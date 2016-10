Alexander Stubb aloittaa talouslehti Financial Timesin kolumnistina

Kokoomuksen kansanedustaja Alexander Stubb aloittaa brittiläisen sanomalehden Financial Timesin säännöllisenä kolumnistina. Erityisesti talousasioihin keskittyvä Financial Times on yksi maailman vaikutusvaltaisimmista sanomalehdistä.

Stubbilla on pitkä kokemus erityisesti ulkopolitiikasta ja EU-asioista. Stubb toimi viime kesäkuuhun asti kokoomuksen puheenjohtajana. Ministerikokemusta Stubbilla on kahdeksan vuoden edestä. Hän on ollut niin pääministeri, ulkoministeri kuin eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri. Sitä ennen Stubb työskenteli europarlamentaarikkona ja virkamiehenä EU:ssa.

Stubb iloitsi uudesta kolumnistipaikasta Twitterissä ja kertoi, että kaksi kolumnia on jo lähetetty.

Thank you @SpiegelPeter. Honoured to become a regular contributor for the @FT. Two columns filed. More to come. — Alexander Stubb (@alexstubb) 28. lokakuuta 2016

Myös Financial Timesin uutispäällikkö ja lehden entinen Brysselin toimituksen esimies Peter Spiegel toivotti Stubbin tervetulleeksi.

Big promotion for @alexstubb: #Finland PM to regular @FT contributor! About time we got Finn on op-ed pg. 1st column already filed, I'm told — Peter Spiegel (@SpiegelPeter) 28. lokakuuta 2016

Stubb kirjoittaa kolumnia myös Finnairin Blue Wings -lehteen.