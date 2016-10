Yhden vanhemman perheitä on Suomessa yhä enemmän – kerro HS:lle, millaista on kasvattaa lasta yksin

Joka viidennessä suomalaisessa perheessä on lasten lisäksi vain yksi vanhempi. Lapsiperheistä noin 18 prosenttia on Tilastokeskuksen mukaan äidin ja lasten muodostamia –kun taas isän ja lasten perheitä on noin kolme prosenttia. Yhden vanhemman ja lasten perheitä on Suomessa yli 120 000.

Ihanne naisen ja miehen muodostamasta ydinperheestä näyttää tutkimusten mukaan elävän vahvana, vaikka kasvava osa suomalaisista ei kuulu sellaiseen. HS kertoi perjantaina erilaisiin perhemuotoihin kohdistuvista asenteista.

Monet suomalaiset suhtautuvat epäillen paitsi nais- ja miesparien, myös yksinhuoltajien vanhemmuuteen.

Alle puolet suomalaisista on sitä mieltä, että yksinhuoltaja pystyy kasvattamaan lapsen yhtä hyvin kuin kaksi vanhempaa yhdessä, selviää viime kesänä julkaistusta Kelan Laulu 573 566 perheestä -kirjan tutkimuksesta.

Tutkimuksen aineisto perustuu International Social Survey Programmen (ISSP) kyselytutkimukseen, jossa eri maiden kansalaisten asenteita kartoitettiin vuonna 2012.

Vastaajista yli kolmasosa, noin 38 prosenttia, suhtautui epäillen yksinhuoltajien kykyyn kasvattaa lapsensa yksin. Asenteet ovat kuitenkin muuttuneet 2000-luvulla myönteisempään suuntaan.

