Isokokoiset metsäpeurat syötiin Suomen metsistä yli sata vuotta sitten, nyt laji halutaan takaisin – kolarien varalle ”mietitään paikannustekniikkaa”

Fakta Metsäpeura Kanta Suomessa noin 2 000 yksilöä. Niitä elää Suomenselällä, Kainuussa ja paikoin Keski-Suomessa. Tunnetaan myös nimellä suomenpeura. Poron luonnonvarainen lähisukulainen. Ei ole läheistä sukua valkohäntä- ja kuusipeuralle, jotka oikeasti ovat kauriita, eivät peuroja. Metsäpeura hävisi metsästyksen myötä Ruotsin puolelta jo 1700-luvulla ja Suomestakin lähes kokonaan 1800-luvun loppuun mennessä. Suomen viimeiset peurat elivät tiettävästi 1910-luvulla. Metsäpeurakanta säilyi Venäjän Karjalassa, josta niitä alkoi tulla Kainuuseen 1950-luvulla. Lähde: Metsähallitus Lähde: Metsähallitus

Suomenpeuranakin tunnettu metsäpeura saattaa palata alkuperäisille kotikonnuilleen Suomen metsiin. Lajia yritetään nyt palauttaa luontoon yli viiden miljoonan euron voimin.

Metsäpeura on eläin, joka katosi Suomesta noin sata vuotta sitten. Pitkäjalkainen Rangifer tarandus fennicus on poron luonnonvarainen lähisukulainen mutta poroa suurempi ja pitkäkuonoisempi.

Vielä 1800-luvulla se oli levittäytynyt koko Suomen alueelle. Viime vuosituhannen alussa metsäpeura käytännössä katosi metsästyksen vuoksi. Tiettävästi viimeiset etelän peurat päätyivät lihapadaksi 1910-luvulla.

Sittemmin laji levisi pienimuotoisesti takaisin Kainuuseen Venäjältä.

Miksi metsäpeuran levinneisyyttä halutaan taas laajentaa etelään? Esimerkiksi valkohäntäpeurakanta on Suomessa kasvanut, ja peurakolareita tapahtuu vuodessa tuhansia. Peurat myös aiheuttavat tuhoa viljelmille.

”Nämä kysymykset heräävät tietysti etenkin paikallisesti”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Sakari Mykrä Metsähallituksesta.

”Liikennepuoli tietenkin aiheuttaa mietintää, ja sitä tässä pohditaan. Gps-tekniikan ja uuden liikenteenohjaustekniikan yhteensovittaminen ovat mietinnässä. Mutta ihmisen ja peuran rinnakkaiselo on pääosin toimivaa”, Mykrä sanoo.

Tavoitteena on, että muutamassa vuosikymmenessä Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla voi elellä suuria määriä näitä kerran kadonneita kookkaita peuroja.

Metsähallituksen johtamassa ja EU:n pääosin rahoittamassa hankkeessa ovat mukana muun muassa suomalaiset eläintarhat.

Ensi vuonna Lauhanvuoren ja Seitsemisen kansallispuistojen tuntumaan rakennetaan noin 15 hehtaarin kokoiset aitaukset, joihin tuodaan luonnosta ja eläintarhoista yhteensä 10–15 metsäpeuraa tarhattavaksi. Viiden vuoden tarhauksen aikana tarhassa syntyneitä jälkeläisiä vapautetaan luontoon 1,5–2 vuoden ikäisinä.

Mallia palautuksiin otetaan vuoden 1970–80-lukujen taitteesta, jolloin metsäpeuroja tuotiin Suomenselälle.

”Tuolloin alkuporukka oli 8–9 peuraa. Kanta kasvoi jyrkästi 2000-luvun taitteeseen asti ja on nyt noin 1250–1 300 päätä”, Mykrä sanoo.

Tarkoituksena on suojella lajia. Metsäpeura on uhanalaisuusluokituksessa luokiteltu silmälläpidettäväksi mutta ei kuitenkaan uhanalaiseksi. Niitä elää Suomenselän lisäksi luonnonvaraisina lähinnä Venäjän Karjalassa ja Kainuussa, joissa kannat taantuvat.

”Lajeja ei tarvitse laittaa vastakkain, mutta valkohäntäpeura on vieraslaji. Metsäpeura on aikanaan asuttanut lähes koko Suomea. Se on sitten vähitellen kadonnut, ja tämä hanke on nyt alkuperäisen lajin palauttamista ja lajin suojelua”, Mykrä sanoo.

Muita tavoitteita ovat metsäpeuran eläintarhakannan perimän monipuolistaminen, peuran elinympäristöjen parantaminen, ihmisten peuratietouden lisääminen ja metsäpeuran kuolleisuuden vähentäminen.

Hankkeen aluksi selvitetään peurakannan tila sen nykyisillä levinneisyysalueilla Kainuussa ja Suomenselällä. Suomessa tiedetään olevan parisen tuhatta metsäpeuraa, ja suunnilleen saman verran metsäpeuroja arvellaan elävän Venäjän puolella.

Hankkeen aikana on tarkoitus vahvistaa myös Keski-Suomessa Ähtärin, Karstulan ja Soinin alueella elävää pientä metsäpeurakantaa.

Hankkeen budjetti vuosille 2016–2023 on noin 5,2 miljoonaa euroa. Sitä rahoittavat muun muassa Euroopan unioni, Suomen valtio sekä Suomen Metsästäjäliitto.