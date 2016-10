Opettaja C:n päiväkirja

18.10.2016

Klo 7.00 avaan tietokoneen. Olin unohtanut laittaa kollegalle wilma-viestin. Kokeilemme kahdelle 7. luokalle samanaikaisopetusta. Kirjoitan viestiin pikaisesti aiheen ja työtavat. Taaskaan emme ehtineet eilen nähdä kuin hätäisesti opettajainhuoneen kahvinkeittimen luona hörppimässä pannunpohjia. Siitä toinen meistä lähti selvittämään kesken päivän kadonneen oppilaan arvoitusta ja toinen säntäsi ruokalavalvontaan. Kollegani on hereillä aamuseitsemältä ja vastaa heti! Hänkin on siis aamusella lukemassa wilma-viestejä. Parasta on nämä hetket, kun oivaltaa työkavereiden tärkeyden, joustavuuden ja tuen.

Oppitunnit alkavat klo 9.00. Sitä ennen ehdin pikaisesti jutella erityisopettajan kanssa erityistuen tarpeessa olevista oppilaista. Toteamme jälleen kerran tuskastuneena, että kaikki tukea tarvitsevat eivät sitä saa tässä jaksossa. Sumplimme kuitenkin niin, että mahdollisimman moni oppilas pääsee harjoittelemaan esimerkiksi kirjoittamisen perustaitoja erityisopettajan luo. Onneksi yhteistyö erityisopettajan kanssa sujuu ja pääsemme yhteisymmärrykseen, kuka tukea eniten tarvitsee, ja saamme lukujärjestyksemme synkronoitua.

Päivän ensimmäinen tunti, 7. luokka. Vie aikansa, että saan ryhmän asettumaan. Tunti alkaa pakollisin kuvioin: takit ja lakit naulakkoon, puhelimet eteen telineeseen, kirjat esille. Osa viheltelee, osa haahuilee väärällä paikalla, muutamalla on jo kirja auki oikeasta kohdasta. - Ei mulla ole puhelinta. Ihan varmana ei ole. - Eiks meillä olekaan matikkaa? - Mitä tuli läksyy? - Apua, onko jo huomenna se kirja-analyysin palautus? Vastaan kaikkiin kysymyksiin, torppaan viheltäjät ja haahuilijat. Tunti pääsee alkamaan. Hetken luokassa on lähes täydellinen harmonia. Kaikki etenevät itsenäisesti sanaluokkien parissa sanaluokkapassin avulla. Muutama ähkii, muutamaa neuvon, aika moni jaksaa keskittyä aamun ensimmäisellä tunnilla mainiosti.

Viiden minuutin siirtymävälitunnin jälkeen alkaa kaksoistunnin jälkimmäinen osa. Kaksoistunti kielitehtävien parissa uuvuttaa osaa porukasta. -Mä en jaksa. Mä en halua, hokee yksi oppilas monta kertaa tunnin aikana. Käyn pari kertaa houkuttelemassa ja patistamassa tehtävien pariin. Sitten joku toinen jo tarvitsee apua. Sama hokeminen kuuluu samasta pulpetista. -Mä en jaksa. Mä en halua. Yhden toisen oppilaan siirrän hetkeksi käytävään opiskelemaan, koska hänen ainoa tarkoituksensa tuntuu olevan tunnin sabotoiminen jatkuvilla kommenteilla ja kiljumisella. Ovi auki, jotta yhteys säilyy. Hän ei saa tehtyä tehtäviä, mutta muu luokka pystyy keskittymään. Käyn juttelemassa oppilaan kanssa käytävällä hetken päästä. Toisella korvalla kuuntelen, mitä luokassa tapahtuu. Oppilas ymmärtää, miksi joutui rauhoittumaan hetkeksi, mutta ei keksi, miten voisi käytöstään muuttaa. Turhauttaa, kun nämä keskustelut eivät tunnu johtavan mihinkään. Jatkan kiertelyä luokassa. Moni tarvitsee apua. -Ope, mä en osaa! Riittämättömyyden tunne on liiankin tuttu tunne; toivottavasti en turru siihen.

