Fakta Ristiriidat luovat stressiä Työstressiä aiheuttavat etenkin johtamisen epäjohdonmukaisuus sekä epäsuhta toisaalta työn vaatimusten ja työn hallinnan sekä ponnistelujen ja palkkioiden välillä. Työn hallinta tarkoittaa muun muassa mahdollisuutta vaikuttaa työhönsä. Terveydelle työstressi on haitaksi. Se lisää muun muassa sydäntaudin ja syövän kehittymisen vaaraa. Stressiä voi vähentää oikeudenmukaisella johtamisella, jossa kuullaan alaisia tärkeissä asioissa ja muun muassa muutetaan tai perutaan epäonnistuneita päätöksiä.

Kuntien sosiaalityöntekijöillä on selvästi muita kunta-alan työntekijöitä enemmän työkyvyttömyyttä, joka johtuu mielenterveyden ongelmista.

Tulos selviää laajasta tutkimuksesta, jonka ovat toteuttaneet Työterveyslaitos, Turun ja Itä-Suomen yliopistot sekä Tukholman Karoliininen instituutti.

Sosiaalityöntekijöitä koskevassa osiossa oli mukana lähes 5 000 suomalaista ja 120 000 ruotsalaista sosiaalityöntekijää, psykologia, erityisopettajaa ja lastentarhanopettajaa.

HS kertoi viime viikolla, että Helsingin kaupungin työntekijät sairastavat muiden suurten kaupunkien työntekijöitä enemmän. Sosiaali- ja terveysviraston työntekijät kuuluivat ammattiryhmiin, joille poissaoloja kasautui.

Lue uutinen täältä.

Sosiaalityöntekijöiden lähes kaksinkertainen vaara joutua työkyvyttömäksi näkyi koko tutkimusjakson aikana. Heillä oli Suomessa ja Ruotsissa muita ammattiryhmiä enemmän yli 14 päivän sairauslomia ja työkyvyttömyyseläkkeitä mielenterveyssyistä.

Mielenterveyssyillä tarkoitettiin niin sanottuja F-diagnooseja, joihin kuuluvat muun muassa mielialaan, ahdistukseen ja stressiin liittyvät häiriöt.

Tavallisimpia olivat masennus ja stressiperäinen ahdistuneisuushäiriö, kertoo HS:lle tutkimusta tehnyt professori Paula Salo. Hän työskentelee sekä Työterveyslaitoksessa että Turun yliopistossa.

Ahdistuneisuushäiriöihin lukeutuvat muun muassa paniikkihäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko ja pakko-oireinen häiriö.

Masennukseen ja ahdistuneisuushäiriöihin ajaudutaan liian suuren työkuorman myötä. Sosiaalityöntekijöiden työtahti on kova, asiakkaita on paljon, ja asiakkailla on paljon ongelmia, Salo kuvailee.

Työpaikoilla kohentamista on muun muassa työaikojen ja työn hallinnassa sekä työpaineissa.

Tutkimuksen yhteydessä järjestetyissä työpajoissa ilmeni myös, että työn organisoinnissa on puutteita. Työpajoissa nousivat esille etenkin työn määrä ja esimiestyö.

Sosiaalityön kuormittavuuteen täytyy puuttua, Työterveyslaitos toteaa. Resursointiin ja johtamiseen pitäisi kiinnittää huomiota, Salo päättelee.

Niitä tarvitaan niin työhyvinvoinnin kuin sosiaalipalvelujen laadun takia. Salo muistuttaa, että työntekijän hyvinvointi vaikuttaa myös asiakkaan hyvinvointiin.

Tuttuja asioita, kommentoi Marjo Varsa, korkeakoulutettujen sosiaalityöntekijöiden etujärjestön Talentian ammattiasioiden päällikkö.

”Psykososiaalinen kuormitus tulee esiin myös jäsenkyselyissä, kuten myös avuttomuus tarttua siihen”, Varsa sanoo.

Kuormitukseen ja stressiin tarttuminen ei Suomessa ylipäätään ole hyvässä hoidossa. Vain 30 prosentilla suomalaisista työpaikoista on suunnitelma psykososiaalisten riskien varalta, totesi laaja eurooppalainen tutkimus vuosi sitten.

Puuttumista hillitsee haluttomuus puhua kuormituksesta. Sitä on tutkimuksen mukaan etenkin julkisen sektorin työpaikoilla.

Varsan mukaan sosiaalialalla on vallalla eräänlainen vaikenemisen kulttuuri.

”Jos joku nostaa epäkohdan esille, hän kuulee, ettei siitä ole soveliasta puhua.”

Hän on jopa kuullut, että ongelmien esiin tuomisesta on työpaikoilla annettu sanktioita.

Työterveyslaitoksen ja yliopistojen toteuttama tutkimus tehtiin vuosina 2005–2012. Se on osa laajaa Kunta 10 -tutkimusprojektia, joka seuraa kunta-alan henkilöstön työtä ja terveyttä sekä niissä tapahtuneita muutoksia.