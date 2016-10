Kela arpoo työttömistä perustulon kokeilijat – HS kokosi väitteet perustulon puolesta ja vastaan

Fakta Mikä kannustinloukku? Perustulon yksi tavoite on purkaa kannustinloukkuja. Kannustinloukku tarkoittaa tilannetta, jossa sosiaalietuuksia saavan ihmisen ei ole kannattavaa mennä töihin, koska työtulot vähentävät etuuksia, eivätkä käteen jäävät tulot kasvakaan. Lyhytkin työsuhde voi lisäksi aiheuttaa katkoja ja viiveitä maksatukseen, jos joutuu turvautumaan uudestaan etuuteen.

Eduskunta saa tänään tiistaina eteensä jotakin uutta ja erikoista: hallitus esittää, että Suomessa kokeiltaisiin ensi vuoden alusta lähtien perustuloa.

Tämä tarkoittaa, että Kela poimii ensi vuoden alusta suomalaisista 2 000 hengen joukon, jonka tilille kopsahtaa kokeilun aikana joka kuukausi 560 euroa puhtaana käteen. Kokeilu kestää kaksi vuotta.

Kokeilussa on yksi merkittävä rajaus: siihen voivat päästä mukaan vain työttömät.

Ennen kokeilun aloittamista on täytynyt saada Kelan työttömyysturvaetuutta eli peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Tämä etuus korvataan perustulolla, jonka kokeiluun osallistujat saavat Kelalta ilman tarveharkintaa, ehtoja tai työvelvoitetta.

Kokeilun tarkoituksena on selvittää, voisiko Suomen sosiaaliturvajärjestelmän uudistaa perustulon kaltaiseksi ja samalla purkaa kannustinloukkuja.

Kokeilun avulla hallitus haluaa tutkia, innostaako perustulo työttömiä ottamaan vastaan esimerkiksi lyhytaikaista työtä, kun perustuloa ei pätkätyön takia menettäisi.

Perustulo on perinteisesti ollut vihreiden ja vasemmiston lempilapsi. Hallituspuolueissa keskustassa, kokoomuksessa ja perussuomalaisissa kiinnostus on tähän asti ollut vähäisempää. Pääoppositiopuolue Sdp ei ole perustulosta kovinkaan innostunut.

Kokeilu on saanut osin kriittisen vastaanoton, mutta myös kiitosta. HS kokosi keskeiset väitteet kokeilun puolesta ja vastaan. Niitä todennäköisesti kuullaan myös eduskuntakeskustelussa.

1. Kokeilu on epärealistinen

Muun muassa ex-kansanedustaja Osmo Soininvaara ja Nordean ekonomisti Olli Kärkkäinen ovat kritisoineet koeasetelmaa vääristyneeksi.

Kriitikoiden mielestä nyt tehdään koe, jota ei sellaisenaan voisi siirtää tosielämään. Pääongelma on se, että kokeen aikana koehenkilöiden verotus säilyy nykyisellään. Tällaista mallia ei olisi koskaan varaa ottaa käyttöön.

”Oikeassa” perustulossa on ideana, että jo keskituloiselta perustulo käytännössä verotetaan takaisin valtiolle. Valtiontalous ei kestä muunlaista mallia.

Jos koehenkilö kokeilun aikana työllistyy, häntä verotetaan nykyisellä veroasteikolla ja hän saa sen päälle vielä perustulon. Kokeeseen osallistuvan kannalta malli on varmasti kannustava, mutta koe saattaa antaa liian ruusuisen kuvan perustulosta ja vääristää tuloksia.

2. Kokeilu on liian pieni

Joissakin arvioissa 2 000 hengen otosta on pidetty liian pienenä, jotta kokeilusta saataisiin koko Suomeen päteviä tuloksia.

Kokeilua pohtinutta ryhmää vetänyt professori Olli Kangas Kelasta on kertonut, että yksi syy pieneen otoskokoon on kokeilun pieni budjetti.

Hallitus on varannut tarkoitukseen ensimmäisenä vuonna kolme miljoonaa euroa ja toisena vuonna kokeilun laajetessa seitsemän miljoonaa euroa.

3. Kohdejoukko on liian rajattu

Kokeilussa ovat mukana Kelan työttömyysetuuksia saavat, mutta iso joukko muita perustulon kannalta kiinnostavia ryhmiä jää nyt ulkopuolelle. Näitä ovat esimerkiksi kotihoidon tukea saavat isät ja äidit sekä opiskelijat.

Hallituksen esityksessä kohdejoukko typistyi muun muassa niukan budjetin ja aikataulupaineiden takia.

Jotta tämä hallitus ehtisi nähdä kokeilun tulokset, kokeilu on pakko saada alkamaan ensi vuoden alusta. Oli helpompaa eristää Kelan etuudensaajista yksi perustulon kannalta olennainen joukko eli työttömät.

Osmo Soininvaaran mielestä parempi olisi ollut hakea kokeiluun mukaan vapaaehtoisia ja sitten arpoa heistä osallistujat. Tämäkään asetelma ei olisi ongelmaton, koska silloin mukana olisi valmiiksi aktiivisia ihmisiä, joilla on selvä ennakkokäsitys perustulosta.

4. Ongelmista huolimatta kokeilu on tarpeen

Puolustajien mielestä perustulo jää ikuisesti pelkäksi utopistiseksi puheeksi, jos sitä ei joskus kokeilla.

Kokeilun avulla on mahdollista saada tietoa, miten monen ihmisen työllistymistä perustulo edisti. Perustuloa saavien ryhmää voidaan verrata muihin Kelan etuuksia saaviin työttömiin, eli vaikka koeryhmä on pieni, sillä on kuitenkin suuri verrokkiryhmä.

Vaikka kokeilussa olevaa mallia ei voisikaan suoraan ottaa käyttöön, sen avulla saa arvokasta tietoa ihmisten käyttäytymisestä.

5. Suomi on edelläkävijä

Suomen perustulokokeilu on herättänyt kiinnostusta maailmalla, sillä vastaavia kokeiluja ei ole vielä muualla järjestetty.

Sveitsissä Lausannen kaupungissa on tehty päätös alueellisesta kokeilusta, ja myös Hollannissa on suunnitteilla pienimuotoisia koeasetelmia.

Perustuloa ei ole vielä käytössä missään. Britannian etuuksia ja verovähennyksiä yhdistelevä Universal Credit -järjestelmä muistuttaa joiltakin osin perustuloa.

Suomi tekee nyt uraa uurtavaa tutkimustyötä. Tällainen edelläkävijän maine ei ole koskaan haitaksi.