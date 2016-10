Opettaja D:n päiväkirja

18.10.2016

Opetuksessani on yhteensä 10 oppilasta 7-9 luokilta, mutta luokassa on kerrallaan vaihteleva määrä oppilaita riippuen missä oppiaineissa he tarvitsevat tukea. Oppilailla on haasteita oppimisessa ja/tai käyttäytymisessä. Luokkani on koulussa oleva vanha asunto, joka on remontoitu. Luokassa on siis kolme eri tilaa, joita kutsumme keittiöksi, olohuoneeksi ja makkariksi. Oppilaita on yleensä tunneilla useilta eri luokka-asteilta ja usein he myös opiskelevat eri oppiaineita, joten on kiva kun on tällaisia jakotiloja, joihin oppilaita voi jakaa opiskelemaan. Tarvittaessa oppilaalla on myös mahdollisuus omaan rauhaan.

Kello 9.00–9.45 Oppilaspalaverissa oppilaan asioissa. Mukana oli myös perhetyön edustaja sekä luokkani koulunkäynninohjaaja. Huoltaja on ulkomaalainen ja hänellä on hyvin vahvat tuntemukset sosiaalitoimea kohtaan. Kuten arvelinkin jo etukäteen, suuri osa palaverista meni siinä, kun huoltaja tilitti tuntojaan ja ärsyyntymistään suomalaista byrokratiaa kohtaan. Yritimme monta kertaa katkaista vuolaan tilityksen, mutta äiti oli aina uudelleen halukas palaamaan aiheeseen. Oppilas (ysiluokkalainen poika) itse istui hyvin tuskastuneen ja harmistuneen näköisenä palaverin ajan. Yritin ehtiä tuoda myös positiivisia asioita esille oppilaan koulunkäynnistä, mutta harmitti itseäkin, koska näin oppilaan harmistuneen ilmeen. Oppilaan asiat jäivät mielestäni tälläkin kertaa toisarvoisiksi asioiksi palaverissa.

Kello 9.45–10.00 Välitunnilla kipaisin rehtorin kansliaan ja varmistin, että täksi aamuksi sovittu tapaaminen koulupoliisin kanssa (koskien seiskaluokkalaisen oppilaani aggressiivista käyttäytymistä) oli vielä voimassa. Samalla vein palaverissa olleen huoltajan tapaamaan rehtoria oppilaani koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Tullessa otin opehuoneesta kupin kahvia. Keskustelin erään luokanvalvojan kanssa yhden oppilaani asioista. Kahvi jäi puoliksi juomatta.

Kello 10.00–10.45 Ruotsin tunti yseille. Kaikki ysit saapuivat ajoissa paikalle (mikä on hieman harvinaistakin) ja pari jopa toivotteli iloisesti hyvää huomenta. Sanailimme hetken hyväntuulisesti oppilaiden kanssa siitä, ovatko he tehneet jotain luvatonta kun ovat noin hyvällä tuulella. Muutoinkin rauhallinen aamu. Kaikilla oli kirjat mukana ja olin siitäkin tosi tyytyväinen.

Kello 10.10 saapui seiskaluokan poika jota odottelin. Olimme juuri ehtineet alkaa kuuntelemaan ja suomentamaan ruotsin kappaletta, kun hän saapui myöhässä ja alkoi kiroilla kun kerroin hänelle, että hänen pitää mennä käymään rehtorin luona. Poika ilmoitti, ettei lähde minnekään. Lopulta hän suostui lähtemään koulunkäynninohjaajan saattelemana. En puhunut koulupoliisista mitään, koska pelkäsin että poika lähtee samantien kotiinsa jos kuulee asiasta.

Ruotsin tunti meni hyvin, saimme kappaleen suomennettua ja ne asiat tehtyä, mitkä olin etukäteen ajatellutkin. Oppilaat alkoivat muutaman kerran sanailla (ilkeillä toisilleen) keskenään, kuten tavallista, ja yhden kerran jouduin huomauttamaan siitä, ettei oppitunnilla kiroilla. Tunnin jälkeen ihmettelin hieman, kun koulunkäynninohjaaja ei ollut vieläkään palannut seiskaluokan pojan kanssa.