Puolessa välissä tuntia mietin pikaisesti jotakin kevennystä kielioppitehtävien lomaan. Pitkästä työkokemuksesta on hyötyä; takataskussa on erilaisia kikkoja, joilla herpaantumisen saa kumottua ja motivaation pidettyä yllä. Joskus ne toimivat, joskus eivät. Tänään sanaluokkapeli on hitti. Oppilaat kilpailevat innoissaan ja tosissaan ja huomaamattaan oppivatkin jotain. Olen itse mukana kisassa, ja oppilaita naurattaa, kun "voitan" jokaisella kerralla. Tunnin lopussa muistutan uudestaan huomisesta kirja-analyysin palautuksesta. -Mitä? Onko se huomenna? Miksi kukaan ei ole kertonut?

10 minuutin välitunnilla ehdin pikaisesti jututtaa koulumme entistä, eläkkeelle jäänyttä opettajaa, joka on tullut tervehtimään meitä herkkujen kanssa. Kuuntelen ihan hitusen kateellisena hänen hitaita aamujaan ja ihmettelen niitä kaikkia harrastuksia, joilla hän nyt päivänsä täyttää. Kello soi ja alkaa päivän kolmas tunti, 7.-luokkalaisia edelleen, nyt vain ryhmä vaihtuu. Olen tehnyt luokalle uuden istumajärjestyksen. Luokassa on yli 20 oppilasta, ja aika moni äänekäs tyyppi on sattunut tähän ryhmään. Yleensä istumajärjestyksen vaihtaminen aiheuttaa protesteja, mutta nyt kaikki menevät uusille paikoilleen mukisematta. Mukavaa! Olin tosin viime kerralla kertonut vaihtavani istumajärjestystä työrauhan parantamisen vuoksi. Aina ei edes etukäteisvaroitus auta, mutta tänään onneksi kaikki sujuu hyvin. Samat pakolliset kuviot jälleen, aina tunnin alussa; pipot, lakit, takit ja puhelimet pois. Tunnin aiheena on omaan tahtiin sanaluokkien kertausta. Jossain vaiheessa yksi oppilaista huokaisee: -Tehdään jotain kivaa. - Ainahan meillä on kivaa, vastaan ylipirteästi. Muutama mulkaisee, joitakin hymyilyttää. -Ope, meillä on koko päivä teoria-aineita. Sääli vähän. Mielessä käväisee ajatus, mihin keskittymiskyky ja sinnikkyys ovat kadonneet. Kerron, että lopputunnista oppilaat saavat etsiä sanomalehtien uutisotsikoista ja mainoksista eri sanaluokan sanoja. Osa iloitsee siitä, että tehtävän saa tehdä pareittain. Osa oppilaista haluaa tehdä tehtävän yksin. Ehkä siksi että oma kaveri on poissa tänään. Mietin, kuinka vaikeaa voi oppilaan arki olla, jos aina pakotetaan parityöhön. Tämän tehtävän voi onneksi tehdä yksinkin. Lopputunnista nauramme muutaman oppilaan kanssa väärinkäsitykselle. Ajattelen, että kunpa saisin pullotettua tuon nuoren kuplivan naurun. Voisin sitä sitten kuunnella huonolla hetkellä. Silloin kun käytävillä kaikuvat vitut ja peet. Tunnin päätyttyä pohdin, miksi en kertonut pullotusideaa ääneen. Päätän kertoa ensi kerralla, kun pulpahteleva nauru helähtää luokassa.

Ruokatunnin alussa monistan pari juttua seuraavalle tunnille. Käyn syömässä hernekeittoa. Juttelen ruokapöydässä kollegoiden kanssa vanhempainvarteista ja syyslomasuunnitelmista. Keskustelemme myös uutisesta, joka käsittelee sukupuolineutraalia tulevaisuuden koulua. Että kouluissa ei enää ensi vuonna saisi käyttää poika- ja tyttö-nimityksiä, jos opetushallituksen suositus menee läpi. Ehdin ruokatunnin lopussa jutella 8. luokan luokanvalvojan kanssa eräästä hänen oppilaastaan. Ilmaisen huoleni, että oppilaan koulunkäynti on mennyt alaspäin viime vuodesta ja että asenneongelmakin on noussut oppimisvaikeuksien rinnalle. Pohdimme, mikä on syy ja mikä seuraus. Toteamme yhteen ääneen, että 8. luokka on vaikeaa aikaa monille. Sitten kello soi ja oppitunnit jatkuvat.

