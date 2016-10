Tehdas tuo vuokralaisvyöryn pikkukaupunkeihin – Mersu-rakentajan ainoa kaluste on patja, Äänekosken suljettu hotelli täyttyi työmiehistä

Fakta Kaksi pientä tehdaskaupunkia Varsinais-Suomessa sijaitsevan Uudenkaupungin väkiluku on runsaat 15 000, Keski-Suomessa sijaitsevan Äänekosken hieman alle 20 000. Molemmissa työttömyysaste on laskenut: Uudessakaupungissa se on alle 10 prosenttia, Äänekoskella 17 prosenttia. Ely-keskuksen mukaan työttömyys laskee Keski-Suomessa suhteellisesti eniten Äänekosken seutukunnassa. Äänekoski on kamppaillut talousvaikeuksissa usean vuoden, ja kunta on saanut valtion harkinnanvaraista tukea. Kunta on käynnistänyt kulukuurin saadakseen alijäämänsä katettua vuoteen 2019 mennessä. Äänekosken suurin työnantaja on kunnan jälkeen Valtran traktoritehdas. Uudenkaupungin talous on Äänekoskea paremmassa jamassa, ja viime vuoden tulos oli ylijäämäinen. Uudessakaupungissa aloitti vuonna 2011 Finnproteinin soijatehdas, joka ajautui konkurssiin vuonna 2014 aiheuttaen kymmenien miljoonien eurojen tappiot sijoittajille. Tehtaan toiminta aloitettiin tänä vuonna uudelleen, mutta nykyinen omistaja ilmoitti viime viikolla yt-neuvotteluista.

Uusikaupunki

Pienessä yksiössä ei ole yhtään tuolia, ainoastaan kapea runkopatja ja ikkunalaudalla kannettava tietokone.

Askeettisen kodin asukas Petri Tolkkinen on aloittamassa uutta elämää Uudessakaupungissa. Lähes kaikki hänen tavaransa ovat vielä 600 kilometrin päässä Oulussa. Niinpä mies tarjoaa vieraille kahvit keittämällä ensin veden liedellä ja kaatamalla sen sitten suodatinpussin läpi termospulloon.

Tolkkinen aloitti työt Valmet Automotiven tehtaalla pari viikkoa sitten. Kahvinkeittimen lisäksi Ouluun jäivät sukulaiset, ystävät ja hierojan ammatti.

”Tänne muuttaminen oli pitkän harkinnan tulos, mutta uusi mahdollisuus veti puoleensa. Eikös työskentely autotehtaassa ole joka pojan unelma”, Tolkkinen nauraa.

Vuokra-asunnot ovat Uudessakaupungissa kiven alla, joten Tolkkinen joutui asumaan aluksi soluasunnossa kahden muun miehen kanssa.

Sami Kilpiö

Samanlaista etsikkoaikaa elää toisella pienellä paikkakunnalla Keski-Suomessa tamperelainen Joni Mäkelä.

Hän aloitti pari kuukautta sitten työt yhdellä Suomen suurimmista rakennustyömaista: Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren biotuotetehtaan työmaalla Äänekoskella. Hän valvoo työmaan telineturvallisuutta.

Äänekoskellekin tehdasinvestointi on tuonut yhtäkkisen toivonkipinän – ja sen mukana myös pulan asunnoista.

Biotuotetehdasta on rakentamassa 2 500 työmiestä, joten lähes kaikki lähiseutujenkin vuokra-asunnot on vuokrattu.

Mäkelä sai onnekseen huoneen vuonna 2009 toimintansa lopettaneesta Hotelli Särkästä. Aiemmin hotellissa asui vain eläkkeellä oleva talonmies. Nyt hotellirakennus on täyttymässä työmiehistä.

”Yksi syy, miksi lähdin Äänekoskelle, on tämä massiivinen rakennusprojekti. Tässä mukana oleminen on kunnia”, Mäkelä kertoo.

Metsä Fibren uusi tehdas on metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Sen rakentaminen maksaa 1,2 miljardia euroa.

Äänekoski ja Uusikaupunki ovat Suomen kuntakartalla poikkeuksellisia valopilkkuja. Viime vuosina talousvaikeuksista kärsineet kunnat ovat nyt nousemassa jaloilleen, osittain juuri teollisuuden investointien ja rekrytointien ansiosta.

Uudenkaupungin autotehtaan uusi nousu alkoi A-sarjan Mersujen sopimuksesta Daimlerin kanssa. Tehdas rekrytoi A-sarjan tuotantoon vuosina 2013-2015 noin tuhat henkilöä. Tehtaalla alkaa ensi keväänä GLC-katumaasturin valmistaminen, ja tänä vuonna tehtaalle on rekrytoitu jo 150 henkilöä.

Autotehdas ei ole Uudenkaupungin ainoa menestystarina. Tällä viikolla käynnistyy Yaran lannoitetehtaan 50 miljoonaa euroa maksanut laajennusosa.

Ei siis ihme, että Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Atso Vainio myhäilee tyytyväisenä. Autotehtaan lomautukset ovat historiaa ainakin vähäksi aikaa, ja tehdas houkuttelee väkeä joka puolelta Suomea. Noin puolet uusista työntekijöistä on kolmekymppisiä miehiä.