Kello 10.45–11.30 Periaatteessa ruokailu ja välitunti. Kävin selvittelemässä mitä oppilaani ja poliisin keskustelussa oli käyty läpi. En ehtinyt syödä. Ohjaaja kertoi että oppilas oli hermostunut matkalla rehtorin luokse ja suusta oli kuulunut sen mukaista tekstiä. Kävin vielä tilanteen läpi rehtorin kanssa. Ilmeisesti ko. oppilas oli kuitenkin rauhoittunut tunteenpurkauksen jälkeen ja mennyt syömään. (Myöhemmin selvisi, ettei ollutkaan syönyt.)

Kello 11.30–12.20 Englannin tunti, paikalla kaseja ja yksi ysiluokan poika. Ysiluokan poika harjoitteli ohjaajan kanssa tietokoneella aiemmin opeteltua passiivia. Kasien kanssa kuunneltiin uusi kappale ja suomenneltiin se. Tähän asti oppilaat hyvin mukana. Huomautin pari kertaa yhdelle oppilaalle kuulokkeista. Olin tyytyväinen, koska kaikilla kirjat mukana ja suomennoksessakin hyvin mukana. Opettajajohtoinen työtapa sopii hyvin tälle porukalle. Kun aloimme tekemään kappaleen sisältötehtäviä, oppilas, jolle olin huomauttanut kuulokkeista, laittoi ne uudelleen korviinsa. Pyysin ottamaan pois. Oppilas otti ne pois mutta kohta ne olivat uudelleen korvissa. Muutaman toiston jälkeen pyysin oppilasta antamaan kuulokkeet minulle. Hetken vastustelun jälkeen sainkin ne pois. Tämän jälkeen luokassa alkoi keskustelu siitä, saako koulussa kuvata ja missä on kameroita ja miksei luokissa ole kameroita. Ja että kuka katselee valvontakameroiden tallenteita. Muutaman minuutin keskustelun jälkeen sain oppilaat jälleen englannin opiskelun pariin. Tässä välissä kävin ohjeistamassa ysiluokan poikaa lukemaan kirjaa, koska englannin tehtävät oli tehty. Kasiluokan pojilla tehtävissä meni hieman välitunnin puolelle. Kiva oppitunti.

Kello 12.30–13.15 Äidinkielen oppitunti ysiluokkalaisille. Tunti pääsi alkamaan vähän hitaasti mutta ehdimme hyvin kerrata huomiseen kielenhuollon kokeeseen. Tunnilla ei mitään ihmeempiä, pojat skarppeina tänään. Annoin lopputunnista vartin aikaa kerrata itsenäisesti kokeeseen, mikä ei onnistunut. Päädyimme kertaamaan yhteisesti yhdyssana-asioita.

Kello 13.15–13.30 Välitunti. Kävin kahvilla. Tähän aikaan päivästä jo niin paljon asioita mielessä, että on vaikea rauhoittua istumaan.

Kello 13.30–14.15 Matikkaa. Luokassa on ysiluokkalaisia ja seiskaluokkalaisia. Ysien kanssa piirrettiin yhtälöparien kuvaajia koordinaatistoon. Tyttö seiskalta harjoitteli geometriaa ja lähinnä kulman mittaamista. Kävin neuvomassa seiskaluokkien pojille ruotsin kokeen alkuun, koska heillä oli se rästissä. Toinen pojista kieltäytyi aluksi tekemästä koetta, mutta aikansa kiroiltuaan rauhoittui ja kannustettuani häntä suostui alkaa koetta tekemään. Toinen pojista ei suostunut ottamaan huppua päästä, mutta kun sanoin, etten anna koetta ennen sitä, hän sai lopulta tarvikkeet esille ja kokeen aloitettua. Ohjaaja meni valvomaan. Kävin tarkistelemassa ysiluokkalaisten matikantehtävät ja määräsin yhden pojan tekemään tekemättömiä tehtäviä tunnin jälkeen. Sillä aikaa seiskaluokan tyttö oli oma-alotteisesti tehnyt geometriajaksoa eteenpäin, ja koska asioita ei ole vielä opetettu, tehtävät olivat väärin. Tyttö suuttui, kun sanoin asiasta. Lopulta pääsimme kuitenkin yhteisymmärrykseen ja aloitettua hommat. Lopputunnin sukkuloin oppilaiden välillä, koska hommat eivät oikein tahtoneet edistyä ilman fyysistä ”vierihoitoa”. Seiskat saivat kokeen tehtyä ja tunti sujui aika normaalilla tavalla. Itsellä semmoinen olo, että on juossut koko päivän ilman levähdystaukoja. Kiireen tunne.

