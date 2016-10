Opettaja B:n päiväkirja

18.10.

Lyhyt päivä, neljä seiskojen ja kasien tuntia. Kaseilla lauseenjäsennystä, ei lemppariaiheita. Ensimmäinen luokka on levoton mutta hauska ja pohjimmiltaan harmiton. Vitsailen oppilaiden kanssa mahdollisimman paljon. Vuoden aikana ehtii kehittyä yhteinen huumorintaju, joka usein auttaa "pahoissa tilanteissa".

Tunnin aluksi kertailemme sanallisesti viime tunnin aihetta, sitten siirrymme harjoituksiin. Osa porukasta on ollut hankalahkon aiheen vuoksi tuskastunutta ja olen valmistanut toivoakseni viihdyttävän kertausmonisteen. Suurin osa oppilaista tekee monistetta keskittyneesti, ja ehdin kierrellä auttamassa. Valitettavasti osalle kaikki tehtävät ovat liian vaativia. He turhautuvat alkaen mekastaa ja saavat usein muidenkin huomion hetkittäin herpaantumaan. He myös räpeltävät mahdollisuuden tullen kännyköitään tai pyrkivät löytämään viihdykettä mistä tahansa muusta kuin käsillä olevasta aiheesta. Niin on nytkin, vaikkei tunti kokonaisuutena hajoakaan käsiin. Eilen eräs luokan oppilas kuvasi taululle merkittyjä muistiinpanoja ja läksymerkintöjä lupaa kysymättä kännykällään. Tästä tuli heti hieman ikävä olo hiljattain levinneen lahtelaisen "kauhuvideon" vuoksi, vaikkei meininki tunneillani ole koskaan läheskään niin pahaksi mennytkään.

Toisella tunnilla sama aihe mutta puolet pienempi, ns. jakoryhmä. Pienemmän oppilasmäärän edut tulevat hyvin esiin. Osa ei ole sisäistänyt aihetta alkuunkaan, mutta heitä on paljon paremmat resurssit auttaa. Ei minkäänlaisia järjestyshäiriöitä. Tunnilla on leppoisa tunnelma ja koen, että asiassa edistyttiin. Tämä on viikon lempiryhmiäni.

Seuraavaksi kaksi täyskokoista (20 oppilasta) seiskaluokkaa, joista ensimmäiselle on luvassa ohjelmaltaan vaihteleva tunti. Kuuntelemme kesken jääneen novellin loppuun. Yksi oppilaista lukee ääneen, muut seuraavat. Palkitsen lukijan myöhemmin positiiviselle Wilma-merkinnällä. Novellin loputtua keskustelemme sen sanomasta kirjallisuuden perustermejä huomaamattomasti käyttäen. Osa osallistuu, osa pyrkii vetäytymään. Näihin keskusteluihin on vaikea patistaa. Sitten kerron pienen lukuvinkkauksen, jonka päätän kryptisesti toivoen sen herättävän oppilaiden mielenkiinnon lukuun tulevaa romaania kohtaan. Jaan lukukirjat ja kerron siihen liittyvät ohjeet. Sen jälkeen siirrymme käsittelemään kirja- ja puhekielen eroja. Jaan oppilaille kylmiltään tehtävämonisteen, joka on heistä ilmeisen hauska, sen tekeminen kun ei vaadi ennakkotietoja. Seiskat ovat vielä mukavan lapsellisia ja innostuneita koulusta.

Päivän viimeinen tunti alkaa 14.10. Jälleen seiskaluokka, jolle olen jo jakanut lukukirjat, joten pääsemme heti kirjakieli-puhekieli -aiheeseen. Tämä on erittäin keskusteleva, myönteistä huomiota hakeva luokka, jonka kanssa voi olettaa kaikenlaisten harjoitusten toimivan.

Kummankaan seiskaluokan kanssa ei mainittavia järjestyshäiriöitä. Kahdesti joudun huomauttamaan poikajoukolle lörpöttelystä. Oppilaat ovat itse saaneet valita istumapaikkansa luokassa ja pulpetit ovat kuuden ryhmissä, joten tilanteeseen on helppo puuttua jatkossa, mikäli keskustelu käy häiritseväksi. Toistaiseksi tähän ei ole ollut tarvetta. Olen ilmoittanut vapaan istumajärjestyksen perustuvan molemminpuoliseen luottamukseen, ja oppilaat ovat osanneet kunnioittaa tätä melko hyvin. Päivän päätyttyä lähden hyvillä mielin kotiin. Olisi ollut mukavaa ehtiä jutella kollegoille enemmän. Tänään ei aikaa siihen siunaantunut juuri lainkaan.

19.10.:

Päivä alkaa klo 9. Opetan suomea vieraana kielenä alakoululaiselle maahanmuuttajalle, joka ei vielä osaa kirjoittaa. Harjoitukset ovat hyvin yksinkertaisia, ääneen lausuttujen tavujen ja uusien sanojen tunnistamista. Lopputunnin kevennykseksi pelaamme hänen toivomuksestaan lautapeliä. Hän tuo hyvin selvästi ilmi, kun tehtävät ja meininki ovat mieluisia. Lapsen ilo on vilpitöntä. Tämä on palkitsevaa ja antaa voimia suunnitella tunteja huolella.

