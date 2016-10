Soini kommentoi Ylelle kannatustaan jatkaa perussuomalaisten johdossa: ”Pohjoiskorealaiset lukemat eivät ole kovin terveitä”

Hieman alle puolet perussuomalaisista kannattaa puheenjohtaja Timo Soinin jatkokautta puheenjohtajana, ilmenee Lännen Median tekemästä kyselystä.

Kyselyyn vastaajat ovat puolueen ydinjoukkoa, muun muassa kansanedustajia ja piirihallitusten jäseniä.

Soinin jatkoa kannatti 48 prosenttia vastanneista. Hän on silti tukevassa johdossa verrattuna mahdollisiin haastajiin. Toiseksi eniten kannatusta puheenjohtajaksi sai Sampo Terho ja kolmanneksi Jussi Halla-aho. Terhoa kannatti 16,5 prosenttia ja Halla-ahoa 13 prosenttia vastaajista.

Lauantaina Ylen Ykkösaamussa haastateltu Soini vähätteli kyselyn tuloksia. Soini sanoo ratkaisevansa ”kevään korvalla”, jatkaako hän puolueen johdossa.

”Ei minulle mitään ajolähtöä olla rakentamassa.”

”Kyselyiden teko kuuluu demokratiaan. Katselin, että vajaa puolet oli vastannut. Meillä varsinaisen päätöksen tekee puoluekokous, ja siellä on paljon tavallista kenttää”, Soini sanoi.

Soinin mukaan suosiomittauksissa ”pohjoiskorealaiset lukemat eivät ole kovin terveitä vuosikymmenestä toiseen”.

Lännen Median kyselyyn vastasi 77 piirihallitusten jäsentä, 86 paikallisosaston tai jonkun muun puolueen järjestön puheenjohtajaa, 11 kansanedustajaa sekä 33 jossain muussa tehtävässä toimivaa perussuomalaista. Lännen Median mukaan kyselyssä ilmeni, että maahanmuuttoa vastustavat perussuomalaiset ovat tyytymättömiä puolueen linjaan.

Soini sanoi Ylen Ykkösaamun haastattelussa toivovansa, ettei EU:n ja Britannian välisissä neuvotteluissa Britannian EU-erosta mentäisi ”koston, pahan tahdon ja nokittelun kautta”.

”Merkit eivät ole parhaat mahdolliset.”

Soinin mukaan Suomen kannattaa edistää sopua ja hyvää neuvotteluratkaisua muun muassa siksi, että Britannia on Euroopan toiseksi suurin talous ja merkittävin sotilasmahti.

Soinin mukaan Britannia oli EU:ssa Suomelle hyvä yhteistyökumppani, joten maan lähtö unionista on senkin takia valitettavaa.

”Nyt kun he poistuvat, on tärkeää, että he pysyvät mahdollisimman lähellä meitä taloudellisesti ja myös turvallisuuspoliittisesti. Britannialla on maailman parasta tiedustelutoimintaa ja tiedustelutietoa. Väkivallan ja terrorin maailmassa tällainen yhteistyö on hirveän tärkeää, sitä ei saa vaarantaa.”

Soini oli huolissaan myös Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkiseurauksista. Hänen mukaansa presidentistä tarvittaisiin kansakunnan eheyttäjää, mutta se voi kestää pitkään.

”Kahtiajako joka tapauksessa jatkuu kongressissa ja senaatissa. Onneksi ulko- ja turvallisuuspolitiikka on usein pitkäjänteisempää ja siellä myös rakenteet tulevat vastaan, diplomaattikunta, ammatti-ihmiset ja armeija. Se maltillistaa. Yhdysvallat on presidenttivaltainen ja ydin se, millaisen joukkueen presidentti kokoaa”, Soini sanoi.

Soini arvioi, että jos Trump tulee valituksi, hän loiventaa ulkopoliittista jyrkkyyttään, eikä Yhdysvallat ehkä käänny niin sisäänpäin kuin hänen vaalipuheistaan voisi olettaa.

Soini ei halunnut ulkoministerinä kertoa, kumpi ehdokas olisi hänen mielestään sopivampi Yhdysvaltain presidentiksi.