Kello 14.35 Kirjoitin tämän nopeasti, ja olen jo kymmenen minuuttia myöhässä MOK-palaverista. Meillä on tulossa MOK-viikko marraskuun alussa, mikä vaatii opettajilta paljon yhteissuunnittelua. Tämän päivän palaverissa menee luultavasti neljään saakka.

MOK= monialaiset oppimiskokonaisuudet

19.10.2016

Kello 10.00-10.50 Tulin töihin kymmeneksi. Aamu vaikutti luokassa hyvin rauhalliselta. Kaseilla äidinkielen moduskoe, jota aloittelimme niin, että tein oppilaille taululle ”lunttilapun” moduksista. Erään oppilaan äidiltä tuli tekstari, että oppilas on myöhästynyt bussista ja tulee myöhässä. En ehtinyt vastata. Yksi ysiluokan pojista kertasi perjantaina olevaan maantiedon kokeeseen. Etsimme viime kerralla aloitettuja kertausmonisteita hetken aikaa, kunnes luokan koulunkäynninohjaaja hoksasi, että olenkin laittanut ne magneetilla taululle valmiiksi. Tuntuu välillä, että on niin paljon kerrallaan meneillä, että puolet asioista unohtuu. Poika alkoi kerrata kokeeseen. Seiskaluokan oppilaat harjoittelivat geometriassa kulman piirtämistä ohjaajan kanssa. Se oli näköjään taas unohtunut, vaikka onkin käyty jo kaksi kertaa läpi. Klo 10.30 tuli myöhässä oleva oppilas ja kävin ohjeistamassa häntä äidinkielen kokeeseen. Tunti oli hyvin rauhallinen. Olen tyytyväinen, että luokassa on välillä myös harjoittelija, joka ehtii olla yhden oppilaan kanssa kerrallaan. Tämä ylimääräinen apu ja sen merkitys korostuu erityisesti tunneilla, jossa on menossa eri oppiaineita samalla kertaa.

Kello 10.50-11.30 Ohjaaja meni oppilaiden kanssa syömään, joten jäin luokkaan kirjoittamaan oppimissuunnitelmaa, jota on tarkoitus käydä läpi kehityskeskustelussa myöhemmin tämän päivän palaverissa. Vastasin aamulla saamaani tekstiviestiin ja ilmoitin äidille että poika on koulussa.

Kello 11.30-12.15 Ysiluokkalaisilla äidinkielen kielenhuollon koe. Tunti alkoi sillä, että yksi ysiluokan pojista alkoi väittää, ettei ollut tiennyt koko kokeesta (eikä tiennyt edes mikä koealue on). Ennen koetta keskustelimme siis eilisestä ja siitä kuinka hän oli kuitenkin ollut paikalla kun olimme kerranneet kokeeseen. Lopulta sain kaikki oppilaat tekemään koetta. Menin kasiluokkien poikien kanssa istumaan luokkani toiseen osaan, jossa he harjoittelivat harpin käyttöä. Tehtävänä oli suunnitella oma ympyrätaideteos harppia ja viivainta käyttäen. Ohjaaja meni valvomaan ysiluokan koetta. Kokeentekijät valmistuivat pikkuhiljaa joten ohjailin heidät luokan tietokoneille tekemään tehtävänä olevaa kirja-arvostelua luetusta kirjasta. Yksi ysiluokan pojista hermostui tässä vaiheessa, kun muistutin, ettei hän pääse klo 12.15 vaan jää koulun jälkeen tunniksi lukemaan kesken olevaa kirjaa (mm. myöhästelyjen korvaamiseksi). Keskustelua siitä, onko kiroilu pakollista missään tilanteessa. Lopulta pääsimme asiasta yksimielisyyteen ja sovimme, että hän jää koulun jälkeen tunniksi. Geometriataideteokset valmistuivat ja oppilaat lähtivät välitunnille.

Kello 12.15-12.30 Kävin syömässä. Keskustelin luokan tietokoneista ja niiden jumittamisesta tvt-vastaavan kanssa ruokaillessani.

