Maailmanpankki: Suomi maailman 13:nneksi paras maa tehdä bisnestä – suomalaisprofessorit ihmettelevät tutkimusta

Maailmanpankin tuoreen raportin mukaan Suomi on sijalla 13, kun mitataan bisneksen teon helppoutta.

Maailmanpankki julkaisee vuosittain Doing Business -raporttinsa, jossa tutkitaan kunkin maan yritystoimintaa useista eri näkökulmista. Näitä ovat muun muassa yrityssääntely, verotus ja yrityksen perustamisen helppous. Eri maita vertaillaan vuoden 2017 raportissa kaikkiaan kymmenessä kategoriassa.

Raportin kolmen kärjen muodostavat Uusi-Seelanti, Singapore ja Tanska. Hännänhuiput 190 maan joukosta ovat kaikki Afrikasta: viimeiseksi jää Somalia, seuraavina ovat Eritrea ja Libya.

Parhaiten Suomi menestyi konkurssien selvittämisessä. Siinä olimme raportin mukaan maailman parhaita. Heikoin sijoitus tuli pienosakkaiden suojelemisessa. Siinä Suomi oli vertailussa vasta sijalla 70. Toisin sanoen valta yrityksissä keskittyy Suomessa liikaa.

Viime vuonna Suomen sijoitus oli Maailmanpankin selvityksessä kymmenes.

Maailmanpankin raportti tai Suomen ranking-sijoitus eivät kuitenkaan nosta suurempia hurraa-huutoja Tampereen yliopiston vakuutustieteen professori Lasse Koskisen huulille.

”Rankkauksen ja valtioiden taloudellisen menestyksen välillä on raportissa huomattavia eroja. Tässä mielessä tulosten tulkinta on epäselvä”, Koskinen sanoo ja antaa esimerkin.

”Tutkimuksessa esimerkiksi Georgia on sijalla 16 ja Saksa yhden sijan huonompi. Vuonna 2015 Georgian bruttokansantuote asukasta kohden oli 9 500 dollaria ja Saksan 41 300.”

Koskinen myös huomauttaa, että Maailmanpankin kaltaisten arvioiden ennustevoima tuleville vuosille on yleisesti ottaen ollut heikko.

Aalto-yliopiston yritysjuridiikan professori Petri Kuoppamäki ei hänkään purematta niele Maailman pankin tutkimustuloksia.

”Tämäntyyppiset raportit mittaavat yleensä yhteiskunnan institutionaalisia rakenteita, ja nehän Suomessa ovat kunnossa. On korkea koulutustaso, ajantasainen lainsäädäntö ja sekä virkakoneisto että oikeuslaitos ovat puolueettomia”, Kuoppamäki luettelee.

Professori nostaa tästä esimerkiksi Suomen ykköstilan konkurssien selvittämisessä.

”Meillä on melko tuore konkurssilainsäädäntö, selvitysmenettely ja konkurssiasiamies.”

Kuoppamäki sanoo huomanneensa, että Suomi sijoittuu kansainvälisissä tutkimuksissa aina korkealle, ja tutkimustuloksia nostetaan otsikoihin ja siteerataan. Hänen mukaansa kysymättä kuitenkin jää, miksi Suomi on silti talouden alisuoriutuja.

Kuoppamäki sanoo, että tutkimustulosten tuijottelun sijasta pitäisi ennen kaikkea pureutua siihen, miksi vienti ei vedä ja työttömiä on paljon.

”Se on monioireyhtymä, ja syitä on monia. Yksi suurimmista ongelmista on, etteivät suomalaiset yritykset kasva maailmanluokkaan. Meillä on toki Slush-yrityksiä, joilla on uusia ideoita, mutta firmat ostetaan pois ennen kuin ne ehtivät kasvaa”, Kuoppamäki sanoo.

”Meidän suuret yrityksemme ovat jo vanhoja. Suomi tarvitsisi nyt Googlen tai Applen tapaisen yrityksen.”