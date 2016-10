Sdp:n eduskuntaryhmässä kuohuu – ryhmä raivostui puheenjohtaja Lindtmanin toimintatavoista

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin toiminta saa kovaa kritiikkiä ryhmän sisältä.

Ryhmälle paljastui torstaina, että Lindtman on toimittanut etukäteen eduskunnan puhemiehille listoja Sdp:n kansanedustajista, joille voi jakaa puheenvuoroja eduskunnan kyselytunnilla.

Asiasta sukeutui ryhmäkokouksessa äänekäs riita. Moni edustaja oli jo aiemmin ihmetellyt puheenvuorojen omituista jakautumista, ja syyn selvittyä moni oli järkyttynyt ryhmänjohtajan menettelystä.

Lindtman on ilmeisesti jakanut nimilistoja ennen muitakin eduskunnan debatteja eikä pelkästään ennen kyselytuntia.

”Ihan uskomatonta. Tästä on ollut huhuja liikkeellä viime keväästä asti, mutta nyt tämä tunnustettiin meille ryhmäkokouksen edessä”, kertoo kansanedustaja, joka ei halua nimeään julkisuuteen.

”Tämä on täysin sopimatonta. Eduskunnassa on pyhä asia, että puhemies voi päättää, kenelle puheenvuoron antaa. Ja nyt kävi ilmi, että on toimitettu tällaisia listoja”, sama kansanedustaja sanoo.

Antti Lindtman itse on niukkasanainen ryhmäkokouksen tapahtumista.

”Ryhmässä käydään joka torstai keskustelua eri asioista, ja kyllä siihen kuuluu myös kritiikki. Ryhmän puheenjohtajan tehtäviin ei kuitenkaan kuulu lähteä puimaan ryhmän sisäisiä asioita ja keskusteluja julkisuudessa”, Lindtman sanoo.

Ryhmä myös päätti saman tien, että listakäytännöstä luovutaan.

Puheenjohtajisto olisi halunnut valmistella asiaa vielä ryhmän työvaliokunnassa, mutta toisen kansanedustajan kuvauksen mukaan asiasta syntyi ”huutomyrsky”.

Ryhmä vaati luopumaan listakäytännöstä heti. Tämä saatiin kirjatuksi pöytäkirjaan aivan ryhmäkokouksen viime minuuteilla, mutta asiaa ei ehditty puida loppuun asti.

”Tätä täytyy vielä tuulettaa”, HS:n haastattelema kansanedustaja sanoo.

Eduskunnan puhemiehistö ei ilmeisesti ole tiennyt, ettei listoista ole sovittu Sdp:n ryhmässä yhteisesti, vaan kyse on ollut ryhmänjohtajan sooloilusta. Muissa puolueissa ei ole ollut vastaavaa menettelyä.

Sdp on suurin oppositiopuolue, joten se saa asemansa vuoksi ensimmäisen kysymyksen eduskunnan kyselytunnilla.

Ensimmäinen kysyjä on aina sovittu ryhmässä etukäteen, ja hän on myös puhemiesten tiedossa, mutta Sdp:n ryhmässä on ollut käsityksenä, että sen jälkeen areena on jatkokysymysten osalta vapaa kaikille tasa-arvoisesti.