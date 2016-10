Lentoyhtiö Small Planet: Malagan-lennon kaappausepäilyn syynä oli Hollannista saatu vihje

Tallinna.

Maastrichtin ilmaliikenteen tarkkailusta saatu vihje oli syynä epäilyihin Malagasta Tampereelle tiistaina lentäneen lentokoneen kaappauksesta, liettualainen lentoyhtiö Small Planet Airlines tiedotti perjantaina.

Lentoyhtiö aloitti hätätoimenpiteet, minkä seurauksena suomalaiset Hornet-hävittäjät saattoivat lento numero LLX 5288 Malagasta Tampereelle.

Hävittäjät olivat radioyhteydessä kaappauksesta epäiltyyn koneeseen, ja saivat vahvistuksen lennon sujumisesta normaalisti ilman kaappaustilannetta.

Meneillään olevan tutkinnan aikana ei ole havaittu minkäänlaista vaaraa kyseiselle lentokoneelle.

Hornet-hävittäjälentokoneet saattoivat tiistaina 25. lokakuuta Malagasta Tampereelle matkalla olleen matkustajalentokoneen Pirkkalan lentokentälle.

Hornetit saattoivat liettualaisen Small Planet Airin lentokonetta, koska siihen epäiltiin kohdistuneen kaappausuhka, joka kuitenkin koneen laskeuduttua osoittautui vääräksi hälytykseksi. Lentokoneessa oli 149 matkustajaa.

Puolustusvoimien tiedotteen mukaan Hornetit lähetettiin matkaan poliisin virka-apupyynnön vuoksi. Hornetit kävivät tunnistamassa lentokoneen, ja saattoivat sen laskuun.

Small Planet Airlines kertoi jo tiistaina sosiaalisen median tileillään, että se sai tiedon mahdollisesta kaappausuhasta Hollannin lennonvalvonnalta Maastrichtissa. Lentoyhtiön mukaan häiriöhälytyksen syyksi epäiltiin ainakin aluksi radioyhteyden puutetta.

Väärä hälytys varmistui sillä hetkellä, kun kone oli laskeutunut ja siihen saatiin yhteys. Poliisi puhutti varmuuden vuoksi matkustamohenkilökuntaa ja kaikkien matkustajien tiedot otettiin ylös. Poliisin mukaan kukaan ei missään vaiheessa ollut vaarassa.

HS:n jutussa pohdittiin torstaina, mitä tapahtuisi, jos lentokone kaapattaisiin Suomen ilmatilassa. Juttuun haastateltu poliisitarkastaja Ari-Pekka Calin poliisihallituksesta arvioi, että jos kaapattu lentokone uhkaisi esimerkiksi kaupunkia tai ydinvoimalaa, lentokone ammuttaisiin alas.

No hijack LLX5288.All pax and crew safe.Radiocommunication failure is suspected as reason for an incident.Further investigation will follow.