Vielä kolme ryhmää, jotka on kohdattava positiivisella mielellä ja napakasti tilanne haltuun ottaen. Se onkin tässä työssä välillä raskasta. Erilaiset ryhmät ja erilaiset oppilaat vaihtuvat päivän mittaan, ja kaikkien kohdalla pitää aloittaa puhtaalta pöydältä ja saada tunti käyntiin. Omiin ajatuksiin ei ole aikaa vajota. Tunnin kulku pitää olla aika lailla etukäteen mielessä, jotta kaikki sujuu hallitusti. Yllättäviä tilanteita tulee päivittäin, ja silloin suunnitelmat menevät uusiksi. Sekin on normaalia.

Päivän päätteeksi siivoan työpöytäni paperit, kirjat, monisteet, materiaalit ym. oikeille paikoille. Päivä on niin hektinen, että järjestely jää aina päivän lopuksi. Kirjoitan wilmaan läksyt, poissaolijat ja muut huomautukset. Muistan merkitä myös muutaman positiivisen tuntimerkinnän. Luen wilma-viestit ja sähköpostin. Täytän vielä psykologin pyynnöstä keskittymiskyselyn yhdestä oppilaasta. Yritän analysoida hänen häiriöherkkyyttään, tarkkaavaisuuttaan ja toiminnanohjaustaan mahdollisimman tarkasti. Aikaa kuluu, kun mietin oikeita vaihtoehtoja. Erityisopettaja piipahtaa luokkaani ja jatkamme hetkisen vielä aamuista keskustelua. Ja sitten taas molempien on mentävä.

Kotiin lähtiessäni jututan käytävällä kahta 9. luokan oppilasta, jotka ovat olleet työharjoittelussa. On sydäntä lämmittävää kuulla, että heillä on sujunut hienosti työpaikassa. He kertovatkin työkokemuksistaan avoimesti ja innokkaasti. Tulee hyvä mieli siitä, että olen sellainen aikuinen, jolle voi kertoa asioita.

Illalla kotona korjaan puolisen tuntia 9.-luokkalaisten kirjoitelmia. Vilkaisen päiväkirjaa, jotta olen huomisesta päivästä kärryillä. Muistan, että ryhmissä tapahtuvaa työtapaa varten pitää järjestellä luokkatila eri lailla. Lisäksi täytän tehostetun tuen oppilaiden oppimissuunnitelmia. Kirjoitan monta kertaa "Saa erityisopettajan tukea tarvittaessa." Muistan aamun pikapalaverin erityisopettajan kanssa. Oikeasti oppimissuunnitelmaan pitäisi kirjoittaa "Saa erityisopettajan tukea resurssien mukaan."

19.10.2016

Herään aamuyöstä ja vaikka kuinka yritän miettiä mukavia lomasuunnitelmia, ajatuksiini hiipii näkymä iltapäivän levottomasta luokasta. Eilen aamupäivän tunti sujui hyvin, mutta iltapäivä on iltapäivä. Ihania nuoria, sanavalmiita ja reippaita, mutta liian iso ryhmä ja liian monta liian sanavalmista samassa paketissa. Nukahdan uudestaan. Onneksi työasiat eivät yleensä putkahda mieleen yöllä. Ehkä loma tulee tarpeeseen.

Aamupäivän neljä ensimmäistä tuntia menevät ilman taukoa. Ainoalla kunnon välitunnilla seison pihalla muutaman sadan nuoren kanssa. Tänään minulla ei ole ulosheittäjän vuoroa. On helpompi homma mennä ulos teinien kanssa syysviimaan kuin saada koko porukka sinne syysviimaan. Yläkouluikäiset kun eivät varsinaisesti rakasta ulkovälitunteja lokakuussa. Pakkovälkiksikin niitä kutsutaan.

