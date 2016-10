Suomella ei ole asiaa Naton huippukokoukseen – ”Joukko jäsenmaita sanoi, ettei se käy”

Fakta Kokoukset ovat näköalapaikkoja Suomen ministerit ovat osallistuneet jo useina vuosina kriisinhallintaoperaatioihin keskittyviin osuuksiin Naton ministerikokouksissa. Kun Naton tehostetusta kumppanuusohjelmasta päätettiin vuonna 2014 oli Ruotsin ja Suomen toiveena nimenoman pääsy osallistumaan Naton poliittisiin kokouksiin. Ministeritasolla toive toteutui viime keväänä.

Bryssel

Suomi ja Ruotsi olivat pöydän ääressä ainoina Natoon kuulumattomina maina torstaina, kun liittokunnan puolustusministerit keskustelivat Naton ja EU:n yhteistyön lisäämisestä. Myös EU:n edustaja oli paikalla

Järjestely on vakiintunut lyhyessä ajassa niin hyvin, että se on vaikuttanut uudelta pysyvältä käytännöltä. Sitä se ei kuitenkaan ole. Osallistumiseen on tulossa vähintään katkos.

Ehdotus Suomen ja Ruotsin ottamisesta mukaan myös Brysselissä ensi vuonna järjestettävään Naton huippukokoukseen on hylätty.

”Joukko jäsenmaita sanoi, että ei käy”, diplomaattilähteet kertoivat HS:lle Naton päämajassa.

Naton virkailijat eivät vahvistaneet tietoa vaan sanoivat, ettei päätöstä seuraavan huippukokouksen kokoonpanosta ole vielä virallisesti tehty. Hekin kuitenkin korostivat, että päätökseen tarvitaan 28 jäsenmaan yksimielisyys.

Suomen ja Ruotsin edustajat ovat ehtineet osallistua viime vuodesta lähtien osaan suljetuista Nato-kokouksista huipputasolla, ulko- ja puolustusministerien kesken sekä myös Nato-lähettiläiden kokoontuessa.

Suomalaisdiplomaattien mukaan osallistuminen on ollut tärkeää, kun myös osallistuminen Naton harjoituksiin ja muuhun toimintaan lisääntyy.

Osallistumista on helpottanut se, että Ruotsi ja Suomi ovat ainoina Euroopan maina mukana Naton ”tehostetun kumppanuuden ohjelmassa”.

Maat ovat olleet paikalla, kun keskustelu on koskenut Itämeren turvallisuutta tai, kuten torstaina päättyneessä puolustusministerikokouksessa, Naton ja EU:n yhteistyötä.

EU-yhteistyö oli pääteemana myös heinäkuussa, kun presidentti Sauli Niinistö osallistui Naton huippukokouksen illallisistuntoon Varsovassa.

Illallisella Niinistö kertoi Venäjän presidentille Vladimir Putinille esittämästään mahdollisuudesta vähentää Venäjän sotilaskoneiden aiheuttamia turvallisuusriskejä Itämerellä.

Kriittisimmin Venäjään suhtautuvat Nato-maat suhtautuvat kriittisimmin myös lentoturvahankkeeseen. Kertoessaan Suomen sulkemisesta pois huippukokouksesta diplomaattilähteet viittasivat myös lentoturva-aloitteeseen, mutta perustelivat päätöstä sillä, että kokous pidetään ”perhepiirissä”.

”Osallistuminen Varsovan kokoukseen oli poliittinen huippuhetki”, oli yksi arvio.

Suomen edustajilla ei puolustusministerikokouksen alla ollut vielä tietoa tärkeänä pidetyn käytännön katkeamisesta. Suomen Nato-edustustossa korostettiin kuitenkin sitä, että kuhunkin kokouksen osallistumisesta päätetään erikseen.

”Käytännölle ei ole institutionaalista pohjaa”, sanoi Suomen Nato-lähettiläs Piritta Asunmaa. Hänen mukaan Suomi kuitenkin ”hakee poliittista dialogia kaikilla tasoilla, mukaan lukien päämiesten taso”.

Osallistuttuaan torstain ministerikokoukseen puolustusministeri Jussi Niinistö (ps) korosti, ettei osallistumista pidä sekoittaa jäsenyyteen Natossa.

”Onhan tämä merkittävä foorumi Suomen ministereille päästä osallistumaan, mutta toisaalta ei pidä olla harhakuvitelmia, että me olisimme jossakin pöydässä, jossa päätetään Naton asioista”, Niinistö sanoi.

Erityispiirre Suomen ja Ruotsin osallistumisessa torstain kokoukseen oli se, että aiheena oli Naton ja EU:n yhteistyö etenkin Välimerellä, ei Itämerellä.

Suomalaisdiplomaatit ovat korostaneet, että mikäli Suomi haluaa jatkaa osallistumista Naton poliittiseen keskusteluun pitää Suomen olla aktiivinen muissakin kuin lähialueensa kysymyksissä.