Vaikka autot ovat entistä turvallisempia, ei nopeusrajoituksia haluta nostaa – ”Muuttuvia nopeusrajoituksia voisi olla enemmän”

Pitäisikö nopeusrajoituksia höllentää? Ajetaanko Suomen teillä jo turhankin hiljaa?

Sampo Siiskonen kirjoitti tiistaina Helsingin Sanomien mielipidepalstalla nykyisten nopeusrajoitusten hidastavan rekkojen kulkua.

Siiskosen mukaan uusien nopeusrajoitusten harkinta voisi olla paikallaan, sillä henkilöautojen kuljettajat muodostavat nyt turvallisuus- ja tehokkuusongelman kahdeksankympin alueella. Siiskonen ehdottaa uusiksi nopeusrajoituksiksi 90, 110 ja 130 kilometriä tunnissa.

Liikenneviraston liikenteen ohjauksen asiantuntijan Tuomas Östermanin mukaan nykyiset nopeusrajoitukset ovat tarkan tutkimustyön tulosta.

”Kaikkien tutkimusten faktatiedon perusteella mitä meillä on käytettävissä tieverkoston tasoon ja kuntoon nähden nopeusrajoitukset ovat järkevällä tasolla suhteessa siihen, mitkä turvallisuustavoitteemme ovat”, toteaa Österman.

Östermanin mukaan äärimmäisen pieni osa tavarakuljetuksista on sellaisia, että niillä olisi niin kiire, että nopeuden nostolla olisi suurta taloudellista merkitystä kokonaismatka-aikoja ajatellen.

”On vaikeaa mitata, mitä tehokkuudella lopulta tarkoitetaan. Vaikka teoriassa nopeuden nosto 90 kilometriin tunnissa lisäisi kuorma-autojen tehokkuutta vajaat 10 prosenttia, ei se lisäisi matkojen nopeuksia lähimainkaan 10 prosenttia. Eikä Euroopasta edes löydy kovinkaan monta maata, jossa kuorma-auto saisi laillisesti ajaa ehdotettua 90 kilometriä tunnissa.”

Östermanin mukaan tietty osa tienkäyttäjistä on ollut nopeusrajoitusten asettamisen alkuajoista asti niitä vastaan.

”Keskusteluahan on koko ajan, ja tietty osa tienkäytäjistä on ollut sitä mieltä nopeusrajoitusten asettamisen alkuajoista asti. Vaikka turvallisuustaso ja autotkin ovat parantuneet, fysiikan lait eivät valitettavasti muutu mihinkään”, Österman sanoo.

”Kun tarkastelee vain omaa autoaan ja yksittäistä tienkäyttäjää, tuntuu nopeuksien nosto helpolta ja mukavalta ratkaisulta. Koko liikennevirran keskiarvoja ja virran käyttäytymistä tarkasteltaessa on kuitenkin valitettavasti niin, että nopeudella on turvallisuuteen ja ennen kaikkea onnettomuuksien seurauksiin suuri vaikutus”, Österman toteaa.

Liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein suhtautuu niin ikään varauksella Siiskosen ehdotukseen.

”Kun kymmenientuhansien kilojen painoinen rekka on liikenteessä, on selvä, että sen pysähtymismatkat ovat täysin erilaiset 80 kilometrin kuin 90 kilometrin tuntinopeudessa”, Pasterstein sanoo.

”Tutkijoiden tulisi tutkia, lisäisikö nopeusrajoitusten nosto liikenteen sujuvuutta ja tulisiko sitä kautta vähemmän onnettomuuksia. Lähtökohtaisesti katson, että kun nopeuksia nostetaan, onnettomuuksien seuraukset pahenevat ja yleensä myös lisääntyvät.”

Pastersteinin mukaan esimerkiksi Helsingissä nopeusrajoituksia on jatkuvasti laskettu. Sen seurauksena erityisesti loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet selkeästi viimeisen 15 vuoden aikana.

”Tämän kalenterivuoden aikana liikenteessä on kuollut ainoastaan yksi ihminen, mikä on huikean hieno tulos, joskin sekin on liikaa. Maapallolta ei löydy varmastikaan mistään toista tämän kokoluokan kaupunkia, jossa oltaisiin samalla tasolla.”

Mitä tulee maanteihin, pätevät niillä Pastersteinin mukaan samat säännöt. Yli 80 kilometrin ajonopeuksissa henkilöautojen rakenteelliset suojaukset alkavat murtumaan onnettomuustilanteessa.

”Mielestäni nopeudet Suomessa ovat asiallisia. Toki voidaan keskustella siitä, voisivatko nopeudet olla kesäaikaan moottoriteillä vielä korkeampia, esimerkiksi 130 kilometriä tunnissa. Mutta se vaatii tarkastuksia ja lainmuutoksia, poliittisia päätöksiä”, Pasterstein pohtii.

”Ideaalitilanteessa muuttuvia nopeusrajoituksia olisi enemmän, mutta niiden rakentaminen on yllättävän kallista. Yksi kokonaisuus voi maksaa satojakintuhansia.”

Poliisin näkökulmasta liikenneturvallisuuteen voidaan vaikuttaa keskeisimmin nopeusvalvonnalla, rattijuopumusvalvonnalla sekä turvalaitevalvonnalla. Myös teiden kunto, ajoneuvokanta ja liikenneturvallisuuden lainsäädäntöuudistukset vaikuttavat merkittävästi liikenneturvallisuuteen.

”Ruotsissa on samanlaiset ja jopa matalammat rajoitukset kuin Suomessa. Siellä tapahtuu vähemmän kohtaamisonnetomuuksia kuin Suomessa, sillä keskikaiteella varustettuja teitä on huomattavasti enemmän. Suomessa on rakennettu kapeita teitä johon keskikaide ei mahdu ilman teiden leventämistä, ja se on kallista”, Pasterstein kertoo.

Österman muistuttaa, että Suomen nopeusrajoitukset ovat osittain väljemmät kuin Ruotsissa.

”Ruotsissa tuntuu saavan ajaa kovempaan, sillä siellä tiet ovat tasokkaammat. Ruotsissa satasen rajoitus ei ole kuitenkaan mahdollinen, mikäli ajosuuntien välissä ei ole keskikaidetta. Jos toimisimme samojen käytäntöjen mukaan, meillä ajettaisiin kesälläkin talvinopeuksilla.”

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto laatii parhaillaan uutta yleiskaavaa, jonka lähtökohtana on ollut väestöennuste, jonka mukaan vuonna 2050 Helsingissä on noin 860 000 asukasta. Tämä tulee näkymään myös pääkaupunkiseudun liikenteessä.

Pastersteinin mukaan on autonkäyttäjien etu, että mahdollisimman moni siirtyy julkiseen liikenteeseen. Jokainen, joka siirtyy auton ratista julkiseen liikenteeseen, vapauttaa muille autoille tilaa ja vähentää ruuhkia.

”Ajatellaan vaikka täyttä aamulinja-autoa Mannerheimintiellä. Jos linja-auton täyttävät 50 ihmistä päättäisivätkin lähteä liikenteeseen omalla autolla, kasvaisi autojonon pituus Mannerheimintiellä 250–300 metriä”, Pasterstein sanoo.

”Tämä kuvaa sitä, kuinka tärkeää on, että julkinen liikenne toimii ja että pyöräteitä on riittävästi ja ne ovat hyvässä kunnossa. Mitä vähemmän meillä on ajoneuvoja ja ruuhkia, sitä vähemmän meillä on myös onnettomuuksia.”