Aamupäivän tunneilla näen oivaltamisen iloa, tuskastumista ja turhautumista, keskittymiskyvyn puutetta, väsymystä. Yksi ei saa kirjoja repusta, ellen käy erikseen pyytämässä. Yksi ei löydä oikeaa sivua. Yksi ei tiedä, mikä on tunnin aihe. Normaaleja rutiineja, jotka toistuvat tunnista toiseen. Muutama sentään keskittyy tehtäviin tiukka ilme kasvoillaan. -Hei, nyt mä tajusin, toteaa yksi oppilaista. -Niin mäkin! Musiikkia korvilleni! Yhden ryhmän kanssa pelaamme Kahoot!-peliä lopputunnista. Kumma miten pelaaminen ja toisten kanssa kisaaminen saa oppilaat syttymään! Puhelimista on iloakin, vaikka yleensä niiden käytöstä oppitunneilla saa vääntää kättä. Tunnista jää niin oppilaille kuin opettajallekin hyvä mieli.

Ruokatunnin alussa on päivän toinen välituntivalvonta. Käytävillä on aika levotonta; musiikki pauhaa, jotkut juoksevat, jotkut kiljuvat, muutama painiskelee, mutta se on kuulemma vain ”leikkipainia”. Liian paljon porukkaa liian pienessä tilassa. Kiertelen käytävillä kollegani kanssa. Onneksi tämä valvontatyö tehdään pareittain.

Ruokatunnilla juttelemme ruokapöydässä opettajan työnkuvan muuttumisesta. Pohdin kollegani kanssa, jaksammeko tehdä tätä työtä loppuun asti. En ole pitkän työurani aikana ennen tosissani pohtinut alan vaihtamista. Viime lukuvuoden ja tämän syksyn perusteella se on käynyt mielessä. Samaa sanovat kollegat. Eniten uupumusta aiheuttavat isot ryhmät, joissa on entistä haastavampia oppilaita. Jokainen pitäisi huomioida yksilönä, mutta tunnen päivittäin huonoa omaatuntoa, että luokan hiljaiset puurtajat jäävät äänekkäiden ja huomiota hakevien jalkoihin. Tuntuu hassulta, että aamun ensimmäisillä tunneilla huokaisen, kun osa oppilaista on poissa; nyt ehkä ehtisin auttaa jokaista, kohdata jokaisen nuoren.

Mietin tulevaisuuden koulua. Kuinka paljon ja millä lailla säästöt vielä tuntuvat työssäni? Miten uusi opetussuunnitelma saadaan otettua käyttöön ja millä ajalla esimerkiksi suunnitellaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia? Saammeko koulutusta uudesta opetussuunnitelmasta ja digitalisaatiosta? Miten selviän entistä vaikeampien oppilaiden kanssa? Mitä tapahtuu, jos erityisluokat puretaan ja erityisoppilaat siirretään yleisopetuksen luokkiin? On pakko myöntää itselleen, että tulevaisuus pelottaa.

Iltapäivän tunnilla kestää kauan, että saan tunnin alkamaan ja kaikki asettumaan aloilleen. Melkein jokaisella on asiaa ja heistä jokaisella on kova ääni. Tämä on se ryhmä, jota pohdin yön pimeinä tunteina. Mietin, miten harjoittelisimme tunnin aloitusta, miten sen saisi sujumaan rauhallisesti. Joudun useamman kerran korottamaan ääntäni, jotta tilanne rauhoittuu. Silti muutama oppilas vielä jatkaa luokan nurkasta toiseen huutelua. istumajärjestys on tietysti vaihdettu, mutta nurkat loppuvat kesken. Siirrän yhden oppilaan lähemmäs omaa työpöytääni. Se ei juurikaan auta. Vihdoin on hetken hiljaista ja pääsemme aloittamaan. Koko ajan tunnilla on olo kuin veitsenterällä; yksikin ärsyke voi suistaa työrauhan raiteiltaan. Lopputunnista joudun siirtämään kaksi oppilasta käytävään. Olen ennen ajatellut, että on opettajan heikkoutta, jos joutuu laittamaan oppilaan oven ulkopuolelle. On ollut pakko nöyrtyä tosiasian edessä: näin joudun joskus tekemään, jos haluan taata muulle ryhmälle työrauhan. Yritän muistuttaa, että tämä on hankalin ryhmäni. Ihan hyvin se meni, sanon itselleni tunnin lopussa.

