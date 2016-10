Levottomia oppilaita, asiointia koulupoliisin kanssa ja ”kuplivaa iloa” – opettajat pitivät HS:lle päiväkirjaa arjestaan

Tausta Videokohu käynnisti keskustelun työrauhasta Opettajan työ nousi jälleen puheenaiheeksi toissa viikolla, kun Lahdessa sijaitsevan Kärpäsen koulun kahdeksannen luokan oppitunnilla syttyi riita opettajan ja oppilaan välille. Etelä-Suomen Sanomin mukaan konflikti syntyi, kun opettaja huomautti oppilaalle kännykällä pelaamisesta. Yläkoulun oppilaat latasivat Youtubeen videon, jossa näkyy opettajan romahdus ja raivokohtaus luokkahuoneessa. OAJ ja useat opettajat esittivät kohun jälkeen huolensa koulujen työrauhasta. Keskustelua on käyty myös HS:n mielipidepalstalla.

Onko opettajan siedettävä mitä vain? Tämän kysymyksen esitti nimimerkki ”Luokanopettaja” HS:n mielipidesivuilla runsaat kaksi viikkoa sitten. Kirjoitus oli reaktio tapaukseen, jossa opettajan raivokohtaus levisi oppilaan kuvaamalla Youtube-videolla kaiken kansan nähtäville.

Mitä opettajat joutuvat sietämään? Ainakin stressiä. Yli 80 prosenttia peruskoulun opettajista ja esimiehistä ilmoitti olevansa ainakin silloin tällöin stressaantunut. Osa myös joutuu sietämään liiallista työkuormaa: näin ilmoitti tuntevansa yli puolet vastaajista.

Toisaalta samasta ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista myös ilmeni, että yli 80 prosenttia oli erittäin tai melko tyytyväisiä työhönsä.

HS pyysi neljää yläkoulun opettajaa pitämään päiväkirjaa arjestaan kolmen päivän ajan lokakuun alussa. Opettajien ja koulujen nimiä ei jutussa kerrota, jotta oppilaiden henkilöllisyys ei paljastuisi. Opettajia pyydettiin kirjaamaan ylös paitsi tapahtumia myös tuntemuksia ja sisäisiä ristiriitoja.

”Eniten uupumusta aiheuttavat isot ryhmät, joissa on entistä haastavampia oppilaita. Jokainen pitäisi huomioida yksilönä, mutta tunnen päivittäin huonoa omaatuntoa, että luokan hiljaiset puurtajat jäävät äänekkäiden ja huomiota hakevien jalkoihin. Tuntuu hassulta, että aamun ensimmäisellä tunnilla huokaisen, kun osa oppilaista on poissa; nyt ehkä ehtisin auttaa jokaista, kohdata jokaisen nuoren”, yläkoulun aineenopettajana työskentelevä opettaja C kirjoittaa.

Hän kirjoittaa, että tulevaisuus pelottaa. Oppilaiden vaikeudet tuntuvat lisääntyvän, ja uusi opetussuunnitelma mullistaa yläkoulun ensi lukuvuodesta alkaen.

Stressi tunkee ajoittain uniin.

”Herään aamuyöstä, ja vaikka kuinka yritän miettiä mukavia lomasuunnitelmia, ajatuksiini hiipii näkymä iltapäivän levottomasta luokasta. Eilen aamupäivän tunti sujui hyvin, mutta iltapäivä on iltapäivä. Ihania nuoria, sanavalmiita ja reippaita, mutta liian iso ryhmä ja liian monta sanavalmista samassa paketissa”, opettaja C kirjoittaa.

On iloakin: kahden yhdeksäsluokkalaisen innokas selonteko onnistuneesta työharjoittelusta lämmittää sydäntä.

Huolenaiheina päiväkirjoista nousevat esiin erityisopettajien puute, suuret ryhmäkoot ja järjestyshäiriöt. Oppilaiden huutelu, kiroilu, musiikin kuuntelu ja yleinen levottomuus harmittavat, kun oppitunnin on pyrkinyt suunnittelemaan hyvin.

”Yhteistyötähän tämä on. Toisaalta teini-ikäiset menettävät hyvin herkästi mielenkiintonsa, eivätkä silloin myöskään osaa esittää muuta. Oppilaiden valvominen ja siitä seuraava väsymys tunneilla, yleistyvä ongelma, pahentavat tilannetta entisestään. ”Epäonnistuneiden” tuntien jälkeen on oma pettymys karvas – etenkin jos tuntikokonaisuuksia on huolella suunnitellut. Jos itse menettää uskon asiaansa, on peli lopullisesti menetetty”, opettaja B kirjoittaa.

Erityisopettajana yläkoulussa työskentelevä opettaja joutui jopa asioimaan koulupoliisin kanssa.

”Välitunnilla kipaisin rehtorin kansliaan ja varmistin, että täksi aamuksi sovittu tapaaminen koulupoliisin kanssa (koskien seiskaluokkalaisen oppilaani aggressiivista käyttäytymistä) on voimassa.”

