HS vertaili Tampereen ja Helsingin tornibaareja: Miten baarimikot tervehtivät ja paljonko maksaa kallein juoma?

Tampereen tornihotellin ylimmän kerroksen Moro Sky Bar on nyt vasta kaksi vuotta vanha. Sille ei ole ollut varsinaista vertailukohtaa ennen vastikään avautunutta Jätkäsaaren Clarionia, ellei sellaiseksi lue aitoa ja alkuperäistä Helsingin Tornia ja sen baaria.

HS vieraili tornihotellien kattobaareissa torstaina ja vertaili niitä.

Ainakin Tampereella baarin vieminen yläilmoihin on ollut menestys ellei peräti todellinen menestys. Se kerää päivittäin satoja kävijöitä 25. kerrokseensa ja viikonloppuisin jopa yli tuhat. Se on asia, joka on varmasti huomattu hotelli- ja ravintolabisneksessä ja sille voi veikata muitakin seuraajia. Suosio on myös paikan kovin kritiikki, sillä sitä moititaan esimerkiksi Tripadvisorissa ruuhkaisuudesta.

Clarionin 16. kerroksessa sijaitseva baari on verrokkiaan mukailevasti nimeltänsä Sky Room. Väljästi sisustetussa kattoravintolassa on tilan tuntua, ja kaikille avoimen tilan luulisi houkuttelevan paikalle hotellin asiakkaiden lisäksi myös risteilyasiakkaita ja Jätkäsaaren asukkaita. Tähän norjalaisen kiinteistösijoittajan Arthur Buchardtin rakennuttama hotelli myös pyrkii.

Silmiinpistävää Morossa on se, että sinne voi lampsia kuka vain, sen kuin suuntaa vain hotellin ovelta hissiin ja painaa nappia. Tämä näkyy asiakaskunnassa: harvassa baarissa näkee samaan aikaan lapsia Reima-haalareissa ja iltapukuja sekä kravattimiehiä. Moro on demokraattinen ja kuten nimestä kuuluu, hyvin tamperelainen paikka. Se ei erottele.

Jätkäsaaren tornibaaribaarin asiakaskunta vaihtelee torstaina iltapäivällä liikemiespoppoista lapsiperheisiin. Arvokkaan ja arkisen välistä kontrastia syntyy klassista ja kallista sisustusta edustavien Eames Lounge -tuolien ja Artekin pöytien ympärillä pyssyleikeissään huutelevat lapset. Maisemaa Helsinginniemen yli pääsee katselemaan jo näköalahisseistä.

Baarin kanssa samassa kerroksessa on hotellikompleksin toinen erikoisuus: kattouima-altaalla varustettu saunaosasto.

Moron terassi on muuttunut sitten avajaisten. Sen seinämät ovat nousseet turvallisuussyistä eikä sieltä voi enää kiivetä pois, koska ainakin kahdesti sieltä on tehty laiton ja erittäin vaarallinen base-hyppy laskuvarjolla.

