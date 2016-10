OAJ: Rehtorin tulisi voida passittaa kiusaaja määräaikaisesti toiseen kouluun

Opetusalan ammattijärjestö OAJ esittää, että peruskoulun rehtorit voisivat erottaa kiusaajan määräajaksi. Päätös tehtäisiin yhdessä sosiaalitoimen kanssa, ja oppilas siirrettäisiin erottamisen ajaksi toiseen kouluun.

Yhdestä päivästä kolmeen kuukauteen kestävän erotuksen jälkeen oppilas voisi palata omaan kouluunsa.

”Järeämpää keinoa kaivataan, koska nykykeinot, eli puhuttelut, jälki-istunnot, kirjalliset varoitukset ja ryhmäyttämiset eivät riitä”, OAJ:n kehittämispäällikkö Nina Lahtinen sanoo.

Oppilaan määräaikainen erottaminen olisi Lahtisen mukaan myös viesti sosiaalitoimelle, että kaikki koulun keinot on käytetty.

”Viimeinen oljenkorsi näyttäisi, että sosiaalitoimenkin on otettava vastuuta lapsesta ja huoltajasta, koska kiusaaminen jatkuu.”

Hallitus on esittänyt eduskunnalle keinon käyttöönottoa lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa. Lahtisen mukaan OAJ ihmettelee, miksi perusopetusta ei ole sisällytetty lakiesitykseen.

Oppilaita siirretään Lahtisen mukaan nykyään toiseen kouluun kiusaamisen takia vain erittäin harvoissa tapauksissa. Syynä on se, että suunnitelma kaatuu usein oppilaan ja huoltajien ollessa eri mieltä paikan vaihtamisesta. Koulun lopullinen vaihdos myös leimaa kiusaajan, Lahtinen sanoo.

”Suomessa on myös lukuisia kuntia, joissa on vain yksi koulu.”

Tämä tarkoittaa, että koulukuljetusten järjestämisestä aiheutuisi kustannuksia.

Yli sata kansanedustajaa allekirjoitti lokakuussa kansanedustaja Tiina Elovaaran (ps) lakialoitteen, jonka mukaan ensisijainen koulunvaihtaja kiusaamistapauksissa olisi kiusaaja. Vaihdos olisi pysyvä.

Lahtisen mukaan ongelmana on, että päätöksen toimeentulossa kestäisi: Asian käsittelisi monijäseninen toimielin, osassa kuntia sivistyslautakunta.

”Päätös tehtäisiin joka tapauksessa rehtorin esityksestä. Ehdotuksemme mukaisesti rehtori voisi sosiaalitoimen kanssa heti siirtää kiusaajan.”

Kiusaamisen yksityiskohdat myös kulkisivat harvempien silmäparien alta.

”Kouluterveyskyselyiden mukaan vähän on menty parempaan suuntaan. Kiusaamista on hieman vähemmän ja oppilaiden hyvinvointi on vähän parempi. Paljoa ei ole kuitenkaan tapahtunut.”

Kahdesta viikosta neljään kestävä määräaikainen erottaminen on käytössä Ruotsissa.