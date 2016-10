Näin ajattelee tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista: Kahden äidin tai isän perheet ovat huonompia kasvattajia

Suomalaisten asenteet seksuaalivähemmistöjä kohtaan ovat muuttuneet entistä suvaitsevimmiksi, mutta suhtautuminen nais- ja miesparien vanhemmuutta kohtaan on monilla kriittistä.

Vain 40 prosenttia kansalaisista on sitä mieltä, että naispari pystyy kasvattamaan lapsen yhtä hyvin kuin miehen ja naisen muodostama pari. Miesparien kohdalla asenteet ovat vielä tiukempia: runsaat 30 prosenttia suomalaisista pitää heitä yhtä hyvinä lapsen kasvattajina kuin heteroja.

Asia selviää perjantaina Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä julkaistavasta tutkimuksesta.

”Suomalaiset suhtautuvat yleisellä tasolla nais- ja miespareihin huomattavasti myönteisemmin kuin heidän vanhemmuuteensa. Muissa maissa on havaittu samankaltaisia tuloksia”, kertoo sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön yliopiston lehtori Milla Salin Turun yliopistosta.

Suvaitsevaisimmin samaa sukupuolta olevien parien vanhemmuuteen suhtautuvat nuoret, naiset, korkeasti koulutetut, lapsettomat, ei-uskonnolliset ja kaupunkilaiset.

Vastaavasti epäilevimmin suhtautuvat iäkkäämmät, miehet, matalammin koulutetut, uskonnollisesti aktiiviset, maaseudulla asuvat ja ne, joilla on omia lapsia.

Tutkimuksen aineisto perustuu International Social Survey Programmen (ISSP) kyselytutkimukseen, jossa eri maiden kansalaisten asenteita kartoitettiin vuonna 2012. Kyselytutkimukseen vastasi 1 170 suomalaista.

Salinin mukaan asenteiden takana on useampia syitä. Ensinnäkin monet liittävät vanhemmuuteen oletuksen heteronormatiivisuudesta.

”Yhä edelleen mielipiteisiin saattaa vaikuttaa myös se, että vanhemman homoseksuaalisuudella ajatellaan olevan vaikutusta lapsen kehitykseen. Tutkimuksissa on kuitenkin moneen kertaan todettu, ettei sillä ole juurikaan vaikutusta.”

Suomessa käydyssä keskustelussa on Salinin mukaan myös pelätty, että lapset saattavat joutua helpommin kiusatuiksi, jos heidän vanhempansa ovat samaa sukupuolta.

Kriittisempi suhtautuminen miesparien vanhemmuutta kohtaan johtunee siitä, että äidit nähdään yhä edelleen lapsen ensisijaisina hoitajina, Salin arvioi.

”Naiset kantavat päävastuun pienten lasten hoivasta, vaikka vastuuta on yritetty perhepolitiikan keinoin jakaa. Isän puuttuminen perheestä nähdään ehkä vähemmän vakavana kuin äidin puuttuminen perheestä. Se on yleisempää, sillä yksinhuoltajista suurin osa on naisia.”

Naisparit pystyvät myös hankkimaan lapsen miespareja helpommin esimerkiksi keinohedelmöityksen avulla. Miesparit saattavat kyseenalaistaa heteronormatiivista perheihannetta naispareja enemmän, Salin pohtii.

Kriittiset asenteet sateenkaariperheitä kohtaan ovat Salinin mukaan siinä mielessä yllättäviä, että yhä suurempi osa suomalaislapsista elää perheissä, jotka eivät täytä ydinperheen ideaalia.

Esimerkiksi yli kymmenesosa suomalaisista perheistä on yksinhuoltajien, äidin ja lapsien tai isän ja lapsien muodostamia. Ihanne ydinperheestä näyttää silti elävän ajatuksissa tiukassa.

Viime kesänä julkaistussa Kelan Laulu 573 566 perheestä -kirjassa julkaistun tutkimuksen mukaan alle puolet suomalaisista on sitä mieltä, että yksinhuoltaja pystyy kasvattamaan lapsen yhtä hyvin kuin kaksi vanhempaa yhdessä. Tutkimus perustuu samaan ISSP-aineistoon.

”Mielipiteet ja todellisuus eivät mene aina käsi kädessä”, Salin huomauttaa.

Koska suhtautuminen nais- ja miespareja kohtaan on ylipäätään muuttunut suvaitsevaisemmaksi, voi olettaa, että kehitys on jatkunut samansuuntaisena myös näkemyksissä vanhemmuutta kohtaan, Salin arvioi. Asiaa ei ole kuitenkaan tuoreesti tutkittu.

Vuonna 2012 tehdyn kyselytutkimuksen jälkeen on säädetty esimerkiksi ensi vuonna voimaan tuleva avioliittolaki. Kansalaisaloite äitiyslaista, joka helpottaisi kahden naisen perheissä molempien vanhemmuuden tunnustamista, on parhaillaan eduskunnassa.

”Tulevaisuudessa on mielenkiintoista nähdä, heijastuuko avioliittolaki suomalaisten mielipiteisiin tavalla tai toisella”, Salin sanoo.