Opettajien kokemuksilla on laajemminkin katetta, sanoo OAJ:n työelämäasiamies Riina Länsikallio.

”Havainnot kuulostavat oikeilta ja samanlaisilta, mitä mekin olemme huomanneet. Opettajat ovat todella sitoutuneita työhönsä, vaikka työssä jaksaminen onkin heikentynyt.”

”Barometrissa näkyy, että opettajat kokevat kiirettä ja työajan riittämättömyyttä. Opettamisessa on tärkeää, että opettaja voi antaa yksilöllistä opastusta. Eivät oppilaat itsestään ohjaudu, eikä lapsi toimi napista painamalla”, Länsikallio sanoo.

”Periaatteessa ruokailu ja välitunti”, erityisopettaja D kirjaa lakonisesti.

”Eräs oppilas on minulle vielä mysteeri. Herkkä, haavoittuvainen, hukannut uskonsa itseensä. Viikosta toiseen tasapainottelen välittävän, empaattisen ja lujasti kannustavan opettajuuden välillä. -- ’En anna sinun luovuttaa’, huomaan toistavani hänelle kerta toisensa jälkeen. Tänään hän loistaa, lopulta”, opettaja A kirjoittaa.

”Usein tuntuu kuin yrittäisi pitää hiekkapalloa kasassa veden alla. Huomenna pitää taas löytää keinoja siihen, muuten on ’ihan sama’ jäädä kotiin.”

Länsikallion mukaan opettajien työrauhan heikkenemisestä on merkkejä.

Ikävimpiä muutoksia peruskoulun opettajien työoloissa ovat epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen lisääntyminen. Oppilaiden kiusaamista koki 28 prosenttia peruskoulun opettajista ja esimiehistä, mikä on kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisessä kyselyssä kaksi vuotta aiemmin.

”Tapaukset ovat näitä, joita mediassakin on käsitelty: oppilaat eivät tee, mitä opettaja pyytää, he sanovat henkilöstölle pahasti, on aiheetonta arvostelua esimerkiksi opettajan ulkonäöstä ja opettajien mustamaalaamista”, Länsikallio sanoo.

”Ja kyllä näihin tapauksiin lukeutuu myös nettikiusaaminen ja luvaton kuvaaminen sekä sen tiedon levittäminen.”

Esimerkkejä löytyy myös opettajien päiväkirjoista.

”Kävin neuvomassa seiskaluokkien poikia ruotsin kokeen alkuun, koska heillä oli se rästissä. Toinen pojista kieltäytyi aluksi tekemästä koetta, mutta aikansa kiroiltuaan rauhoittui ja kannustettuani suostui sen aloittamaan. Toinen pojista ei suostunut ottamaan huppua päästä, mutta kun sanoin, etten anna koetta ennen sitä, hän sai lopulta tarvikkeet esille ja kokeen aloitettua”, opettaja D kirjoittaa.

Myös luokassa kuvaamisesta on lyhyen päiväkirjajakson ajalta kokemuksia.

”Eilen eräs luokan oppilas kuvasi taululle merkittyjä muistiinpanoja ja läksymerkintöjä lupaa kysymättä kännykällään. Tästä tuli heti hieman ikävä olo hiljattain levinneen lahtelaisen ”kauhuvideon” vuoksi, vaikkei meininki tunneillani ole koskaan läheskään niin pahaksi mennytkään”, opettaja B kirjoittaa.

OAJ:n kyselyyn vastanneista väkivaltaa työssään oli kohdannut 12 prosenttia. Määrä on pysynyt samana kuin kaksi vuotta aiemmin.

Eräs opettajista pohti väkivallan uhkaa myös päiväkirjassaan: mitä tehdä, jos jäisi yksin luokkaan kahden nyrkkitappelussa olleen oppilaan kanssa?

”He ovat sen verran isokokoisia, etten saa heitä yksin irrotettua toisistaan, jos jotain pahempaa erimielisyyttä heidän välilleen syntyy. -- Minulla on työpuhelin, joten luultavasti soittaisin lähimpään luokkaan opettajalle”, opettaja D kirjoittaa.

Opettajat kokevat tekevänsä tärkeää työtä.

Ilonaiheita olivat muun muassa yksittäisten oppilaiden oivallukset, työntekoa tukeva työyhteisö ja oppilaiden vilpittömät innostumiset.

”Ajattelen, että kunpa saisin pullotettua tuon nuoren kuplivan naurun. Voisin sitä sitten kuunnella huonolla hetkellä. Silloin kun käytävillä kaikuvat vitut ja peet. Tunnin jälkeen pohdin, miksi en kertonut pullotusideaa ääneen. Päätän kertoa seuraavalla kerralla, kun nauru helähtää luokassa”, opettaja C kirjoittaa.

Päiväkirjaa pitäneet opettajat: A: nainen, suuren kaupungin 5.–7. luokkien erityisopettajana B: mies, pienen kaupungin yläkoulussa aineenopettajana C: nainen, suuren kaupungin yläkoulussa aineenopettajana D: nainen, suuren kaupungin yläkoulussa erityisopettajana