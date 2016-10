Tutkija: Huippumodernien sotalaivojen siirto Itämerelle saattoi olla Venäjältä pikainen päätös – aluksista puuttuu jääsuojaus

Tästä on kyse Laivoja seurattu Kahden eri venäläisen laivasto-osaston kulkua on seurattu tarkasti viime päivät, asialla ovat olleet niin laivabongarit kuin viranomaiset. Kaksi modernia korvettia saapui Itämerelle alkuviikosta ja ne asettunevat Kaliningradiin. Jo aiemmin seurattiin tiiviisti, kulkeeko Venäjän ainoa lentotukialus Admiral Guznetsov Syyrian suuntaan.

Tutkija pitää Venäjän korvettien siirtoa Itämerelle ja Kaliningradin suojaksi näyttävänä liikkeenä, joka liittyy kahteen asiaan: ensinnäkin Venäjän jo kesällä lupaamaan vastaukseen Naton joukkojen lisäämiselle Baltiassa ja toisaalta Syyrian sodan dynamiikkaan.

Tiistaina alukset kulkivat Tanskan salmista Itämerelle, kertoo ruotsalaislehti Aftonbladet. Tanskan merivoimat todisti alusten kulkua. Ruotsin puolustusvoimat vahvisti lehdelle, että kyseessä ovat Bujan-M-luokan alukset.

”Venäjän laivasto siirtää näyttävästi kalustoa paikasta A paikkaan B. Siirto on itsessään performanssi, jota tulkitsemalla luodaan uutta todellisuutta”, sanoo vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi Ulkopoliittisesta instituutista.

Pynnöniemi uskoo myös, että siirto ei välttämättä ollut kovin pitkän suunnittelun tulos, koska nämä kaksi alusta on suunniteltu huomattavasti eteläisempiin meriin eli Kaspianmerelle ja Mustallemerelle. Siksi niissä ei ollut jääsuojaustakaan, mitä taas tarvitaan Itämerellä.

Krimin Sevastopolista lähteneet taistelualukset ovat nimeltään Zeleni Dol ja Serpuhov. Ne ovat aivan uudenkarheita, sillä Venäjän Mustanmeren laivasto otti ne käyttöönsä vasta viime joulukuussa.

Noin 74 metriä pitkät ja vähän alle tuhannen tonnin alukset ovat Bujan-M-luokan korvetteja. Korvetit ovat pienehköjä taistelualuksia.

Eri lähteiden mukaan Venäjä suunnittelee rakentavansa samanlaisia häiveominaisuuksin varustettuja korvetteja 6–10 kappaletta vuoteen 2019 mennessä. Lisäksi Venäjä rakentaa parhaillaan kolmea Bujan-M-luokan korvettia nimenomaan Itämerelle. Uudet alukset voivat kulkea jäissä, mihin nykyisiä ei ole suunniteltu.

Komentajakapteeni Ossi Liimatainen Maanpuolustuskorkeakoulusta sanoo alusten pääasejärjestelmän olevan Kalibr-risteilyohjukset, joiden kantama on lähteestä riippuen 2 000-2 500 kilometriä. Kalibr-ohjusten kantomatka on neljä kertaa pitempi kuin kohuttujen Iskander-ohjusten, joita Venäjä vei taannoin Kaliningradiin.

”Se on Venäjän asevoimien kehitysprojekti, joka hiljalleen alkaa näkyä myös näissä uudisrakenteissa. Järjestelmä tuo mukanaan ohjukseen lisää kantamaa ja varmasti kehittyneempää hakupäätä”, Liimatainen sanoo.

Kalibr-ohjukset voidaan varustaa myös ydinkärjellä.

”Siitä ei voi ollakaan tietoa, mitä siellä ohjussäiliössä on sisällä. Se on nykyaikaista asevarustelua, jossa yhteen standardilaukaisujärjestelmään laitetaan erilaisia ammuksia sisälle. Siihen tämä Kalibr-järjestelmän ideologiakin perustuu. Ase voidaan tehtävän ja tarpeen mukaan räätälöidä sopivaksi.”

Liimatainen uskoo, että aluksia tullaan näkemään Itämerellä jatkossa.

”Niin kauan kuin laivastoa on käytetty poliittisena ja sodankäynnin välineenä, tällainen voiman projisointi maailman merillä on tunnusomaista, sitä ovat tehneet myös muut suurvallat kuten Britannia, Yhdysvallat ja Ranska. Tämä on osa sellaista voimannäyttöä, jolla omaa voimaa voi näyttää ympäri maapalloa”, hän sanoo.

”Uutta tässä on lähinnä se, että aiemmin Itämerellä ei ole ollut sellaisia aluksia, jotka olisi otettu Venäjän merivoimissa operatiiviseen käyttöön ja joissa olisi ollut tämä Kalibr-ohjusjärjestelmä jo käytössä. Koeajoluonteisesti Pietarissa rakennettavissa eri alusluokissa tämä on jo ollut asennettuna.”