Kello 12.30-13.00 Ysiluokkalaisilla enkkua. Toimintaterapeutti tuli työskentelemään yhden kasiluokan pojan kanssa. Pojat alkoivat jo olla aika levottomia ja jouduimme jatkuvasti muistuttamaan, mitä ollaan tekemässä. Havaitsin, että ysiluokkalainen jonka kanssa olin sopinut tunnin korvaamisesta viime tunnilla, oli häipynyt. Oli ilmoittanut muille, ettei aio jäädä. Merkitsin luvattoman poissaolon Wilmaan. Ärsytti, koska tiesin että poika on lähtenyt tahallaan. Päätin, että hän jää läksyparkkiin vielä tällä viikolla. Seiskaluokan oppilaalla oli poissaolojen vuoksi käsittelemättä yksi kappale biologian koealueelta, joten hän kävi sitä läpi harjoittelijan kanssa. Koe seiskoilla tulossa biologiasta perjantaina. Yhden oppilaani isä tuli koputtamaan ovelle. Muistin, että minulla alkaa palaveri yhdeltä. Pyysin isää odottamaan hetken ja ohjeistin koulunkäynninohjaajaa lopputunniksi. Opo soitti, että tulkki odottelee toisessa päässä koulua. Pyysin odottelemaan ja kerroin että tulen kohta.

Kello 13.00-13.30 Palaveri toisessa päässä koulua oppilaani asioista. Yleensä palaverit eivät ole näin päällekkäin oppituntien kanssa, mutta tämä tällä kertaa siksi, koska tulkin kanssa aikataulujen sovittelu on hieman hankalaa. Palaverissa paikalla myös S2-opettaja. Palaveri meni mukavasti, eikä mitään muuta ihmeempää ilmennyt.

Kello 13.30-14.15 Viimeinen oppitunti. Tässä vaiheessa tuntuu uskomattomalta että olen ollut vasta kolme ja puoli tuntia talossa. Tuntuu nimittäin paljon pitemmältä ajalta! Menin luokkaan pari minuuttia myöhässä palaverista ja ohjaaja oli ehtinyt laittaa oppilaat ohjeistukseni mukaisiin hommiin. Seiskaluokan tyttö opiskeli ruotsin kolmoskappaleen sanoja ja kirjoitteli niitä vihkoonsa. Ongelmia hänellä hyvin paljon muistin kanssa, joten sanojen opiskeluun pitää panostaa. Ysiluokan pojat jatkoivat enkkua ja suomentelivat runoa, jonka jälkeen kuuntelimme sen ja pojat keksivät omat vastaavanlaiset runot englanniksi. Harjoittelija yritti saada kasiluokan poikaa työskentelemään historian parissa. Jossain vaiheessa hän tuli sanomaan, ettei poika tee mitään, jotenka kävin vähän juttelemassa. Tunnin lopussa sovimme seiskaluokan tytön kanssa ruotsin sanakokeen syysloman jälkeiselle viikolle ja lopettelimme myös poikien kanssa. Keskustelimme hetken menneestä ja tulevasta päivästä ohjaajan ja harjoittelijan kanssa.

Kello 14.15-14.30 Oman päiväkirjan viimeistelyä, mitä olen kirjoitellut pikkuhiljaa päivän mittaan. Harmittaa, kun ei ehdi kirjata kovin tarkkaan, sillä päivät ovat kovin hektisiä. Opetuksen suunnittelutyötä sekä valmistelutyötä teen yleensä jo edellisen viikon lopulle seuraavaa viikkoa varten, vaikka suunnitelmat elävätkin viikon mittaan. Tämä päivä on ollut melko kiva! J

Kello 14.30-16.00 Opettajankokous

20.10.2016

Kello 8.15-9.50 Oppilashuoltoryhmän kokous, koulun kehittämistehtäviä. Laitoin kokouksen aikana viestin teknisen työn opettajalle, jotta hän muistaisi tekemämme erityisjärjestelyn tälle päivälle.

