Tuoko Venäjä huippumoderneja sotalaivoja Itämerelle? Alusten lähestymistä on seurattu sosiaalisessa mediassa jo viikkoja

Mihin ovat matkalla kaksi Välimerellä ja Atlantilla nähtyä venäläistä taistelualusta? Siirtääkö Venäjä Mustaltamereltä huippumoderneja sotalaivoja Itämerelle? Ja miksi?

Nämä kysymykset ovat askarruttaneet laivabongareita, bloggaajia ja erilaisia analyytikkoja, jotka ovat seuranneet sosiaalisen median kautta kahden venäläisen ohjuskorvetin matkaa tuntemattomaan määränpäähän. Asiasta on kertonut muun muassa ajatushautomo Atlantic Council.

Tarkkailijat epäilevät, että Venäjä yrittää kaikessa hiljaisuudessa siirtää lisää sotalaivoja Kaliningradiin. Alukset olisivat Itämerellä myös täysin uutta tyyppiä.

Mitä Venäjä oikein puuhaa?

Krimin Sevastopolista mystiselle matkalleen lähteneet taistelualukset ovat nimeltään Zeleni Dol ja Serpuhov. Ne ovat aivan uudenkarheita, sillä Venäjän Mustanmeren laivasto otti ne käyttöönsä vasta viime joulukuussa.

Noin 74 metriä pitkät ja vähän alle tuhannen tonnin alukset ovat Bujan M -luokan korvetteja. Korvetit ovat pienehköjä taistelualuksia.

Eri lähteiden mukaan Venäjä suunnittelee rakentavansa samanlaisia häiveominaisuuksin varustettuja korvetteja 6–10 kappaletta vuoteen 2019 mennessä. Laivojen rakenteissa on käytetty muun muassa hiilikuitukomposiitteja.

Bujan M -taistelualukset on suunniteltu rannikko-operaatioihin. Ne on alun perin tarkoitettu Mustanmeren ja Kaspianmeren oloihin.

Internet on mahdollistanut ennennäkemättömän avoimen ja helpon asevoimien seurannan myös tavallisille ihmisille. Tämä niin sanottu OSINT-tiedustelu (Open Source Intelligence) perustuu julkisiin lähteisiin, kuten sosiaaliseen mediaan ja verkossa julkaistuihin uutisiin.

Tarkkailijat tekivät ensimmäiset havainnot Zeleni Dolista ja Serpuhovista Mustanmeren ja Marmaranmeren yhdistävässä Bosporinsalmessa keskiviikkona 5. päivä lokakuuta.

Bosporinsalmessa päivystää useita laivabongareita, jotka seuraavat erityisesti eri maiden sotalaivojen liikkeitä. Heillä on erilaisissa siviilialuksissa myös omia vinkkimiehiä, jotka varoittavat näkemistään sotalaivoista etukäteen.

Kerran Bosporinsalmessa nähdyn aluksen on äärimmäisen vaikea liikkua Välimerellä bongareiden huomaamatta.

Yksi bongareiden suosikkikohteita on niin sanottu Syria Express. Sillä tarkoitetaan Venäjän merivoimien sota- ja huoltolaivojen liikennettä Mustaltamereltä Syyriaan ja takaisin. Alusten kuvia julkaistaan lähes päivittäin mikroblogipalvelu Twitterissä.

Useat bongarit kuvasivat Zeleni Dolin ja Serpuhovin Bosporinsalmessa. Alla on kaksi esimerkkiä.

Russian Navy BSF's Buyan-M Class Corvettes 603 Serpukhov & 602 Zeleny Dol (in order of transit, 1 mile apart) southbound on the Bosphorus pic.twitter.com/vpE9n1Imjf — alper böler (@alperboler) 5. lokakuuta 2016

Serpukhov (right) & Zeleny Dol returned to Med after 20 days. The 2 Kalibr missile carrying corvettes may join Kuznetsov TG later this month pic.twitter.com/fCGUCohUmw — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) 5. lokakuuta 2016

Samana päivänä kun alukset ohittivat Istanbulin, eräs laivastobloggari kirjoitti, että laivat saattavat olla matkalla Syyrian sijasta Itämerelle. Lähteeksi hän oli löytänyt Ukrainan puolustusministeriön tiedustelupalvelun internetsivuilla syyskuun puolivälissä julkaistun kirjoituksen.

Ukrainalaisten mukaan Venäjä on päättänyt siirtää Zeleni Dolin ja Serpuhovin Itämerelle. Siirto oli alun perin suunniteltu tapahtuvaksi Venäjän sisämaan vesireittejä pitkin Pietariin ja sieltä Suomenlahden kautta Baltijskin laivastotukikohtaan Kaliningradissa.

Ukrainalaiset väittivät, että siirtokäsky olisi suututtanut laivojen miehistöt ja heidän perheensä. Lähes puolet alusten miehistöistä olisi yrittänyt eri keinoin välttää siirtoa lämpimältä Krimiltä ankeaksi koettuun Baltijskiin.

