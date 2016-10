Edes 11-vuotiaalle tehty abortti ei herättänyt viranomaisia – Oulun insestitapauksesta vaaditaan perinpohjaista selvitystä

Tästä on kyse Rikoksia epäillään liki 10 vuoden ajalta Syytetty ei saapunut oikeuteen edellisellä kerralla Syyttäjä vaatii vuonna 1965 syntyneelle miehelle rangaistusta tyttäreensä kohdistuneesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä rangaistusta. Rikosten epäillään tapahtuneen vuosina 1999–2008. Oikeudenkäynti järjestetään Oulun käräjäoikeudessa keskiviikkona. Oikeuskäsittely oli määrä pitää jo syyskuun alussa, mutta mies ei saapunut oikeuteen. Hänet vangittiin poissaolevana ja etsintäkuulutettiin. Hänet otettiin kiinni Norjassa. Poliisi ja syyttäjä pohtivat myös virkarikosten mahdollisuutta. Viranomaisilla oli runsaasti tietoa lapsen vaikeista oloista.

Oulun epäillyssä insestitapauksessa viranomaisten toimet setvitään perinpohjin. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (avi) vaatii nyt Oulun kaupungilta selvitystä, miten uhrin lastensuojeluasiaa hoidettiin.

”Lähtökohtaisesti voi sanoa, että lastensuojelussa olisi pitänyt reagoida esimerkiksi 11-vuotiaalle tehtyyn aborttiin. Odotamme kuitenkin selvitystyön tulokset ensin”, sanoo avin sosiaalihuollon ylitarkastaja Elisa Roimaa.

Aluehallintovirastot valvovat kuntien lastensuojelua. Se ehtii reagoida lähinnä kanteluihin ja muihin ilmoituksiin. Tästä tapauksesta ei tullut Roimaan mukaan aviin mitään tietoa ennen sanomalehti Kalevassa lokakuun alussa julkaistua artikkelia.

Oikeudenkäynti itse epäillyistä hyväksikäyttörikoksista alkaa keskiviikkona Oulun käräjäoikeudessa. Tapausta käsitellään poikkeuksellisesti avoimin ovin. HS seuraa tapauksen käsittelyä keskiviikkona aamusta lähtien.

Tapauksessa noin 50-vuotiasta miestä epäillään tyttäreensä kohdistuneesta törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tekojen alkaessa tyttö oli yhdeksänvuotias.

HS tapasi epäillyn uhrin Oulussa. Nainen aikoo olla paikalla oikeudessa. Hän toivoi etukäteen, että käsittely pidettäisiin avoimin ovin ja näin myös tapahtuu. Toivettaan uhri perustelee sillä, että perheen sisäistä seksuaalista hyväksikäyttöä ei saa enää hyssytellä tai lakaista maton alle.

”Haluan syyllisille viestin, että tämän on aika loppua. Kyse on myös lasten tulevaisuudesta, että he osaisivat pyytää tarvittaessa apua. Perheen sisäinen seksuaalinen hyväksikäyttö on yhä vaiettu asia”, nainen sanoi viime viikolla HS:lle.

Itse hän sanoo vaienneensa vuosikaudet. Silti hänen mukaansa viranomaisille välittyi tietoa tapauksesta useita reittejä pitkin.

Asiakirjat ovat mapitettuina laatikoihin, eikä niitä ole vähän: lastensuojelun pöytäkirjoja, psykiatrisen sairaanhoidon raportteja, tietoja aborteista ja keskenmenoista sekä yksi tärkeä tutkimustodistus. Todistuksessa dna-tutkimus vahvistaa, että vanhimman pojan isä on hänen oma isänsä.

Nyt 26-vuotiaaksi varttunut nainen kokee, että hänelle ei jäänyt julkisuuden suhteen vaihtoehtoa: asia oli pakko tuoda esiin, koska muuten se ei edennyt. Suomesta Norjaan muuttanut isä jätti saapumatta oikeudenistuntoon, eikä poliisi uhrin mielestä halunnut häntä tosissaan etsiä.

Kalevan julkaistua naisen haastattelun mies noudettiin Suomeen.

Tapauksessa on jouduttu tutkimaan myös tuomareiden esteellisyys. Vastaaja toimi Oulun käräjäoikeudessa lautamiehenä, joten samaan aikaan talossa työskennelleiden epäiltiin olevan esteellisiä.

Juttu käsitellään nyt kolmen ammattituomarin voimin. Kolmikosta kukaan ei ollut töissä yhtä aikaa vastaajan kanssa.