Kello 10.00-10.45 Kasiluokkalaisten ruotsin tunti. Kaikki tulivat ajoissa tunnille. Yhdellä oppilaalla oli ruotsin tekstikirja hukassa ja etsimme sitä hetken aikaa luokasta löytämättä. Pyysin vielä katselemaan kotoa. Yksi oppilaista jumittui sohvalle ilmeisesti näppäilemään kännykkäänsä, ja kesti aikaa ennen kuin sain hänet yhteisen pöydän ääreen. Kuuntelimme kertauksena ruotsin kappaleen, koska edellisestä ruotsin tunnista on melkein viikko aikaa. Kuuntelun aikana jouduin huomauttamaan useita kertoja yhdelle oppilaalle, että pään pöydässä pitäminen opetustuokion aikana antaa passiivisen vaikutelman. Olemme jutelleet tästä monta kertaa ennenkin. Oppilas kertoi olevansa fyysisesti ja psyykkisesti väsynyt. Olin tässä vaiheessa myös huomauttanut kaksi kertaa kännykkää näppäilevälle oppilaalle asiasta. Kolmannella kerralla kävin pyytämässä että oppilas luovuttaa puhelimensa kännykkäparkkiin, minkä hän tekikin suosiolla. Saimme kuunneltua kappaleen ja kävimme läpi vaatesanoja, minkä aikana sain oppilaat aktivoitumaan hieman. Kertasimme myös värit. Tunnista oli jäljellä vielä 20 min., minkä aikana oppilaat kirjautuivat koneille ja harjoittelivat opettelemiamme asioita koneella.

Kello 10.40 ohjaaja lähti viemään erästä oppilasta teknisen työn tunnille (oppilaalla suorittamatta 7. luokan tekninen työ kokonaan luvattomien poissaolojen vuoksi, joten olemme tehneet erityisjärjestelyjä teknisen työn opettajan kanssa). Merkitsimme läksyt ja päästin oppilaat ruokailemaan.

Kello 10.45-11.15 Wilma-merkintöjen tekemistä, viesteihin vastaamista. Eräs aineenopettaja soitti minulle, koska tarvitsi apua oppimissuunnitelman täydentämisessä. Saimme asian kuntoon. Laitoin asiat valmiiksi seuraavaa oppituntia varten. Ruokailu.

Kello 11.15-11.30 Välituntivalvonta

Kello 11.30-12.15 Seiskaluokkalaisilla äidinkielen tunti ja kasiluokan pojilla biologian kokeeseen kertausta. Annoin kasiluokkalaisille pieniä tehtävälappuja, joihin heidän oli tarkoitus etsiä vastaukset oppikirjasta ja kirjoittaa vastaukset kääntöpuolelle. Kysymykset olivat huomiseen kokeeseen kertaavia. Pojat ryhtyivät reippaasti työskentelemään, hyvä! Seiskaluokkalaisten kanssa kävimme läpi yhteisesti kirjallisuuden kolmijakoa ja kuuntelimme kirjallisuuspätkän. Noin parikymmentä minuuttia jäi tunnin lopussa tehtäville. Ohjaaja joutui lähtemään kesken tunnin palaveriin, mutta harjoittelija tuli viisitoista minuuttia ennen tunnin loppua tilalle. Syy on se, että luokassa on tällä tunnilla yhtä aikaa kaksi oppilasta, jotka ovat ottaneet oppitunnillani aiemmin syksyllä yhteen niin, että toiselta tuli verta nenästä. Olemme päättäneet, etten jää yksin ko. oppilaiden kanssa luokkaan. He ovat sen verran isokokoisia, etten saa heitä yksin irrotettua toisistaan, jos jotain pahempaa erimielisyyttä heidän välilleen syntyy. Tunti meni kuitenkin hyvin J

Kello 12.30-13.15 Oppitunnin alku oli täysi kaaos. Yhdellä pojalla oli reppu jäänyt toiselle koululle, missä heillä on valinnaista kotitaloutta, ja hänen piti lähteä sitä hakemaan. Ysiluokkalaisilla oli ruotsia, ja puolella porukasta oli kotitehtävä tekemättä. Hohhoijaa! Yksi ysiluokan pojista tuli sanomaan, että joku on käynyt vessassa ja pissannut pitkin lattioita. Vastasin vain, etten nyt jouda moista alkaa huolehtimaan, pyysin käymään toisessa vessassa. Kasiluokan poika ei löytänyt englannin työkirjaansa, mihin en ehtinyt reagoida millään tavalla. Samalla pojalla oli aamulla myös ruotsin kirja hukassa. Laitoin toisen kasiluokkalaisen tekemään englannin tehtäviä. Ohjaaja meni kasien kaveriksi, eikä minulla ollut siinä vaiheessa aavistustakaan, mitä kirjaton oppilas tekee. Ysien kanssa aloimme uutena kielioppiasiana käsitellä man-rakennetta eli passiivia. Seiskaluokan poika kuunteli toisessa huoneessa ruotsin kappaletta ja suomenteli sitä. Sukkuloin kahden huoneen väliä, välillä ohjasin ysiluokkalaisia passiivitehtävässä ja kipaisin myös välillä hakemaan toisen kerroksen monistuskoneelta kappaleen suomennokseen liittyvän tehtävän seiskaluokan pojalle, ja ohjeistin häntä sen teossa.

