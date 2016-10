Fakta Tulehduksia tai ei lainkaan oireita Klamydian ”itämisaika” tartunnasta oireisiin on 1–3 viikkoa. Tavallisin ilmenemismuoto on kohdunkaulan tulehdus, jonka oireita voivat olla poikkeava valkovuoto, virtsan kirvely ja ylimääräinen verinen tiputteluvuoto. Miehillä oireita ovat virtsaputken tai lisäkiveksen tulehdus. Valtaosa naisista ja noin neljännes miehistä ei huomaa erityisiä oireita.

Tampereen yliopisto alkaa seuloa klamydiaa, yleisintä seksitauteja aiheuttavaa bakteeria eli klamydiaa 11 paikkakunnalla. Tutkimukseen kutsutaan 21–23-vuotiaita naisia Espoossa, Imatralla, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Raahessa, Riihimäellä, Siilinjärvellä, Torniossa, Tuusulassa ja Vihdissä.

Kutsutut voivat tilata netistä näytteenottokitin, ottaa itse pienen virtsanäytteen ja lähettää sen laboratorioon. Tulokset selviävät myös nettisivulta.

Jos bakteeri löytyy, tutkittavat ja heidän partnerinsa saavat antibioottikuurin, joka häätää bakteerin.

Klamydia tarttuu seksissä, mutta kondomi suojaa siltä niin kuin muiltakin seksitaudeilta.

Tavoite on vähentää klamydian esiintyvyyttä. Se on todettu tänä vuonna jo yli 10 000 ihmisellä, joista moni on alle 20-vuotias nainen.

Aiemmissa seulonnoissa on löytynyt klamydiaa 1–8 prosentilta 18-vuotiaista naisista.

Valtaosa tartunnoista on oireettomia, mutta sairastunut voi silti jäädä taudin kantajaksi. Tauti aiheuttaa myös jälkitauteja kuten sisäsynnytinten tulehdusta, joka heikentää mahdollisuuksia saada lapsia.

Myös miehen sairastama klamydia heikentää hänen hedelmällisyyttään.

Klamydia kiinnostaa tutkijoita, jotka ovat aiemmin tutkineet HPV- eli papilloomavirusrokotusten tehoa. Tutkimusten seurauksena Suomessa rokotetaan tyttöjä papilloomavirusta vastaan.

HPV-rokotuksen tavoite on ehkäistä tulehdus, joka voi johtaa kohdunkaulansyöpään. Klamydia taas tehostaa tämän tulehduksen vaikutusta roimasti ja nostaa syövän vaaran peräti 25-kertaiseksi.

Tampereen yliopisto on tutkinut klamydiaseulontaa usean vuoden ajan joillakin paikkakunnilla, ja seulontaa on ollut tarjolla muun muassa Vantaalla.

Nyt seulonta laajenee 11 paikkakunnalle.

”Tavoite on osoittaa, että seulonta vähentää klamydian esiintyvyyttä merkitsevästi”, sanoo tutkimusjohtaja Matti Lehtinen Tampereen yliopistosta.