Tampere ei saanut vielä maanantai-iltana ratikkaansa, mutta se sai oppitunnin siitä, miten riitaisa valtuuston kokous vedetään läpi ammattitaidolla.

Ratikkaillan tähdeksi nousi valtuuston puheenjohtaja, demareiden Sanna Marin, 30, joka näytti, miten nuorempi polvi pitää riitaisan ratikkakeskustelun raiteillaan ja välihuutelijat sekä sedät ja tädit aisoissa.

Viestipalvelu Twitter täyttyi maanantai-iltana Marinin ylistyksestä ja kehuista. Yksi ehdotti Marinia jo presidentiksi, toinen kehotti muiden valtuustojen puheenjohtajia ottamaan oppia tämän työskentelystä, kolmas kehui Marinin olevan parempi kuin moni ajankohtaisohjelman vetäjä.

.@MarinSanna presidentiksi, huikeata johtajuutta! Porukka on pahempaa kuin hiekkalaatikolla tai yläasteen köksäntunnilla #trevaltuusto — Ville Rajakallio (@VilleRajakallio) 24. lokakuuta 2016

Muita luonnehdintoja olivat muun muassa Rautahermo ja Iron Lady. ”Ei voi kuin ihailla”, sanoi yksi ja toinen: ”Täytyy silti ihailla Sanna Marinin no nonsense -meininkiä neljän tunnin kohdalla”.

@MarinSanna Ehdotan että käsittelyn päätteeksi puheenjohtajalle annetaan lisänimi Sanna "Rautahermo" Marin — Milo Toivonen (@milotoivonen) 24. lokakuuta 2016

Ratikkapäätös jäi vielä kahdeksi viikoksi jäihin, mikä monia osallistujia harmitti, mutta sille Marin ei voinut mitään. Tampereen päättäjät ovat voineet perehtyä ratikkahankkeen numeroihin jo vuosikausia, mutta nyt haluttiin vielä kahden viikon lisäaika. Seuraavalla kerralla (7.11.) pöydälle jättämiseen vaaditaan yli puolet valtuustosta.

”Vaikka kokonaisuus loppuikin pään seinään lyömiseen, oli Sanna Marin illan voittaja”, luonnehdittiin Twitterissä.

Ratikkakeskustelu:

Kiitämme: @MarinSanna'n jämäkkyys, tilaisuuden showarvo

Moitimme: #Trevaltuusto'n päätöksentekokyky ja keskustelun taso — Mikko Manka (@mankami) 24. lokakuuta 2016

Puheenjohtajuutta oli ilo seurata salissa ja Tampereen kaupungin live-lähetyksessä, joka veti kaikkien aikojen ennätysyleisön, kaikkiaan yli 24 000 katsojaa. Tämä määrä katsojia siis yli viisituntisella valtuuston kokouksella, netissä, Suomessa.

Marin muistetaan myös edellisestä suurta huomiota saaneesta valtuustoillasta, jolloin asialistalla olivat Tampereelta jo lähteneet delfiinit.

Millainen Marin sitten puheenjohtajana on? Ainakin näkee, että kuntien poliittisen johtamisen ammattimaistumisesta gradua tekevällä kansanedustajalla on oma alansa hallussa. Pykälät, proseduurit ja tilannetaju ovat selvästi kohdillaan. Asia eteni, vaikka maanantai-illan kokouksessa annettiin satoja puheenvuoroja ja vastauksia niihin. Jokaisen oli päästävä sanomaan asiansa kaupungin isoimpaan hankkeeseen.

Yksi hänen kanssaan työskentelevä kuvailee häntä johdonmukaiseksi, pelottomaksi, kokouskäytännöt hallitsevaksi ja hermonsa hallitsevaksi johtajaksi. Hänestä näkee, että hän ei ole valtuuston nuijan varressa pakosta vaan halusta. Näkee myös, että kansanedustaja Marin ei vieraile valtuustossa vain näyttäytymässä.

”Hän on nuori, mutta silti hänellä on valtava auktoriteetti ja karisma. Hän on ystävällinen, terävä ja ottaa kiinni asiasta, jota ei ymmärrä. Siinä ei ole yhtään vääränlaista miellyttämisen halua”, sanoo hänet tunteva.

”Salissa hän antaa myös änkyröidä, mutta sotkea ei asioita saa eikä mennä pois asiasta.”

Yksi luonnehdinta Marinista on äkkiväärä ja suorasukainen, ei mikään diplomaatti. Sellaisen joku voi kokea hyökkäävänäkin. Tampereen ratikkaillassa napakka nuijankäyttely ja pari kertaa kohonnut äänensävy olivat vain hyödyksi kaikille.