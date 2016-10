Lindtman sanoo päättäneensä itse riitaa aiheuttaneista puhujalistoista: ”Kannan vastuun ja pyydän anteeksi” – HS näyttää Sdp:n johdon tiedotustilaisuuden suorana kello 15

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kertoo päättäneensä kohua herättäneistä listoista itse. HS kertoi torstaina, että Lindtman on jakanut eduskunnan puhemiehistölle listoja kansanedustajista, joille sopii jakaa istuntosalissa puheenvuoroja.

”Taustana on se, että olemme halunneet esittää toiveita sekä informoida puhemiehiä siitä, kuka edustaja tuntee minkäkin asian parhaiten. Tarkoitus on ollut parantaa keskustelun tasoa niin, että asian päällä olevat edustajat pääsisivät ääneen”, Lindtman kertoi eduskunnassa.

Lindtman sanoo, että hän päätti listojen sisällöstä itse. Lindtmanin mukaan kukaan ei ole esittänyt, että ryhmän puheenjohtajaa vaihdettaisiin.

”Kannan tästä asiasta täyden vastuun ja pyydän anteeksi. Kävimme ryhmässä keskustelun ja otin palautteen nöyrästi ja avoimesti vastaan. Tästä asiasta on ollut tietokatkoksia ryhmän sisällä.”

Sdp:n eduskuntaryhmä kokoontui vielä perjantaina ylimääräiseen kriisikokoukseen puimaan asiaa. Sekä Lindtman että Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne pitävät eduskunnassa tiedotustilaisuuden perjantaina kello 15.

Lindtman myöntää HS:lle, että tiedonkulku demareiden eduskuntaryhmässä on ollut huonoa.

”Otan kritiikin vastaan nöyrästi ja avoimesti. Tässä on tapahtunut virhe. Erityisesti tiedonkulussa sekä oman ryhmän sisällä että puhemiehistön suuntaan on ollut ongelmia. Vastuu on minun.”

Lukuisten HS:n haastattelemien lähteiden mukaan puhemiehistö ei ollut tietoinen siitä, että lista oli Lindtmanin yksin laatima.

Puhemies Maria Lohela (ps) ja varapuhemiehet Mauri Pekkarinen (kesk) ja Arto Satonen (kok) sekä Satosta edeltänyt Paula Risikko (kok) kummeksuivat demareiden käytäntöä, mutta olettivat nimien olevan Sdp:n eduskuntaryhmän yhdessä päättämiä.

HS:n lähteiden mukaan puhemiehet ovat pahoittelleet joillekin Sdp:n kansanedustajille, että he eivät saaneet puheenvuoroa, koska kyseisten edustajien nimiä ei ollut listalla. Juuri tätä kautta tieto listasta alkoi levitä ryhmän sisällä.

Kahden demarilähteiden mukaan Lindtman tai hänen lähipiirinsä olisi lähestynyt näitä kansanedustajia ja tarjonnut heille puheenvuoroa kyselytunnilta, jos he eivät levitä tietoa listasta eteenpäin. Lindtman kiistää HS:lle väitteen jyrkästi.

”Ei pidä paikkaansa. Kyse on ollut vain puhemiehien informoimisesta, joka on perustunut pääsääntöisesti valiokuntavastuisiin tai edustajan erityiseen perehtyneisyyteen kyseisessä asiassa. Nämä toiveet on sitten lähetetty eteenpäin.”

Hän korostaa, että kyse oli toiveista, ei käskyistä.

Tällaista puhemiehistön ”informointia” ei ole harrastanut eduskunnassa mikään muu puolue kuin Sdp. Jos puhemiehet eivät muista ulkoa kansanedustajien valiokuntapaikkoja, he voivat ne helposti tarkistaa esimerkiksi eduskunnan verkkosivuilta.

Demareissakin käytäntö listojen laatimisesta on uusi. Eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi valittu Lindtman otti sen käyttöön melko pian eduskuntavaalien 2015 jälkeen.

”Me pyrimme aina valmistautumaan mahdollisimman hyvin. Ajattelin, että etenkin alkukaudesta niistä listoista olisi puhemiehille hyötyä, kun valiokuntajäsenyydet ja vastuut olivat vielä tuoreita.”

Lukuisat demarilähteet eivät niele Lindtmanin selityksiä puhemiesten informoinnista ja osaamisen painottamisesta.

Onko Lindtmanin listoille päästy suhteilla?

”Kuten totesin listat ovat perustuneet valiokuntavastuisiin ja kansanedustajien erityisosaamiseen. Tavoitteena on, että kansanedustajat, jotka tuntevat käsittelyssä olevan asian parhaiten, pääsisivät esittämään näkemyksensä”, Lindtman sanoo.

Käytäntö ehti kuitenkin jatkua lähes vaalikauden puoleen väliin ennen kuin demareiden eduskuntaryhmä lopetti sen torstain kokouksessaan.

Kokouksessa puheenjohtajisto olisi halunnut valmistella vielä asiaa työvaliokunnassa, mutta ryhmä vaati Harry Wallinin ja Tytti Tuppuraisen johdolla, että listoista luovutaan heti.

Wallin uskoo, että Lindtmanin selitys puhemiesten informoinnista on rehellinen.

”Siinä on ajateltu tehdä kyselytunnin kulku jouhevammaksi. Siksi esitinkin, että listoista luovutaan välittömästi tai sitten ne tehdään yhdessä ryhmän kokouksissa.”

Wallinin mukaan puheenvuorolistat ovat kuitenkin pääosin haitallisia.

”Minäkin olen ollut eduskunnassa pitkään, ja olen päässyt aika huonosti kyselytunneilla ääneen. Aika moni kansalainen on kysellyt, että miksi en kysynyt mitään. Sitä paitsi puheenvuorojen jakamisesta päättävät puhemiehet. Siksi on hyvin arka asia lähteä tekemään jotain listaa.”

Nimettömänä pysyttelevä Sdp:n eduskuntaryhmän jäsen on samaa mieltä.

”Vaikka listoja olisikin tehty vilpittömin mielin, ne ohjaavat väärään suuntaan. Kyselytunti on näyttämö eri alueiden äänestäjille. Jos puheenvuorot rajataan vain valiokuntien mukaan, se antaa vääristyneen kuvan siitä, minkälaisista asioista edustaja on huolissaan ja mistä hän haluaa ottaa kantaa.”

Osa edustajista ei niele Lindtmanin selitystä lainkaan.

”Ei tässä ole todellakaan ollut kyse mistään informoinnista, vaan oman lähipiirin suosimisesta”, yksi lähde uskoo.

Aiemmin perjantaina eduskunnan puhemies Lohela kertoi, että hän on heittänyt kaikki hänelle toimitetut puhujalistat lukematta roskakoriin.

Sen sijaan eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (kesk) kertoi, että listoilla on ollut pientä vaikutusta puhemiehistön jakamiin puheenvuoroihin: ”Myönnän, että jonkun verran niitä on otettu huomioon. Varsinkin, jos [listan nimi] vastaa omaa käsitystä siitä, että kuka olisi sopiva henkilö.”

