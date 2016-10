Synnytykset jatkuvat Mikkelissä, Kajaanissa ja Kemissä – HS:n laskuri näyttää, kuinka synnytykset ovat laskeneet eri sairaaloissa

Synnytykset saavat jatkua Mikkelin keskussairaalassa, Kainuun keskussairaalassa Kajaanissa ja Länsi-Pohjan keskussairaalassa Kemissä.

Mikkelin, Kajaanin ja Kemin sairaalat hakivat sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeuslupaa, koska kaikissa kolmessa on alle tuhat synnytystä vuodessa.

Päivystysasetuksen mukaan synnytyssairaalassa tulee olla vähintään noin tuhat synnytystä. Siten sairaalassa voidaan pitää yllä laajempaa päivystystä, mikä lisää synnyttäjän ja lapsen turvallisuutta. Turvallisuusasioita valvovat aluehallintoviranomaiset ja Valvira.

Nyt Kajaanissa ja Mikkelissä voidaan jatkaa synnytystoimintaa vuoden 2020 loppuun saakka. Kemi sai poikkeusluvan vuoden 2018 loppuun saakka.

Viime vuonna alle tuhat synnytystä oli seitsemässä sairaalassa. Joukossa olivat Kemin, Kajaanin ja Mikkelin lisäksi myös Lohjan, Oulaisten, Porvoon ja Salon sairaalat. Salossa synnytykset loppuivat viime vuonna.

HS:n laskuri näyttää, kuinka synnytykset ovat laskeneet eri sairaaloissa. Juttu jatkuu laskurin jälkeen:

Pienistä synnytyssairaaloista arvioitavana on synnytysten jatkuminen Oulaskankaan sairaalassa Oulaisissa.

”Siellä ongelmana on se, ettei siellä ole lastenosastoa eikä keskolaa. Aluehallintoviranomaiset ja Valvira ovat edellyttäneet potilasturvallisuuden parantamista. Poikkeuslupaa ei voida antaa turvallisuusasioista, ainoastaan lukumäärästä”, sanoo lääkintöneuvos Timo Keistinen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

”Sairaanhoitopiiri katsoo miten turvataan esimerkiksi keskosten hoito jatkossa. Valvovat viranomaiset ottavat kantaa, ovatko toimet riittävät vai päätyykö sairaanhoitopiiri siirtämään synnytykset Ouluun tai Kokkolaan.”

Porvoon sairaalan synnytykset loppuvat vuodenvaihteessa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) tiedotti asiasta tällä viikolla.

Hus-alueella synnytykset jatkuvat viidessä paikassa: Naistenklinikalla ja Kätilöopiston sairaalassa Helsingissä, Espoon Jorvin sairaalassa sekä Lohjan ja Hyvinkään sairaaloissa.

Näiden lisäksi porvoolaiset voivat hakeutua synnyttämään myös Kymenlaakson keskussairaalaan Kotkaan.

Lohjan sairaalassa synnytettiin viime vuonna 960 kertaa. Lain mukaan synnytyksiä tulee olla vähintään noin tuhat.

”Lohjalla synnytyksiä on ollut hyvin lähellä tuhatta. Voidaan tulkita, että se on noin tuhat, vaikka se on hiukan alle”, Keistinen sanoo.

Naistenklinikalla, Jorvin ja Hyvinkään sairaaloissa on meneillään rakennusprojektit. Keistinen arvelee Hus-alueen synnytysten keskittyvän myöhemmin tulevaisuudessa näihin kolmeen sairaalaan.