Oulun insestitapaus toi tekijälle kahdeksan vuoden tuomion – mitä kymmenen vuoden enimmäisrangaistukseen olisi vaadittu?

Tästä on kyse Mies perusteli seksuaalista hyväksikäyttöä poppamiehen ohjeilla Nykyisin 51-vuotias mies käytti vuosien ajan tytärtään seksuaalisesti hyväkseen. Hän tunnusti teon keskiviikkona Oulun käräjäoikeudessa. Viranomaiset eivät aikanaan havainneet seksuaalista hyväksikäyttöä, vaikka lapsi tuli useasti raskaaksi. Hän paljasti asian vasta vuosia myöhemmin. Mies perusteli tekoa keskiviikkona oikeudessa afrikkalaiselta poppamieheltä saamillaan ohjeilla ja pyysi mielentilatutkimusta. Oikeus ei hyväksynyt pyyntöä ja tuomitsi miehen kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen

Rikosoikeuden professori Matti Tolvasen mielestä Oulun insestitapaus on luonteeltaan sellainen, että Oulun käräjäoikeus olisi voinut tuomita tekijälle niin ankaran rangaistuksen kuin laki sallii.

Tolvanen pitää käräjäoikeuden langettamaa kahdeksan vuoden tuomiota Suomen oloissa harvinaisen pitkänä mutta ei täysin poikkeuksellisena.

Lain mukaan enimmäisrangaistus törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on kymmenen vuoden vankeustuomio.

51-vuotiaan Seydou Kouandan tuomio tuli oman tyttärensä törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä vuosina 1999–2008. Tytär oli tekojen alkaessa 9-vuotias.

Sukupuoliyhteyksiä oli vuosien ajan 1–3 viikossa. Tytär tuli neljä kertaa raskaaksi. Hänelle tehtiin kolme aborttia, ja hän synnytti yhden lapsen.

Käräjäoikeus perusteli rangaistusta sillä, että hyväksikäyttö oli uhrille erittäin vahingollista. Se aiheutti hänelle psyykkisiä vaurioita. Lisäksi isä käytti väärin lapsen ja vanhemman välistä luottamussuhdetta.

”Hyväksikäytön tekomuoto on ollut törkeä, tekokertoja on ollut lukuisia ja ne ovat ajoittuneet hyvin pitkälle ajanjaksolle koko asianomistajan lapsesta aikuiseksi varttumisen ajalle. Teon moitittavuutta lisää se, että uhri on tullut useasti raskaaksi ja synnyttänyt yhden vastaajan siittämän lapsen”, oikeuden puheenjohtaja Liisa Männikkö perusteli tuomiota keskiviikkoiltana oikeussalissa.

Rikosoikeuden professori Tolvanen pitää käräjäoikeuden määräämää rangaistusta lähtökohtaisesti perusteltuna.

Hänestä vankeusrangaistus ei olisi voinut olla ainakaan lyhyempi kuin kahdeksan vuotta. Sen sijaan käräjäoikeudella olisi Tolvasen mukaan voinut olla perusteet langettaa jopa lain sallima kymmenen vuoden enimmäisrangaistus.

Seppo Kärki / IS

”En halua arvostella tuomioistuimen ratkaisua, mutta on vaikea kuvitella mitään törkeämpää tekoa tuolla rikosnimikkeellä ilman, että mukana on muita rikosnimikkeitä kuten vaikka törkeitä pahoinpitelyjä”, Tolvanen sanoo.

Myös rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriaisen mielestä rangaistus olisi voinut ankarampi.

”Se olisi voinut olla yhdeksänkin vuoden mittainen”, Utriainen sanoo.

Utriaisen mielestä Oulun käräjäoikeuden tuomio on osoitus siitä, että tuomioistuimet antavat seksuaalirikoksista aiempaa enemmän rangaistuksia myös rangaistusasteikon yläpäästä.

Markus Jokela / HS

Aiemmin tuomioistuimet ovat soveltaneet seksuaalirikosten rangaistusasteikkoja liian kapea-alaisesti ja tuominneet hyvin erilaisista teoista samansuuruisia rangaistuksia, Utriainen toteaa.

Utriaisen mukaan rangaistuksen kannalta on merkitystä, katsotaanko hyväksikäyttö oikeudessa yhdeksi, jatketuksi rikokseksi vai useammaksi erilliseksi rikokseksi. Jos se olisi katsottu useaksi erilliseksi rikokseksi, enimmäisrangaistus olisi ollut 13 vuotta.

Hän pitää nykyistä lainsäädäntöä tässä asiassa ongelmallisena.

”Luulen, että Oulun tapauksessa rangaistukseen on voinut vaikuttaa myös järjestelmän täydellinen pettäminen. Sosiaalisektori, terveydenhuoltosektori ja koulusektori olisivat voineet huomata aikanaan, mitä todellisuudessa on tapahtunut”, Utriainen sanoo.

Poliisi ja syyttäjä harkitsevat parhaillaan, pitäisikö Oulun insestitapaukseen liittyvästä viranomaistoiminnasta aloittaa virkarikostutkinta.

Rikosoikeuden professori Tolvanen pitää selvänä, että mahdolliset virkarikokset ovat jo vanhentuneet.

”Vanhenemisaika on viisi vuotta. Se alkaa juosta viimeistään, kun uhri täyttää 18 vuotta. Siitä on kulunut jo yli viisi vuotta”, Tolvanen sanoo.