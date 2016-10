Aikuisten sinkkupuhe heijastuu nuoriin: teinipojat pelkäävät, etteivät löydä kumppania – testaa, osaisitko vastata poikien seksikysymyksiin

Jos vanhempi alkaa puhua seksistä pojalle, kun tämä on yläkoulussa, hän on auttamattomasti myöhässä. Siinä vaiheessa pojat ovat jo hankkineet tietonsa isommilta pojilta ja nettipornosta, ja tieto voi olla virheellistä.

Poikien puhelimen esimies Miguel Reyes Väestöliitosta sanoo, että vanhempien olisi hyvä aloittaa keskustelu kehon muutoksista, murrosiästä ja seksistä jo silloin, kun lapsi on alakoulussa, mieluiten jo ennen alakoulun viimeisiä luokkia. Väestöliitto julkaisi tänään tiistaina kirjan Pakko kysyä – Ohjeita seksiin, kasvuun ja seurusteluun, jossa vastataan poikien usein esittämiin kysymyksiin murrosiästä, seksistä ja seurustelusta.

Murrosikään liittyvät kysymykset kiinnostavat jo hyvin nuoria. Tämä näkyy Poikien puhelimessa, johon soittavat jo 8–9-vuotiaat pojat.

Pienten poikien puhelut ovat lyhyitä ja niissä soittaja saattaa vain toistella jotain kuulemaansa sanaa ja lopettaa puhelun lyhyeen. Yläkouluikäisten soitot ovat luonteeltaan usein vakavampia, niissä huolehditaan esimerkiksi siitä, miten onnistuisi löytämään seurustelukumppanin.

Reyesin mukaan poikia kiinnostavat ensin oman kehon muutokseen liittyvät kysymykset, sitten seksi ja sen jälkeen yläkouluiässä tunteet, ihmissuhteet ja seurustelu.

”Seksi kiinnostaa poikia kovasti, mutta ei se ole ainoa kiinnostava asia. Kiinnostuksen kohteet muuttuvat iän myötä. Ensin ihmetellään omaa erektiota ja seksikin alkaa vähitellen kiinnostaa. Yläkouluiässä mietitään seurustelua ja kumppanin löytymistä.”

Reyesin mukaan näistä kaikista kysymyksistä olisi tärkeä puhua rinnakkain. Pojat kaipaavat myös tunnetaitoja ja apua omien tunteidensa erittelyyn.

Kun pojat kysyvät seurustelusta, he saattavat pyytää parasta mahdollista iskurepliikkiä ja muita konkreettisia neuvoja. Toisaalta he kaipaavat romantiikkaa ja hyvää ihmissuhdetta.

”Pojat eivät ole niin ulkonäkökeskeisiä kuin usein ajatellaan. He ovat myös romanttisia. He toivovat löytävänsä kumppanin, jonka kanssa olisi hyvä olla, ja he haluavat myös itse osata toimia suhteessa hyvin.”

Soittajien kysymykset vaihtelevat konkreettisista seksikysymyksistä monitahoisiin tunneaiheisiin. Poikien puhelimen työntekijöitä on kysytty muun muassa tällaisia kysymyksiä: Miten pystyy hurmaamaan tytön sydämen? Miltä suuseksi maistuu? Kuuluuko seksin aikana kiljua? Miten saa parhaiten sanottua, ettei halua vielä? Voiko pettämisen saada anteeksi?

Kokeile HS:n visalla, osaisitko itse vastata poikien kysymyksiin. Kysymykset ja vastaukset on otettu Väestöliiton kirjasta. Juttu jatkuu visan jälkeen.

Visan ensimmäiseen kysymykseen on kaksi oikeata vastausta. Voit valita ne molemmat.

Reyesin mukaan poikien puheluissa kuuluvat selvästi aikuisten maailman murheet ja senhetkinen yhteiskunnallinen ilmapiiri.

Vuosi sitten syksyllä poikien puhelut olivat vihaisia ja soittajat saattoivat voimakkaasti haukkua maahanmuuttajia.

”Viime syksynä vihapuhe tuli meille linjoja pitkin. Soittajat huusivat ja olivat vihaisia maahanmuutosta. Ihmettelimme silloin, mistä on kyse, mutta ei mennyt kauan, kun vihapuheesta alettiin puhua julkisesti. Pojat olivat selvästi kuulleet tätä aikuisilta.”

Nyt vihapuhe on laantunut, mutta soitoista kuuluu usein toivottomuus ja pelko. Puheissa heijastuvat esimerkiksi uutiset Syyrian sodasta.

”Soittajat saattavat kysyä, onko aikuiseksi tulossa mitään järkeä. He kysyvät, että tällainenko tämä maailma onkin.”

Poikia huolettaa myös kumppanin löytyminen. Reyesin mukaan soitoissa toistuu pelko siitä, että ei onnistu koskaan löytämään kumppania itselleen. Tämäkin huoli kumpuaa ainakin osittain aikuisten maailmasta ja uutisista.

”Koko ajan on puhetta sinkkujen määrän kasvusta. Näyttää siltä, että aikuiset usein unohtuvat, että heidän huolensa kaatuvat rivien välistä myös nuorille.”