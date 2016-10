Ilmailuasiantuntija Tampereella kaapatuksi epäillystä matkustajakoneesta: ”Tämä on kyllä äärettömän mystinen tapaus”

Matkustajakoneen häiriöhälytys toi poliisit Tampere-Pirkkalan lentoasemalle tiistai-iltana kello 18 aikaan. Tämä tiedetään, mutta se, mistä vääräksi osoittautunut hälytys johtui, on yhä mysteeri.

Ilmailualan asiantuntija ja vapaa toimittaja Jyri Raivio pitää tapahtumaketjua hyvin erikoisena. Hän kertoo kyselleensä tapauksesta tarkempia tietoja jo keskiviikkoaamuna, mutta niitä ei tunnu kenelläkään olevan.

Raivio arvelee, että tapahtumien taustalla saattaa olla lentäjän matkustajakoneen transponderiin syöttämä väärä koodi.

”On olemassa kolme erilaista koodia poikkeustilanteita varten. Yksi on kaappaustilanteita varten, yksi radio-ongelmien varalta ja yksi yleisissä hätätilanteissa käytettäväksi. On mahdollista, että on syötetty koodi väärin ja se on tulkittu hälytykseksi”, Raivio pohtii.

Raivio ihmettelee sitä, että jos kyse oli transponderiin syötetystä väärästä koodista, miksi hätätilaa ei varmistettu radiolla.

Malagasta Tampereelle matkanneen lentokoneen omistaja on liettualainen Small Planet Airlines -lentoyhtiö. Yhtiö kertoi tiistaina Facebookissa, että väärän hälytyksen syynä oli tiettävästi ongelma radioyhteydessä.

”Se on syynä aika kummallinen. Täällä päässä radiotoiminta on tietojeni mukaan toiminut ihan normaalisti. Miksi transponderkoodia ja hätätilannetta ei olisi varmistettu lentäjiltä radiolla? Koneissa on kaksi radiota, joten yhteyden puute tuntuu kyllä kummalliselta selitykseltä”, Raivio sanoo.

”Tämä on kyllä äärettömän mystinen tapaus”, Raivio toteaa.

Rikoskomisario Jari Kinnunen Sisä-Suomen poliisista ei kommentoi sitä, mikä on mahdollisesti aiheuttanut väärän kaappaushälytyksen.

”En voi ottaa siihen kantaa, ennen kuin saan virallisen vastauksen”, Kinnunen toteaa.

Tuota virallista vastausta poliisi hakee ilmailuviranomaisilta, joilta on jo pyydetty lisätietoja tapauksesta.

”Sitten kun ne on saatu lyömme todennäköisesti kirjan kannet kiinni ja asia on meidän puolestamme selvä. Se on jo tässä vaiheessa selvinnyt, että mitään rikosta ei ole syytä epäillä”, Kinnunen sanoo.

Puolustusvoimat tiedotti tiistaina, että Hornet-hävittäjät lähetettiin matkaan poliisin virka-apupyynnön vuoksi. Hävittäjälentäjät kävivät tunnistamassa lentokoneen ja saattoivat sen kentälle.

Suomessa virka-avusta säädettyä lakia muutettiin vuonna 2005 niin, että puolustusvoimat voi lain mukaan ampua alas terroristien kaappaamaan lentokoneen, jos se uhkaa syöksyä tiheästi asutettuun asutuskeskukseen tai esimerkiksi päin ydinvoimalaa.

Komentoketju on laissa määrätty niin, että sisäministeriön pitää pyytää puolustusministeriöltä apua, jonka jälkeen valtioneuvosto tekee lopullisen ratkaisun. Jos tilanne on kiireellinen ja vaara todellinen niin myös poliisin ylijohto voi valtuuttaa pääesikunnan määräämään alas ampumisen. Kiireellisessä tilanteessa valtioneuvosto ei siis tekisi lopullista päätöstä siviilien hengen uhraamisesta.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan häntä informoitiin tiistaina Tampereen tilanteesta, mutta mitään puhetta koneen alasampumisesta ei ollut.

”Tiedän tästä oikeastaan vain sen, mitä mediasta olen lukenut tai kuullut. Operatiivinen johto oli Tampereella”, Kolehmainen toteaa.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan hävittäjien tekemä seuranta saattoi liittyä siihen, että koneen alasampuminen oli kuitenkin valmistelussa.

Valmiustilassa hävittäjät ovat valmiita ryhtymään toimiin, jos matkustajakone poikkeaa suunnitellulta lentoreitiltä eli niin sanotusta lentoputkesta, ja vaihtaa suuntaa muualle kuin ilmoitettuun määränpäähänsä.

Helsingin Sanomat otti keskiviikkona yhteyttä myös Ilmavoimiin kysyäkseen lisätietoja Hornetien saattotehtävästä ja mahdollisesta valmiudesta matkustajakoneen alasampumiseen. Ilmavoimat ei ole vastannut HS:n sähköpostilla lähettämiin kysymyksiin.

Vääräksi Tampere-Pirkkalan kentälle laskeutuneen koneen hälytys varmistui tiistaina, kun koneeseen saatiin laskeutumisen jälkeen yhteys. Varmuuden vuoksi poliisi puhutteli matkustamohenkilökuntaa ja kaikkien matkustajien tiedot otettiin ylös.