Keskustan puoluehallitus, eduskuntaryhmä ja europarlamenttiryhmä kokoontuvat torstaiaamuna yhteiskokoukseen, jossa valitaan uusi ministeri keskustan ministeriryhmään. Paikka vapautui, kun elinkeinoministeri Olli Rehn valittiin Suomen Pankin johtajaksi.

Yhteiskokous kuitenkin vain siunaa valinnan. Käytännössä päätöksen tekee yksin keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä.

Ehtihän Sipilä jo sunnuntaina Ylen pääministerin haastattelutunnilla kertoa, että hänellä on uuden ministerin nimi jo tiedossa. Eikä sitä kukaan muu tiedä.

Sipilä kertoi myös, että aikoo tehdä valinnassa ”insinöörimäisen suoran ratkaisun”. Tällä hän tarkoitti sitä, että tiedossa ei ole laajempaa ministerikierrätystä. Lähtevän elinkeinoministerin paikalle valitaan vain uusi ministeri.

Koska ministeripaikkoja on vain yksi, uusi ministeri tulee todennäköisesti keskustan eduskuntaryhmästä.

Sipilän asema on vahva, mutta ei se silti niin vahva ole, että hän voisi toistuvasti suututtaa keskustan ryhmän. Keskustan eduskuntaryhmässä hiertää edelleen Sipilän päätös nostaa ensimmäisen kauden kansanedustaja Anne Berner liikenne- ja viestintäministeriksi. Myös Esa Härmälän syrjäyttäminen Metsähallituksen pääjohtajan paikalta jätti monen keskustaedustajan sieluun haavoja.

Mutta kenet Sipilä nostaa keskustan eduskuntaryhmästä ministeriksi?

Kaikki keskustan kansanedustajat ovat omasta mielestään sopivia ja ennen kaikkea päteviä ministeriauton kyytiin.

Viime päivien käytäväspekulaatioissa on useimmiten noussut esille Markus Lohen nimi. Lohi on toisen kauden kansanedustaja Lapista.

Hän oli lähellä ministerisalkkua jo silloin, kun Sipilän hallitusta koottiin. Lohi kuitenkin valittiin eduskuntaryhmän toiseksi varapuheenjohtajaksi.

Lohi on tiettävästi Sipilän luottomies. Hän istuu eduskunnan talousvaliokunnassa, joten siirtymä työ- ja elinkeinoministeriöön olisi luonteva.

Vuonna 1972 syntynyt Lohi on koulutukseltaan juristi. Hän asuu Rovaniemellä vaimonsa ja kahdeksan lapsensa kanssa. Lohi on vanhoillislestadiolainen.

Toinen mahdollinen ministeri on Mika Lintilä. Lintilä on jo viidennen kauden kansanedustaja, joka on jostain syystä kerta toisensa jälkeen jäänyt ministerivalinnoissa rannalle.

Lintilä oli yksi keskesistä hahmoista, jotka olivat nostamassa Juha Sipilää keskustan puheenjohtajaksi 2012.

Lintilä istuu myöskin talousvaliokunnassa. Sen lisäksi hän on valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja. Lintilää usein tituleerataankin ”keskustan veroasiantuntijaksi”. Lintilä on myös pitkään johtanut keskustan sisäistä talouspoliittista työryhmää.

Lintilä tulee Vaasan vaalipiiristä, joten sekään ei estä hänen ministerivalintaansa. Keskusta on aluepoliittinen puolue, joten kaikissa sen valinnoissa maakunnallisella tasapainolla on iso merkitys.

Keskustan nykyinen ministeriryhmä jakautuu vaalipiireittäin seuraavasti: Sipilä on Oulusta, Anne Berner Uudeltamaalta, Juha Rehula Hämeestä, Kimmo Tiilikainen Kaakkois-Suomesta ja Anu Vehviläinen Savo-Karjalasta.

Olli Rehn valittiin eduskuntaan Helsingistä, josta oli ehdolla myös Paula Lehtomäki. Lehtomäki nousee Rehnin tilalle kansanedustajaksi.

Lehtomäki on myöskin ollut esillä ministerispekulaatioissa.

Muodollisesti Lehtomäki nousisi ministeriksi eduskuntaryhmästä, mutta välttämättä muut kansanedustajat eivät ilahdu siitä, että varapaikalta edetään suoraan ministeriksi. Toki Lehtomäellä on vanhastaan vankka parlamentaarinen tausta. Hän istui kansanedustajana 1999–2015.

Lehtomäen mahdollisuuksia saattaa heikentää myös se, että maakunnissa hänet kytketään surullisen kuuluisaan jätevesiasetukseen.

Todennäköisesti uusi ministeri löytyy siis kolmikosta Lohi, Lintilä tai Lehtomäki.

Neljäntenä nimenä spekulaatioihin voisi nostaa Mauri Pekkarisen.

Pekkarinen toimii nyt eduskunnan ensimmäisenä varapuhemiehenä, mutta tehtävä ei missään nimessä tyydytä hyperenergistä Pekkarista. Hän onkin pariin otteeseen hämmentänyt täysistuntosalia siirtymällä puheenjohtajan paikalta salin puolelle käyttämään puheenvuoroja.

Pekkarinen on ollut ministerinä viidessä eri hallituksessa. Työ- ja elinkeinoministeriötä hän on johti molemmissa Matti Vanhasen hallituksissa.

Hallitusta muodostettaessa Juha Sipilä totesi keskustapäättäjille, että kaikkien keskustan ministereiden tulee olla pääministeriä nuorempia. Näin ainakin Paavo Väyrynen kertoo kirjassaan Eihän tässä näin pitänyt käydä.

Sipilä on nyt 55-vuotias. Mauri Pekkarinen on 69.

Pekkarisen valintaa saattaa kuitenkin hieman avittaa se, että keskustan puheenjohtajan kannattaa oman etunsa vuoksi pitää puolueen veteraanit tyytyväisinä. Jos Pekkarinen siirtyisi ministeriksi, eduskunnan puhemiehistöön voisi nostaa Seppo Kääriäisen, 68.

Muita nimiä spekulaatioissa ovat olleet Antti Kaikkone n ja Arto Pirttilahti. Yhtenä vaihtoehtona on väläytelty vaihtoehtoa, jossa Sipilä pyytäisi ministeriksi jotain yritysjohtajaa. Tätä vaihtoehtoa voi pitää kuitenkin hyvin epätodennäköisenä.

Keskustan yhteiskokous alkaa torstaiaamuna kello 9. Ministerin valinta on kokouksen ensimmäinen asia.

Jos ja kun Sipilän ehdotus menee sellaisenaan läpi, tiedotustilaisuus alkaa noin kello 9.15. Jos ministeristä ryhdytään keskustelemaan tai esitetään vastaehdotuksia, kokous kestää pidempään.

HSTV lähettää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä.