Zyskowicz lyttäsi perustulokokeilun ja piti perustuloa ”unelmahöttönä ja suurena kurpitsana”

Osa kansanedustajista suhtautuu hyvin epäillen hallituksen suunnitelmaan kokeilla perustuloa. Lakiesityksen käsittely eduskunnassa alkoi tiistaina.

Yksi kriittisimmistä oli kokoomuksen veteraaniedustaja Ben Zyskowicz, jonka mielestä nyt kyseessä ei ole perustulokokeilu ensinkään, vaan pelkkä pitkäaikaistyöttömien kannustinkokeilu.

Zyskowiczin mukaan perustulo on yleiskäsite, ”unelmahöttöä”, johon jokainen voi heijastaa omat toiveensa ja unelmansa. Perustulon odotetaan Zyskowiczin mukaan poistavan köyhyyden, turhan byrokratian ja mahdollistavan joko pienemmät tai suuremmat palkat sen mukaan, tuleeko puhuja oikealta vai vasemmalta.

”Perustulo on käsitteenä kuin Tenavat-sarjakuvan suuri kurpitsa, jota innolla odotetaan ja joka tulee ja ratkaisee kaikki ongelmat”, Zyskowicz sanoi.

Hallituksen kokeilussa Kela poimii Kelan työttömyysetuutta saavien joukosta 2 000 hengen ryhmän, jolle aletaan maksaa 560 euroa kuukaudessa verotonta perustuloa työttömyysturvan sijaan. Kokeilu kestää kaksi vuotta.

Jos perustulon saaja työllistyy kokeilun aikana, hän saa pitää palkan ohella perustulon.

Tämän ryhmän työllistymistä verrataan laajaan verrokkiryhmään eli muihin Kelan työttömyysturvan saajiin.

Zyskowiczin mielestä aito perustulo korvaisi muitakin etuuksia kuin vain nyt kokeiltavan työllisyysturvan.

Zyskowicz kertoi pystyvänsä ennustamaan kokeilun lopputuloksen:

”Kummatko työllistyvät paremmin: nekö, jotka saavat pitää työttömyyskorvauksensa vai nekö, jotka eivät saa pitää? Uskallan ennustaa jo nyt, että ne, jotka saavat pitää korvauksensa.”

Muut hallituspuolueiden edustajat suhtautuivat kokeiluun suopeammin. Yleisviestinä oli, että kokeilu ei ole täydellinen, mutta parempi kuitenkin kokeilla kuin olla tekemättä mitään.

Perustulokokeilu oli poikkeus siinä mielessä, että se sai kiitosta oppositiolta, etenkin vihreiltä ja vasemmistoliitolta. Tosin nekin liittivät kiitoksiinsa varauksia.

”Hyvä askel, osin tynkä”, Olli-Poika Parviainen (vihr) luonnehti.

Vihreiden suurin kritiikki tuli siitä, ettei kokeilu sisällä koehenkilöiden verotusta. Tällaista mallia ei kalleutensa takia voida tosielämässä ottaa käyttöön.

Omassa vaihtoehtobudjetissaan vihreät antaisivat kokeeseen enemmän määrärahoja, jolloin otoskoon voisi nostaa 3 500:aan ja kokeilu pitenisi kahdesta vuodesta kolmeen.

Vasemmistoliiton Anna Kontulan mukaan kokeilun ansio on siinä, että se poistaa työttömiin kohdistuvan mielivallan. Moni pelkää työttömyysturvaan liittyviä sanktioita ja tyhjän päälle jäämistä, jos Kontulan mukaan ”työllistyy väärällä tavalla”.

”Tämä on iso edistysaskel suhteessa nykyiseen suojaosaan”, Kontula sanoi. ”Tämä on erittäin hyvin laadittu kokeilu, kunhan sitä ei kutsuta perustulokokeiluksi. Tekijät ovat tehneet sen, mikä on niillä rahoilla ja reunaehdoilla ollut mahdollista tehdä.”

Nihkeimmin perustulokokeiluun suhtautuivat sosiaalidemokraatit. Joona Räsäsen (sd) mukaan nyt ei kokeilla perustuloa, vaan lähinnä työttömyysturvan 560 euron suojaosaa.

Räsäsen mukaan kokeilun suurin ongelma on se, ettei sitä pystyttäisi mitenkään soveltamaan koko väestöön.

”Se maksaisi 10–15 miljardia euroa. Eikö kannattaisi kokeilla sellaista, minkä voisi tuoda käytäntöön?” Räsänen kysyi.

Räsäsen mielestä hallitus hosuu jälleen irtopisteiden ja kansainvälisen ihailun toivossa ja pilaa tärkeän asian.

Räsänen toivoi, että hallitus kiirehtisi kansallista tulorekisteriä, joka helpottaisi verotuksen liittämistä mukaan kokeiluun.