Seuraavan kerran taistelualuksista tehtiin havainto Maltan Vallettassa 9. lokakuuta. Laivabongaussivusto kuvasi alukset ja alusten kuvia välitettiin myös Twitteriin:

602 RFS ZELENY DOL entering Valletta, Malta - 09.10.2016 - https://t.co/nfgboxc3g3 pic.twitter.com/wPtY6rLLhZ — Malta Ship Photos (@Shipguru) 9. lokakuuta 2016

603 RFS SERPUKHOV entering Valletta, Malta - 09.10.2016 - https://t.co/nfgboxc3g3 pic.twitter.com/6PisfoGltm — Malta Ship Photos (@Shipguru) 9. lokakuuta 2016

Russian Navy corvettes Zelenyy Dol (602) and Serpukhov (603) flying the flag... Port of #Valletta #pilotage pic.twitter.com/d4tvU929fm — Albert Gambina (@Gardjola) 10. lokakuuta 2016

Alukset lähtivät Vallettasta 11. päivä lokakuuta. Mukana oli myös huoltoalus SB-36. Eräät bongarit seurasivat alusten lähtöä Vallettan web-kameroista.

Seuraavan kerran venäläisalusten kulkue bongattiin 16. päivä lokakuuta Espanjalle kuuluvan Ceutan kaupungin satamassa Gibraltarin salmen etelärannalla.

3 Russian warships arrived at Spanish North African enclave of Ceuta today Frigates Zeleny Dol Serpukhov & tug SB 36 Thanks to @LukeDCoffey — Michael J Sanchez (@key2med) 16. lokakuuta 2016

El pueblo de Ceuta -niminen lehti julkaisi venäläisalusten saapumisesta uutisen ja kuvan.

Myöhemmin lehti vielä kertoi, että venäläisalukset lähtivät viivyttyään vain yhden päivän. Alun perin tarkoitus oli viipyä neljä päivää. Aluksiin lastattiin Ceutassa polttoainetta ja vettä.

Nyt jännitettiin sitä, suuntaisivatko alukset Atlantille ja pohjoiseen.

Suomalaiset ja kansainväliset viestimet ovat seuranneet tarkkaan lokakuussa myös toista venäläistä laivasto-osastoa, joka lähti lokakuun puolivälissä Murmanskista kohti Syyriaa. Osastoa johtaa Venäjän laivaston lippulaiva eli Venäjän ainoa lentotukialus Admiral Kuznetsov.

Venäläinen uutistoimisto Interfax vahvisti epäsuorasti 21. lokakuuta, että korvetit olivat purjehtimassa pohjoiseen. Lentotukialus Admiral Kuznetsovia käsittelevässä jutussa arveltiin, että pohjoiseen suuntaava korvettikaksikko saattaisi liittyä etelään suuntaavan Admiral Kuznetsovin matkaan.

Pian tuli kuitenkin vahvistus, että näin ei tapahtunut. Alankomaiden merivoimien komentaja Rob Verkerk julkaisi nimittäin sunnuntaina 23. päivä lokakuuta twiitin, jossa oli helikopterista otettuja kuvia Zeleni Dolista, Serpuhovista ja niiden mukaan liittyneestä uudesta hinaajasta.

Kuvat oli otettu Alankomaiden edustan merialueella Pohjanmerellä. Siinä vaiheessa Admiral Kuznetsovin laivasto-osasto oli jo ohittanut Englannin kanaalin ja suunnannut kohti etelää.

Druk op de Noordzee. Passage (Z-N) twee (nieuwe) RFN-korvetten vd Sviyazhsk-klasse door NL EEZ. Foto’s vanuit NH-90. pic.twitter.com/BTAxo1x3UJ — Rob Verkerk (@GeneraalVerkerk) 23. lokakuuta 2016

Miksi kahden pienen sotalaivan mahdollinen tulo Itämerelle kiinnostaa niin monia tarkkailijoita?

Syynä on se, että kummassakin taistelualuksessa on laukaisukuilut kahdeksalle Kalibr-risteilyohjukselle, joita voidaan käyttää maa- ja merimaaleja vastaan. Venäjä on käyttänyt näitä ohjuksia näkyvästi Syyrian sodassa.

Myös Zeleni Dol ja Serpuhov ovat käyttäneet Kalibr-ohjuksia tositoimissa. Venäläismedian mukaan ne laukaisivat kolme Kalibr-ohjusta Syyriaan elokuussa.

Kalibr-ohjusten kantomatka on neljä kertaa pitempi kuin kohuttujen Iskander-ohjusten, joita Venäjä vei taannoin Kaliningradiin. Ohjusten kantomatka on venäläisväitteiden mukaan 2 000 kilometriä tai jopa yli. Toisin kuin Iskanderit, ne yltäisivät kaikkialle Skandinaviaan.

HS:n tiedon mukaan Suomen merivoimat on valmiussuunnittelussaan huomioinut, että Venäjä saattaa tuoda kriisitilanteessa aluksia Kaspianmereltä Itämerelle. Kuljetus voisi tapahtua sisämaan kautta jokia ja kanavia pitkin.

HS pyysi maanantaina Maanpuolustuskorkeakoulusta ja Merivoimien esikunnasta asiantuntijoiden näkemystä Bujan-luokan aluksista ja niiden mahdollisesta merkityksestä Itämerellä. Kummastakaan ei haluttu kommentoida asiaa.