Kello 12.45 Reppua hakemaan lähtenyt oppilas palasi, ja mainitsin hänelle ohimennen eilisestä livistämisestä, vaikka olimme sopineet tunnin korvaamisista koulun jälkeen. Kerroin hänelle myös, että hän joutuisi tänään jäämään läksyparkkiin kolmesta neljään. Siitä syntyikin kauhea meteli ja kiroilu. Oppilas möykkäsi, ettei hän nyt koskaan saisi korjautettua rikki mennyttä kännykkäänsä kun liike menee viideltä kiinni. Kännykkähän oli mennyt rikki viime viikolla, kun oppilas oli paiskannut sen lattiaan hermostuksissaan. Harjoittelija yritti rauhoitella oppilasta, ja hetken päästä tilanne saatiin rauhoitettua. Tämä on aika normaali tilanne kyseisen oppilaan kohdalla, joten en itse kiinnittänyt siihen sen kummempaa huomiota.

Käväisin mutkan seurailemassa kasiluokkalaisten edistymistä, ja huomasin että ohjaaja oli laittanut kirjattoman oppilaan tekemään tehtävät paperille. Hyvä! Minulla on loistava koulunkäynninohjaaja! Kasiluokan poika, joka oli aiemmin lähtenyt teknisiin töihin, oli myös palannut ilmeisesti äskeisen mekkalan aikana. Kävin tarkistamassa, että hänelläkin hommat sujuvat. Kaikki ok. Lopputunti sujui ”suhteellisen” rauhallisesti. Ysiluokan poikien kanssa lopputunnista tarkistettiin tehnyt tehtävät ja annoin läksyt. Kasit kävivät vuorotellen näyttämässä aikaansaannoksensa, koska minulla on tapana tunnin jälkeen aina tarkistaa, että mitä on tehty.

Kello 13.15-13.30 Laitoin Wilma-merkinnät tekemättömistä kotitehtävistä ja epäasiallisesta käytöksestä sekä plussaa seiskaluokan pojalle, joka oli hyvin itsenäisesti ja oma-alotteisesti tehnyt tehtäviä. Juttelin harjoittelijan kanssa oppilaan kanssa viime tunnilla sattuneesta välikohtauksesta. Meillä on tapana käydä nämä asiat läpi mahdollisimman pian tapahtuneesta. Kollega tuli hakemaan työpuhelintani lainaan puhelinpalaveria varten.

Kello 13.30-14.15 Yhteiskuntaoppia. Tunnilla oli tänään vain juurikin sama ysiluokkalainen poika, joka oli edellisellä tunnilla hermostunut. Meillä oli yhdessä kiva tunti ja kävimme läpi lapsiperheiden etuuksia keskustellen. Kiva kun edellisen tunnin erimielisyydet oli haudattu J Keskustelimme läksyparkista vielä, ja oppilas suhtautui asiaan nyt melko tyynesti. Toivon totisesti että hän sinne menee! Edellisen tunnin kaaosmaisuuden jälkeen on mukavaa oikeasti paneutua kunnolla yhden oppilaan kanssa opiskeluun. Tvt-vastaava kävi luokassa värkkäämässä tietokoneiden kanssa.

Kello 14.15 Huomisen ja syysloman jälkeisen viikon suunnittelua. Onneksi huomenna on perjantai ja sen jälkeen syysloma! J Päivästä jäi kaiken kaikkiaan hyvä mieli.

Tässäpä nämä kolme päivää. Oikeastaan tavallista rauhallisempaa, vaikkakin hyvin kiireistä. Oppilailla on paljon kokeita ennen syyslomaa, joten se hieman stressaa. En halua että kokeet siirtyvät syysloman jälkeen, että asiat ovat koetta tehdessä tuoreessa muistissa.