Viiden minuutin tauon jälkeen minun pitää olla valmis ottamaan uusi ryhmä vastaan. Iloisena, kannustavana ja huumorintajuisena. Unohtaen edellisen luokan kanssa kokemat vaikeudet. En voi olla seuraavalle luokalle ärsyyntynyt edellisen luokan vuoksi. Tällaisissa tilanteissa tuntuu, että opettajalta vaaditaan yli-inhimillisiä kykyjä. Joskus ne jostain löytyvät, aina eivät. Oppilaat arvostavat puheissaan opettajaa, joka on rento. Voin myöntää itselleni, että juuri nyt rentous on kaukana. Mutta huomenna on päivä uus!

Illalla kotona vielä kirjoitelmien tarkistamista, kokeen laatiminen ja normaalit wilma- ja sähköpostikuviot. Korjattavien töiden pino kasvaa. Teen itselleni suunnitelman, miten ehdin kaiken tehdä: huomenna aamulla kirjoitelmien korjausta, iltapäivällä aloitan kirja-analyysien lukemisen ja kokeet varmaankin jäävät loman jälkeen tarkistettaviksi. Ilmoittaudun muutaman tunnin mittaiseen TVT-koulutukseen. Mietin, kukahan tuntini hoitaa ja saako palkata sijaista. Suunnittelen jo päässäni tuntien ohjelmat sen mukaan, hoitaako joku tuntini omien tuntiensa ohella ja vai onko oppilaita joku paimentamassa koko tunnin ajan.

20.10.2016

Ennen päivän oppituntien alkamista jatkan kirjoitelmien korjaamista. Huomaan, etten pysy aikataulussa; minunhan piti olla tässä kohtaa jo lukemassa kirja-analyysejä. Vastaan muutamaan huoltajalta tulleeseen wilma-viestiin, jatkan oppimissuunnitelmien täyttämistä ja suunnittelen seuraavan päivän tunteja. Katson pari nettilinkkiä, jotka voisivat sopia 8. luokan mediajaksoon. Kirjoitan muistiinpanoja aiheesta. Pohdin tulevaa vanhempainiltaa ja itsenäisyyspäivän juhlaa – pitiköhän jotain niihin liittyvää muistaa? On tunne, että olen ehkä unohtanut jotain. On tunne, että olen ihan varmasti unohtanut jotain.

Ensimmäisellä tunnilla on pistetyöskentelyä. Oppilaat siirtyvät pulpettiryhmästä toiseen opiskelemaan. Arvon ryhmät, ja sehän on aina jännittävää. Kaikki menevät protestoimatta ryhmiinsä, ja työ voi alkaa. Kuulen yhdestä pöydästä pientä jupinaa ryhmän toiminnasta tai oikeastaan sen toimimattomuudesta. Käyn auttamassa heitä eteenpäin ja siirrän väärään ryhmään karanneen oppilaan takaisin. 10 minuutin kuluttua on vaihto seuraavalle pisteelle. Siirtymisessä yksi oppilas solvaa ja tönäisee toista. Puutun tilanteeseen, ja tällä kertaa yksi sanominen riittää. Ja päälle tiukka katse. Tuntuu hyvältä, että pelkkä katsekin joskus tehoaa. Mieleen tulevat viimeaikaiset keskustelut mediassa kurin palauttamisesta kouluun. Nettikeskusteluissa on haikailtu karttakeppiä takaisin. Tällaiset purkaukset tuntuvat hulluilta. Ei näpeille lyöminen ratkaise koulun ongelmia. Auktoriteetti tulee jostain. En oikein tiedä itsekään mistä. Ainakin kunnioittavasta asenteesta oppilaita kohtaan.

Seuraavan tunnin alussa oppilas ilmoittaa, että aikoo tänään hankkia vihreän merkinnän, wilmaan laitettavan positiivisen palautteen. Kannustan häntä siihen lämpimästi. Positiivisuuden voima on paras voima. Yhtä tärkeää kuin wilma-merkinnät on kuitenkin suullinen palaute tunnin aikana, kannustaminen ja kehuminen oikeassa kohtaa. Yritän muistaa opettajakoulutuksen didaktikon sanat: ”Kehu oppilas päivässä.”

