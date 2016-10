Sohjoinen sää käynnistelee renkaidenvaihdon sesonkia – ”Ajankohta pitää katsoa ikkunasta eikä mistään muualta”

Suomeen tiistaina saapuneet vesi- ja lumisateet ovat heikentäneet ajokeliä Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Tiet ovat olleet osittain jäisiä, ja esimerkiksi Lappeenrannassa ja Imatralla tienpinnat ovat olleet valkoisina.

Ilmatieteen laitos varoittaa, että liikennesää on mahdollisesti vaarallinen Kanta-Hämeestä Kymenlaaksoon ja Kainuun eteläosiin ulottuvalla alueella.

Torstain vastaisena yönä sateet heikkenevät ja pakkanen kiristyy, jolloin myös tiet voivat jäätyä. Perjantaita kohden sää kuitenkin lauhtuu ja maassa mahdollisesti oleva lumi ja loska sulanevat pois.

”Sateet ovat täysin vesisateita perjantaina ainakin täällä etelässä. Lapissa sitten voi olla, että olomuoto on räntää tai lunta”, sanoo päivystävä meteorologi Eerik Saarikalle Ilmatieteen laitoksesta.

”Viikonloppuna alkaa vähitellen viilenemään. Ensi viikon suhteen on vielä vähän epävarmuutta, miten lännestä tuleva matalapaine pääsee meillä vaikuttamaan. Todennäköisesti ilmat ovat kuitenkin lievästi viilenemään päin.”

Talvirenkaat on vaihdettava autoihin viimeistään 1. joulukuuta, mutta viisas autoilija katsoo säätiedotteita ja vaihtaa renkaat ennakoivasti. Lain mukaan nastarenkaita saa käyttää aina, kun keli niin vaatii, muistuttaa johtava asiantuntija Jussi Pohjonen liikenteen turvallisuusvirasto Trafista.

”Ne olisi ehkä pitänyt jo vaihtaa, kun sääennusteet tällaista säätä lupailivat. Renkaidenvaihdon ajankohta pitää katsoa säästä ja ikkunasta eikä mistään muualta”, Pohjonen sanoo.

Hänen mukaansa ihmiset saattavat turhaan arastella talvirenkaiden ennakoivaa vaihtamista sakkojen pelossa. Talvirenkaita kuitenkin näkyy jo Helsingissäkin, jossa ajokeli on ollut vielä varsin hyvä.

Aku Häyrynen / Lehtikuva

”Oma visuaalinen havaintoni Helsingistä on, että kyllä täälläkin joillain autoilijoilla näyttää olevan nastarenkaita. Ja viime viikonloppuna renkaidenvaihto varmasti kiihtyi, kun tännekin lupailtiin lunta. Tällaisia kelejä alkaa nyt olla.”

Sesonki onkin käynnistynyt jo renkaidenvaihtoliikkeissä. Lokakuun alku oli hiljainen, mutta tälle ja tuleville viikoilla varauskirjat ovat alkaneet täyttyä Etelä-Suomessakin, sanoo Suomen Euromaster Oy:n toimitusjohtaja Carl Segercrantz.

”Sesonki lähti käyntiin viikko kaksi sitten pohjoisessa. Etelässä ihmiset aktivoituvat normaalisti syyslomaviikon jälkeen, ja nyt tuli vähän hoppua, kun sunnuntaina ennustettiin lunta Etelä-Suomea myöten”, Segercrantz sanoo.

Ajokeli saattaa tulevina viikkoina vaihdella paljonkin. Soveltuisiko kitkarengas Etelä-Suomen vaihteleviin ajokeleihin nastarengasta paremmin? Virallista ohjeistusta asiasta ei ole.

Nastarenkailla ajaminen kuluttaa ja rouhii tienpintaa kitkarenkaita enemmän, jolloin ilmaan nousee katupölyä. Nastarenkaat irrottavat hiukkasia kadun pinnasta aina tienpinnan ollessa paljaana. Toisaalta nastarenkaan pito on kitkarenkaaseen verrattuna parempi jäisellä tiellä.

”Kitkarengas on tietenkin hyvä vaihtoehto näille etelän talville. Viime vuonna meillä oli etelässä puhtaasti talvikelejä vain muutama päivä, joten kitkoilla olisi ihan hyvin voinut ajellut läpi talven”, Trafin Pohjonen sanoo.

”Tämä on kuitenkin ikuisuuskysymys, että kitkat vai nastat. Kuluttaja valitkoon renkaansa, mutta kannustan avoimuuteen: yleensä vahvimmat mielipiteet kitkoista ovat niillä, jotka eivät niillä ole ajaneet.”

Talvirenkaiden ohella autoilijoiden kannattaisi tarkistaa, että ajovalot toimivat, ja alkaa miettiä ennakoivasti myös ajamistaan, sanoo koulutusohjaaja Toni Vuoristo Liikenneturvasta.

”Renkaat ja ajovalot ovat tärkeimmät: ne vaikuttavat pitoon ja näkymiseen liikenteessä”, Vuoristo sanoo,

”Ja jos on syytä olettaa, että seuraavana päivänä maa on valkoisena ja keli on poikkeuksellinen, illalla kannattaa laittaa kello herättämään viisi minuuttia aikaisemmin. Näin saa lisäaikaa esimerkiksi lumenputsaukselle tai hitaammalle ajonopeudelle.”

Vuoristo kertoo, että ajokeliin liittyviä tieliikenneonnettomuuksia tapahtuu enemmän syksyllä ja keväällä kuin sydäntalvella. Hän myös peräänkuuluttaa autoilijoilta oikeaa asennetta talvikeleihin ja viittaa Tampereen teknillisen yliopiston taannoiseen tutkimukseen, jonka mukaan kuljettajat eivät mukauta ajotapaansa riittävästi, vaikka arvioisivat ajokelin liukkaaksi.

Liikenneturvan tietopakettiin vaikeista ajo-olosuhteista voit tutustua täällä.

Ensilumi sataa maan eteläosiin tyypillisesti loka–marraskuun vaihteessa ja maan keskiosassa lokakuussa. Pysyvä lumipeite tulee noin kuukauden myöhemmin.