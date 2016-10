Kun perusrahoitusta leikataan, täytyy korkeakoulujen hakea erillisrahoitusta – ”lokakuun tämä on ollut meille ihan päätyötä”

Fakta Korkeakoulujen menosäästöt Hallitusohjelman mukaiset suoraan korkeakouluihin kohdistuvat menosäästöt ja indeksijäädytykset opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan vuosina 2016–2018: Yliopistot: tänä vuonna 60, ensi vuonna 106 ja vuonna 2018 noin 127 miljoonaa euroa eli yhteensä 293 miljonaa euroa. Ammattikorkeakoulut: tänä vuonna 30, ensi vuonna 37 ja vuonna 2018 noin 47 miljoonaa euroa eli yhteensä 114 miljoonaa euroa. Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeisiin on ministeriön mukaan luvassa yhteensä 300 miljoonaa euroa vuosina 2016–2018. Siitä noin puolet on suunnattu korkeakouluihin. Kevään kehysriihessä sovittiin lisäksi 105 miljoonan euron uudelleen kohdentamisesta korkeakoulujen erityisavustukseen.

Korkeakouluissa on meneillään erityisen kiireinen syksy, mikä johtuu pitkälti hankeähkystä. Opetusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta on harjoitettu kutakuinkin entiseen tyyliin, mutta etenkin hallintohenkilöstöä on työllistänyt hankerahoituksen hakeminen. Siitä näyttääkin nyt tulleen korkeakoulujen neljäs tehtävä.

Maanantaina päättyy korkeakoulutuksen erityisavustuksen haku, jossa jaossa on 25 miljoonaa euroa. HS:n selvityksen mukaan hakemuksia saattaa kertyä kymmeniä, ja niiden yhteisarvo on ainakin kaksinkertainen, joten kaikille halukkaille ei kehittämisrahaa riitä.

”Lokakuun aikana tämä on ollut meille ihan päätyötä, mutta jos saadaan rahaa, on se kaiken vaivan väärti. Ja jos ei hae, ei ainakaan saa”, kuvaa Turun yliopiston vararehtori Riitta Pyykkö yliopistoväen sopeutumista hallituksen tekemiin budjettileikkauksiin ja niitä paikkaileviin erityisrahoituksiin, joita pitää erikseen hakea.

Mieluiten otettaisiin vastaan tasaista perusrahoitusta, mutta jos sitä ei ole tarjolla, kelpaavat toki myös silppurahat ja pääomaruiskeet.

Aidosti myönteistäkin Pyykkö uusissa hankkeissa näkee, sillä ne pakottavat korkeakoulut yhteistyöhön keskenään. ”On annettu ymmärtää, ettei kaksi korkeakoulua hanketta kohti riitä. Joku sanoikin, ettei 40 vuodessa ole tehty yhtä paljon yhteistyötä kuin nyt neljässä viikossa”, Pyykkö sanoo.

”Olennaista ei ole se, kuinka monta korkeakoulua hankkeessa on mukana, vaan se, että se hyödyttää koko sektoria”, sanoo opetusneuvos Birgitta Vuorinen, joka johtaa ministeriöön perustettua uutta kärkihankeyksikköä.

Hallitusohjelman korkeakouluja koskevat kolme kärkihanketta ovat tarkentuneet pikkuhiljaa. Keväällä hallitus päätti julkisen talouden suunnitelmassaan yhteensä 105 miljoonan euron käytöstä korkeakouluopetuksen kehittämiseen. Kyseessä oli niin sanottu uudelleenkohdentaminen eli rahat otettiin muista kohteista, kuten opintotuesta.

Uudelta kuulostavasta potista on iloittu korkeakouluissa, mutta epäilyjä on herännyt myös siitä, pirstaloituuko se liian pieniksi puroiksi, kun käyttötarkoituksia on suuri määrä. Hakuaikakin jäi niin lyhyeksi, että myös kovalla kiireellä kyhättyjä hakemuksia saattaa eksyä mukaan.

Sadasta miljoonasta 30 suunnattiin nuorten tutkijoiden tukeen, ja lopuista 75 miljoonasta jaossa on nyt 25 miljoonaa, josta avustuksia myönnetään 2–3-vuotisiin ensi vuonna alkaviin hankkeisiin ammattikorkeakouluille ja yliopistoille.

Opetusministeriön nettisivuilla julkaistu lista kärkihanke 3:n toimista on pitkä ja lähes kaiken kattava alkaen opiskelijavalintojen uudistamisesta päätyen opiskelijoiden yrittäjyystaitojen vahvistamiseeen.

Myös joustavat opintopolut, opiskelijahyvinvoinnin ja esteettömyyden edistäminen, oppimisympäristöjen uudistaminen ja korkeakoulujen työnjaon selkeyttäminen kuuluvat repertuaariin.

”Kyllä pääpaino on ympärivuotisessa opetuksessa, digitalisaatiossa ja pedagogiikassa”, Vuorinen sanoo. Pyykkö tiivistää kuvailluksi päämääräksi ”saada opiskelijat nopeammin sisään ja ulos”.

Pelkästään digitalisaatioon saataisiin helposti uppoamaan koko summa, ja se liittyykin moneen hakemukseen. ”Ei pelkällä raudalla tehdä mitään, vaan mukana pitää olla myös oppimista tukevaa pedagogiikkaa”, Vuorinen huomauttaa.

Korkeakoulut ovat yhdistäneet voimiaan rahanhaussa myös yhdistystensä eli yliopistojen Unifin ja ammattikorkeakoulujen Arenen voimin. Hankkeita ovat koordinoineet myös yliopistojen vararehtorit jakamalla ne kuuteen koriin.

Jyväskylän yliopiston vararehtori Helena Rasku-Puttonen koordinoi opiskelukykyhanketta. ”Suuri osa opiskelijoista voi hyvin, mutta monilla on ongelmana yksinäisyys ja heikot opiskelutaidot”, Rasku-Puttonen sanoo. Jyväskylässä on panostettu ”hyviksiin” eli hyvinvointiohjaajiin, joita on helppo lähestyä.

”Kamalan lyhyt aika, ja kumppaneita on paljon”, Rasku-Puttonen kuvailee koordinaattorin haasteita hakemusten laadinnassa, kun samoihin aikoihin osuu muitakin hakuja esimerkiksi profiloitumiseen ja opettajien koulutukseen.

Ammattikorkeakouluilla esimerkki suurista hankkeista on eAMK, jossa pyritään rakentamaan yhteinen verkko-opintotarjonta ja helpottamaan myös työelämäyhteyksiä ja mentorointia digitalisoinnin avulla. Tähän haetaan noin kuutta miljoonaa euroa.

Myös alueellisia ja sektorirajat ylittäviä eli ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteisiä hankkeita on esimerkiksi tietojärjestelmien, kesäopetuksen ja joustavien opintopolkujen kohentamiseksi. Useat hakemuksista ovat miljoonien eurojen arvoisia ja niitä kertynee kymmeniä.