee? Voiton käärivät kuitenkin asuntojen rakentajat, harvoin se hyöty tulee kuntalaisille. Kaikki Suomen veronmaksajat maksavat suurkaupunkien asumistuella olevien ihmisten asumistukea, koska niin monet nuoret ja vanhemmatkin eivät pysty asumaan kalliimmissa asunnoissa”, hän pohtii.

”Jotkut poliitikot ovat sitä mieltä, että ratikka pitää rakentaa, vaikka se maksaisi miljardin. Minä olen eri mieltä, veronmaksajan rahasta pitää pitää huolta. Tässä on esimerkiksi vihreillä taustalla se, että ratikalla saadaan tukittua Hämeenkatu niin, ettei keskustaan autolla enää pääse kuin parkkihalleihin.”

”Kaupunki on velkaantunut jo nyt. Väitetään, että eurot tulevat tuplana takaisin, mutta olen ehdottanut osakeyhtiötä, johon ratikkaintoilijat voisivat sijoittaa omat rahansa, kun ovat niin varmoja asiasta. Jäisivät veronmaksajien rahat käyttämättä.”

Argumentti puolesta: ratikka on pitkällä tähtäimellä kannattava

Parviainen näkee ratikan hyödyttävän Tamperetta monin tavoin.

”Se on kokonaistaloudellisesti perusteltu hanke, se mahdollistaa kaupungin väestökasvun kestävästi ja parantaa joukkoliikennettä aivan olennaisesti, koska se tekee yhdestä runkolinjasta tehokkaamman. Se on myös ylivoimainen kumipyöriin verrattuna, kun vaihtoehtoja on tutkittu”, Parviainen perustelee.

”Jos haluttaisiin linja-autoilla korvata raitioliikennettä, niin 25 raitiovaunun kapasiteetti vaatisi 225 bussia. Jo nyt Tampereen kapealla kannaksella alkaa tila loppua.”

Hän uskoo, että raitiolinja nostaa asuntojen hintoja, mutta tämä tarkoittaa samalla myös ihmisten omaisuuden kasvua. Hän myöntää, että hanke on kallis, mutta muistuttaa, että osin siihen tulee valtion rahoitusta. Kaupunki myös tulee saamaan siitä merkittävää maanjalostustuloa.

”Jos halutaan huolehtia, että kantakaupungissa on kohtuuhintaista asumista, niin hyvän joukkoliikenteen estäminen ei ole se ratkaisu.”

Otteita raitiovaunuilla matkustamisen historiasta Helsingissä

Miten helsinkiläisiä ohjeistettiin käyttäytymään raitiovaunuissa vuonna 1947? Entä miten kerrottiin naisten pääsystä kuljettajakoulutukseen vuonna 1939? Helsingin liikennelaitoksen Yhtä matkaa 50 vuotta -kooste-elokuvasta mukaan on poimittu edellä mainittujen otteiden lisäksi tarinaa ”pojanmokkuloiden” aiheuttamista ongelmista vuodelta 1948, tietoa Helsingin liikennelaitoksen synnystä sekä lasten erioikeuksista vuonna 1974. Toimittaja, leikkaus: Heidi Lämsä