”GLC-sopimuksen saaminen osoitti mielestäni Daimlerin vakaan luottamuksen tehtaan laatuun ja ketteryyteen nykymarkkinoilla”, Vainio sanoo.

Luottamus autotehtaan uuteen nousuun ei ole vielä näkynyt asuntomarkkinoilla. Kaupunki on suurin asuntovuokraaja, ja sillä on vuokralla yli 840 huoneistoa. Kaupunki ei ole kuitenkaan rakentanut uusia vuokra-asuntoja 1980-luvun jälkeen. Nyt kaupunkiin on valmistumassa muutamia uusia kerrostaloja, mutta tarvetta olisi useammalle kohteelle.

”Rakennusliikkeet keskittävät projektinsa pääkaupunkiseudulle ja kasvaviin maakuntakeskuksiin. Jäävätkö niiltä turhaan pimentoon Uudenkaupungin kaltaiset pienemmät kasvualueet”, Vainio puntaroi.

Sami Kilpiö

Petri Tolkkinen kiirehtii iltavuoroon autotehtaalle polkupyörällä. Tehtaan valvomossa käy jatkuvasti uusia työntekijöitä henkilökorttikuvauksessa. Tehtaasta pidetään koulutuksia, joissa uusia työntekijöitä opastetaan muun muassa turvallisuussääntöihin.

”Osa koulutuksesta saadaan työn ohessa. Suurin haaste on ollut ehkä tehdastyön aikatauluihin tottuminen”, Tolkkinen nauraa leimatessaan kellokorttia.

Joni Mäkelällä on meneillään erilainen totuttelukausi: häneltä jäi Tampereelle avovaimo ja oma firma.

”Työmaalla on niin kiire, että joudun tekemään nyt aika paljon strategisia järjestelyitä. Tampereella en ehdi käymään läheskään niin usein kuin haluaisin”, Mäkelä myöntää.

Äänekoski oli hänelle entuudestaan vieras. Työmiehellä ei tule silti kylällä orpo olo.

”Kun käyn illalla Lidlissä, kassajonoissa näkyy pääasiassa työvaatteisia asiakkaita”, Mäkelä nauraa.

Petteri Kivimäki

Kun biotuotetehdas valmistuu ensi syksynä, kunta hiljenee merkittävästi. Projektinjohtaja Timo Merikallio Metsä Fibrestä painottaa, että tehtaan vaikutukset eivät kuitenkaan jää siihen. Uusi tehdas ei tuota suoraan yhtään uutta työpaikkaa, sillä vieressä olevan vanhan sellutehtaan työntekijät siirtyvät uuteen tehtaaseen.

”Uuden tehtaan välilliset vaikutukset ovat kuitenkin jopa 1 500 uutta työpaikkaa, ja ne työpaikat jakaantuvat tasaisesti esimerkiksi koko maakuntaan. Toivomme tietenkin, että se siemen, joka nyt kylvetään, kantaisi hedelmää myös rakennusvaiheen jälkeen”, Merikallio sanoo.

Äänekosken kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kari Kiiskinen kertoo, että uusi tehdas on jo synnyttänyt rinnalleen uusia pienyrityksiä.

”Äänekoski on kärsinyt kovasta työttömyydestä, mutta nyt olemme saaneet käännettyä sen laskuun. Meillä on ammattikoulu, joten kunta on vetänyt puoleensa nuoria, joille ei ole sitten löytynyt töitä”, Kiiskinen sanoo.

Myöskään Yaran lannoitetehtaalla ei tarvita uusia työntekijöitä tehtaan laajennuksen jälkeen. Rakennusvaiheessa laajennus työllisti runsaasti rakennusmiehiä, mutta käynnistyttyään vanhat työntekijät hoitavat myös uuden tehdasosan.

Ohjaamohoitaja Niina Maikola on ollut töissä tehtaalla kymmenen vuotta.

”Laajennusosa tarkoittaa meille jonkin verran lisätöitä ja koulutusta”, Maikola kertoo.

Autotehtaan työntekijämäärä on vaihdellut 2000-luvulla dramaattisesti, ja työntekijöitä on jouduttu irtisanomaan ja lomauttamaan tuotantosopimusten välillä. Viimeksi tehdas turvautui lomautuksiin alkuvuonna.

Yaralla työntekijöiden vaihtuvuus on vastaavasti vain muutaman työntekijän luokkaa vuodessa. Tehtaalla on noin 250 vakituista työntekijää.

”Meillä oli muutama vuosi sitten enemmän eläköitymisiä, mutta nyt vaihtuvuus on hyvin pientä”, tehtaanjohtaja Tommi Hevonoja Yara Suomi Oy:stä kertoo.

Norjalainen Yara osti lannoitetehtaan vuonna 2007 Kemiralta. Sen jälkeen tehtaalle on tehty noin 200 miljoonan euron investoinnit.

Laajennusosa lisää tehtaan tuotantoa neljänneksellä. Jatkossa noin 90 prosenttia Uudessakaupungissa tehtävistä lannoitteista menee vientiin. Tehtaan asiakkaita on muun muassa Thaimaassa ja Kiinassa.

”Peltoala ei maailmassa enää kasva, mutta ihmisten määrä lisääntyy ja ruoan tarve kasvaa. Lannoitteille on jatkossakin kysyntää”, Hevonoja kertoo.