Viranomaisten toimia keskiviikkona alkava oikeuskäsittely ei koske. Jos virkarikossyytteitä tullaan nostamaan, ne käsitellään erillisessä prosessissa.

Asianomistaja haluaa viranomaiset vastaamaan.

Ensimmäisen, 11-vuotiaana tehdyn, abortin jälkeen uhri kertoo olleensa Oulun yliopistosairaalassa hoidettavana joko abortin tai keskenmenoon liittyvän kaavinnan takia. Lopulta uhrin kertoman mukaan hän synnytti 16-vuotiaana isänsä lapsen.

Hän kertoi HS:lle tehneensä rikosilmoituksen lapsen ollessa pieni mutta perui sen myöhemmin.

Uuden rikosilmoituksen hän teki vuonna 2013. Tuolloin hän sanoo olleensa valmis etenemään oikeusprosessissa loppuun saakka. Isä oli jo muuttanut maasta.

Poliisi alkoi tutkia tapausta, ja asia eteni syyttäjälle tämän vuoden tammikuussa. Viranomaisten menettelyn selvittämiseen poliisi ei ole nähnyt tarvetta ennen kuluvaa syksyä.

”Aiemmin emme nähneet tarvetta. Nyt poliisi on omasta ilmoituksestaan käynnistänyt esiselvityksen, jonka jälkeen päätämme, onko tutkinnalle tarvetta vaiko ei”, kertoo rikoskomisario Petri Savela Oulun poliisista.

Aluehallintovirasto odottaa saavansa Oulun kaupungilta selvityksen marraskuussa.

”Tämä on iso paketti, jossa on monta toimijaa. Miten päivähoidosta on viestitty, miten koulusta? Jos asiat ovat menneet näin, kuten on kerrottu, tämä on todella ikävä ja valitettava tapaus, jollaista ei missään tapauksessa saisi tapahtua”, Roimaa korostaa.

Osa tuon ajan työntekijöistä ei todennäköisesti ole enää töissä. Mahdolliset virkarikokset eivät kuitenkaan ole välttämättä vanhentuneet, jos kyseessä on lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö.

Oulun lastensuojelun palvelupäällikkö Teija Sulisalo ei halunnut kommentoida tapausta HS:lle.

”Asiassa on käynnistetty sisäinen tarkastus”, hän kuitenkin vahvistaa.

Viranomaisten velvollisuuksia ja mahdollisuuksia puuttua lapsiin kohdistuviin rikosepäilyihin on parannettu viime vuosina. Erityisesti keväällä 2012 tapahtuneen kahdeksanvuotiaan helsinkiläistytön murhan jälkeen tehtiin useampia uudistuksia.

Opettajien, päivähoidon työntekijöiden ja lääkärien on ilmoitettava nykyään suoraan poliisille, jos heillä on syytä epäillä, että lapsi on joutunut seksuaalirikoksen tai pahoinpitelyn kohteeksi.

Ilmoitusvelvollisuutta koskeva lakimuutos tuli voimaan seksuaalirikosten osalta vuonna 2012 ja pahoinpitelyjen osalta vuonna 2015. Ne eivät siis ole olleet voimassa vielä Oulun tapauksessa epäiltyjen seksuaalirikosten aikaan.

”Tilanteita arvioidaan aina tapahtuman aikaisten lakien mukaan. Mutta aiemminkin lasten ja nuorten parissa työskentelevien on pitänyt ilmoittaa lastensuojeluviranomaisille, jos on ollut epäily, että lapsi on lastensuojelun tarpeessa”, sanoo sosiaalineuvos Eine Heikkinen lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Tällöin sosiaaliviranomaiset hoitivat rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisen poliisille.

Nykyään viranomaisten välistä yhteistyötä on yritetty parantaa.

Lastensuojelulakia on täsmennetty niin, että sosiaalityöntekijän on tavattava lasta riittävän usein henkilökohtaisesti asiakassuunnitelman mukaan.

Myös perheiden ongelmien ennalta ehkäisyyn on pyritty panostamaan. Viime vuonna voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukaan lapsiperheiden pitää saada esimerkiksi kotipalvelua ilman lastensuojelun asiakkuutta.

Myös hallituksen kärkihankkeena oleva lapsiperheiden muutosohjelma tähtää aiempaa lapsi- ja perhelähtöisempien, ennalta ehkäisevien palvelujen kehittämiseen.

Valvira odottaa Oulun kaupungin antamaa selvitystä yhdessä aluehallintoviraston kanssa.

”Odotamme, mihin se antaa aihetta ja teemme päätöksen jatkosta. Sovimme, kumpi ryhtyy toimimaan ja mitä tehdään”, Heikkinen kertoo.