8. luokan kanssa on ohjelmassa suullisia tehtäviä. Väittelyt innostavat oppilaita, ja ilmaisutehtävissä voivat päästä sellaisetkin oppilaat loistamaan, joilla on vaikeuksia kirjoittamisessa ja lukemisessa. Innostus tarttuu opettajaankin, vaikka joudun välillä hillitsemään ylilyöntejä ja henkilökohtaisuuksiin meneviä kommentteja. Muistutan, että tässä tehtävässä harjoittelemme mielipiteen perustelemista ja toisen kuuntelemista. Näissä tilanteissa tunnen tekeväni tärkeää työtä. Pidän nuorten kanssa työskentelystä ja monien työvuosien jälkeenkin löydän innostuksen omaa oppiainettani kohtaan. Usein kuitenkin tuntuu, että kaikkeen kirjaamiseen, raportointiin, tilastointiin, taulukointiin, viestittelyyn ja muistioiden kirjoittamiseen menee liikaa aikaa. Se kaikki aika on oppilailta ja oppiaineen suunnittelusta pois.

- Mä en jaksa tänään mitään. -Onko pakko tehdä, jos ei halua? -Miksi näitä pitää opiskella? -Ei tää ole yhtään kivaa. -Ei kai tätä kaikkea tarvi osata? Yksi vaikeimmista tehtävistä työssäni on motivoida oppilaita opiskeluun. Pitkäjänteisyys ja sinnikkyys tuntuvat olevan joiltakin täysin kadoksissa. Oppimisen pitäisi tapahtua nopeasti ja vaivattomasti, ilman suurempaa pinnistelyä. Joidenkin nuorten elämä on suistunut raiteiltaan jo näin varhaisessa vaiheessa, ja pahoinvointi näkyy koulumaailmassa. Onneksi suurin osa on hyvinvoivia nuoria. Miksi sitten suomalaiset koululaiset viihtyvät niin huonosti koulussa? Lähes kaikki opettajat, jotka olen vuosien varrella tavannut, tekevät tätä työtä sydämellään ja kunnianhimoisesti. Siitä ei ainakaan pitäisi olla kyse. Tuokohan uusi opetussuunnitelma tähän ratkaisun?

Ruokatunnilla välituntivalvontaan. Tavallinen arki koulussa on aika meluisa, vaikka mitään kummempaa ei sattuisikaan. Käytävillä on välituntisin aina vilskettä, kun oppilaat siirtyvät paikasta toiseen ja purkavat energiaansa. Jotkut työtavat aiheuttavat jo itsessään meteliä, ja esim. draamatunnilla melutaso nousee väkisinkin, vaikka kukaan ei tahallisesti huutaisikaan. Aika usein korvissa soi työpäivän jälkeen.

Hyppytunnilla pidämme työkaverin kanssa palaverin yhteisestä projektista. Saamme vaihdettua ajatuksia ja pääsemme suunnitelmissa alkuun. Sitten kello soi ja taas on mentävä.

Viimeisellä tunnilla on koe. Jännittyneitä, hämmentyneitä ja välinpitämättömiä ilmeitä. Yritän rauhoitella jännittäjiä: tämä ei ole kurssin ainoa suoritus, hyvin se menee. Pelottelu ei edistä oppimista, rohkaiseminen kyllä. Hiljaisuus laskeutuu luokkaan. Kierrän pulpettien välissä. Toivon, että kaikki pääsisivät omalle tasolleen, tai joku jopa ylittäisi itsensä.

Tämä päivä sujui melko leppoisasti. Silti välillä olen aivan uupunut työpäivän jälkeen. Aivot tuntuvat jähmeiltä; edes kauppalistan lukeminen ei onnistu. Lisäksi työ niin sosiaalista, etten välitä juurikaan jutella kenenkään kanssa heti töiden jälkeen. Autoradion vaimennan heti. Kuuntelen hiljaisuutta.