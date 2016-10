Turun poliisiasemalle tuotu sotilasräjähde – liikenne katkaistu, päivystys evakuoitu

Turun poliisiaseman päivystykseen on tuotu sotilasräjähde jonka vaarallisuutta selvitellään yhdessä Puolustusvoimien kanssa, kertoo Turun poliisi.

Turvallisuussyistä poliisiaseman päivystystilat on tällä hetkellä evakuoitu ja eristetty.

Ajoneuvo- ja henkilöliikenne Eerikinkadulla Turun poliisiaseman edustalla on katkaistu.

Turun poliisi tviittasi hetki sitten, että kyseessä on sodanaikainen räjähde.

”Poliisiaseman kortteli on suljettu liikenteeltä molemmista päistä. Koko asemarakennus ei kuitenkaan ole suljettu. B- ja C-rappu ovat evakuoituna. A-rapussa toimiva lupapalvelu on edelleen auki. Noin 10 ihmistä on seuraamassa tilannetta poliisiaseman ulkopuolella”, HS:n aluetoimittaja Toni Lehtinen kertoo poliisiaseman ulkopuolelta.

Vanhoja räjähteitä tulee poliisin tietoon usein. Poliisilla ja puolustusvoimilla on työnjako, jonka mukaan puolustusvoimat hoitaa sodankäyntiin liittyvät räjähteet ja poliisi siviilitoiminnan räjähteet.

Helsingin poliisin räjähdeasiantuntija, ylikonstaapeli Markus Heiskanen arvioi HS:lle maaliskuussa 2015, että kansalaisten ei pitäisi itse ryhtyä räjähteiden kuljetukseen tai siirtelyyn, vaan pyytää poliisi löytöpaikalle. Heiskasen kokemuksen mukaan ihmiset ovat usein liiankin avuliaita, ja ajattelevat säästävänsä poliisin vaivoja.