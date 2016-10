Sää on monin paikoin sateinen, vain Lapissa sateet jäävät vähäisiksi. Sää selkenee iltaa kohden myös maan länsiosissa.

Pääkaupunkiseudulla lounaistuuli on navakkaa ja sää on sateinen. Päivälämpötila on noin kahdeksan astetta.

Märät tienpinnat jäätyvät paikoin selkenevillä paikoilla illan ja lauantaiyön kuluessa.