Rkp esitteli vaihtoehtobudjettinsa – puolue on valmis kalliiseen perhevapaauudistukseen

Oppositiopuolue Rkp haluaisi perusteellisen perhepoliittisen uudistuksen, jossa vanhempainvapaa pitenisi, kotihoidon tuen kesto puolitettaisiin ja kaikille yli kolmivuotiaille lapsille tulisi oikeus maksuttomaan varhaiskasvatukseen.

Uudistus maksaisi vuositasolla yhteensä 354 miljoonaa euroa sillä oletuksella, että isät alkaisivat pitää perhevapaita useammin kuin nyt.

Uudistus sisältyy Rkp:n vaihtoehtobudjettiin, jonka puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Stefan Wallin esittelivät tiistaina.

Rkp:n perusteluna isolle uudistusehdotukselle on saada nuoria naisia nykyistä paremmin työelämään sekä pienentää miesten ja naisten välisiä palkkaeroja.

”Hallituksella tuntuu olevan perhevapaissa ideologinen lukko. He eivät halua keskustella asiasta ja sanovat, että uudistus on seuraavan hallituksen tehtävä. Nyt olisi ruvettava tekoihin”, Henriksson sanoo.

Henrikssonin mukaan on turha kuvitella, että Suomessa päästään palkkatasa-arvoon ilman perhevapaiden uudistamista.

Rkp pohjaa perhevapaamallinsa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tunnetuksi tekemään 6+6+6-malliin, joka pidentäisi ansiosidonnaisen perhevapaan keston nykyisestä 10,5 kuukaudesta 18 kuukauteen.

Mallissa kuusi kuukautta on varattu isälle, kuusi äidille, ja kolmannen kuuden kuukauden pätkän käyttäjä voi olla kumpi tahansa heistä. Rkp ehdottaa, että viimeisen kuuden kuukauden osuuden voisi käyttää myös joku muu perheen läheinen henkilö.

6+6+6-malli maksaisi Rkp:n teettämien laskelmien mukaan 154 miljoonaa euroa. Oletuksena on, että 50 prosenttia isistä hyödyntäisi vanhempainpäivärahan.

Kotihoidon tuen enimmäiskesto putoaisi Rkp:n mallissa nykyisestä 26 kuukaudesta 13 kuukauteen. Jos tuen ottaisi heti täyden vanhempainvapaan perään, lapsi olisi 2 vuotta ja 7 kuukautta tuen päättyessä. Nyt tuki kestää siihen asti, kun lapsi täyttää kolme vuotta.

Kotihoidon tuen kustannukset putoaisivat lyhennyksen myötä 85 miljoonaa euroa ja verotulot kasvaisivat.

Säästöä yhteiskunnalle ei silti tulisi, sillä vastaavasti päivähoidon kysyntä kasvaisi 138 miljoonalla eurolla. Niinpä kotihoidon tuen lyhentäminen maksaisi kaikkiaan 75 miljoonaa euroa.

Rkp on huolissaan siitä, että Suomessa vain 75 prosenttia lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen eli on päivähoidossa. Muissa pohjoismaissa taso on yli 90 prosenttia. Puolue usuttaisi perheitä viemään lapsensa päivähoitoon tekemällä siitä osittain maksutonta.

”Lapsella pitäisi olla oikeus ja mahdollisuus päästä varhaiskasvatuksen piiriin”, Henriksson sanoo.

Neljän tunnin maksuton varhaiskasvatus päivässä tarkoittaisi puolueen mukaan sitä, että päivähoidon tuntihintaa voisi nostaa – eli käytännössä kokopäivähoidossa olevien lasten hoidon hinta laskisi vain jonkin verran.

Varhaiskasvatusuudistus maksaisi maksujen korotuksesta huolimatta 125 miljoonaa euroa.

Rkp:n varjobudjettiin sisältyy myös arvonlisäveron korotus 0,5 prosenttiyksiköllä, mistä kertyisi verotuloja 413 miljoonaa euroa.

Puolue alentaisi ansiotuloveroja vastaavalla summalla, siis enemmän kuin hallitus, joka Rkp:n mielestä ei tee tarpeeksi alentaessaan verotusta vain kilpailukykysopimuksessa sovitun mukaisesti.

Rkp perustelee verolinjaansa ostovoiman parantamisella.

Puolueen varjobudjetissa on vihreiden tavoin suunnattu enemmän rahaa tutkimukseen ja koulutukseen kuin hallituksen budjetissa. Kaikkiaan määrärahalisäykset ovat yli 300 miljoonaa euroa verrattuna ”oikeaan” budjettiin.

Rkp lisäisi myös kehitysapua ja nostaisi pakolaiskiintiön 2 500 pakolaiseen.

Vastapainona energiaverotuki raskaalle teollisuudelle poistettaisiin kokonaan eikä päästökauppaa kompensoitaisi, mistä valtio säästäisi noin 250 miljoonaa euroa.

Rkp leikkaisi lisäksi hallituksen kärkihankkeita ronskilla kädellä. Rahoituksesta lähtisi 168 miljoonaa euroa.

Pieniä kiinnostavia yksityiskohtia on paljon. Rkp ei muun muassa halua, että veneitä aletaan verottaa.

Lisäksi puolue haluaisi luoda työpaikkoja nuorille minityömallilla, jossa alle 30-vuotiaat nuoret saisivat ansaita 500 euroa kuussa ilman, että se vaikuttaisi tukiin tai muihin etuuksiin.

Myös opintotuen tulorajoja korotettaisiin 50 prosentilla, jotta opiskelijat voisivat tehdä enemmän töitä opintojen rinnalla.

Opposition vaihtoehtobudjetit ovat keskustelussa eduskunnassa 9. marraskuuta.

Jokainen oppositiopuolue tekee hallituksen budjetin haastavan oman versionsa, jonka laskelmat on yleensä tarkistettu eduskunnan tietopalvelussa.