Klo 10 tunniksi siirryn toiseen rakennukseen ja yläkouluopetuksen puolelle. Jälleen kasiluokka ja lauseenjäsennys. Olen hyvällä tuulella edellisen tunnin jäljiltä ja aktiivisuustaso riittää levottoman luokan paimentamiseen. Ote säilyy, ja olen tyytyväinen tunnin antiin. Huomaan oppilaiden hymyilevän, keskustelevan hillitysti aiheesta ja viittaavan tavallista reippaammin. Asiallisia kysymyksiä seuraa myös. En ainakaan huomaa kenenkään yrittävän käyttää puhelintaan - erittäin hyvä merkki. Tällaiset tunnit ovat erittäin voimaa antavia. Tärkeimmän palautteen työstään saa aina vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Rento mutta tuloksellinen ja kiinnostunut tunnelma on henkisessä merkityksessä ehdottomasti paras palkka työstä. Se palauttaa uskon oman työn merkitykseen ja antaa tunteen siitä, että "synkkaa" oppilaiden kanssa. Yhteistyötähän tämä on. Toisaalta teini-ikäiset menettävät hyvin herkästi mielenkiintonsa, eivätkä silloin myöskään osaa esittää muuta. Oppilaiden valvominen ja siitä seuraava väsymys tunneilla, yleistyvä ongelma, pahentavat tilannetta entisestään. "Epäonnistuneiden" tuntien jälkeen on oma pettymys karvas - etenkin jos tuntikokonaisuuksia on huolella suunnitellut. Jos itse menettää uskon asiaansa, on peli lopullisesti menetetty. Joidenkin raskaiden ryhmien kanssa innostustaan joutuu näyttelemään. Silloin on ennen jokaista tuntia koottava itsensä, mikä käy ajan mittaan hyvin raskaaksi. Joissain entisissä työpaikoissani tämä oli arkipäivää. Nykyisessä ei suurempia ongelmia ole ilmennyt. Hyvin paikkakunta- ja koulukohtaisia kysymyksiä nämä taitavat olla.

Klo 12.15 alkava tunti jää poikkeuksellisesti väliin oppilaiden urheilutapahtuman vuoksi. Hoidan työhön liityviä asioita yksin luokassa, mikä on rentouttavaa vaihtelua.

Päivän viimeiset kaksi tuntia (13.15 - 14.45) ovat ysiluokan kieliteoriaa. Kyseinen ryhmä on ajoittain lapsellisen hauska, mutta helposti provosoituva ja silloin mieltään osoittava. Itseohjautuvuus ja vastuunkanto eivät myöskään ole vahvoja puolia suurimmalla osalla oppilaista. Kännykän näpertämiseen saa usein puuttua, myös monenkirjavaan pölhoilyyn kuten kumin heittelyyn, molyämiseen jne. Kun asiasta on tarpeeksi monta kertaa huomauttanut, se alkaa hermostuttaa ja kerran tai kaksi olen ns. viheltänyt pelin poikki ja puhuttanut luokkaa kovasanaisemmin opiskelurauhasta ja vaihtanut istumajärjestystä. Kovaääninen, häiritsevä puheensorina vaikuttaa ikävästi niin opiskeluun luokkatilanteessa kuin omiin tuntemuksiinkin, vaikken malttiani helposti menetäkään. Kaikuva meteli saattaa kuitenkin esim. soida päässä vielä koulupäivän jälkeenkin ja jättää huolestuneen, hermostuneen tunteen. Lisäksi oppilaiden ikävät sanat saattavat vaivata ja vaikuttaa unenlaatuun. Melko nopeasti nämä tilanteet saa kyllä nollattua, useimmiten positiivisten kohtaamiskokemusten avulla.

Tuplatunnit saattavat joidenkin ryhmien kohdalla olla työläitä, mutta tänään homma toimi tämän ysiluokan kanssa. Onnistuin pitämään ryhmän työteliäänä, eikä sähläämiselle jäänyt mahdollisuutta. Ujutin tehtävien väliin kevennyksiä, esim. aiheeseen liittyviä sarjakuvia ja epävirallisempaa juttelua. Välillä juttu oli vähän "levotontakin" (puhuimme esim. sanakirjaan päätyvistä alatyylisistä ilmaisuista), mutta liittyi aiheeseen ja koin sen näin ollen ajaneen asiaa. Hyvä vaan, jos ehkä kuivalta tuntuva aihe sen myötä herätti kiinnostusta. Toisinaan tunneilla syntyy mukava tunnelma, jolloin ajankulua tuskin huomaa. Toivottavasti oppilaatkin kokivat tänään niin. He pitivät tänään hienosti kiinni myös viittauskäytännöstä ja siitä myös kehuin. Kotiin hyvillä mielin.

20.10.

Klo 9-9.45. Päivän alkajaisiksi S2-opetusta pienryhmässä. Tällaista opettajan työ ihannetapauksessa olisi: pienehkö ryhmä, aina aikaa vastata ja keskittyä kysymyksiin, aikataulu pitää, melu ei hermostuta, tunnit voi suunnitella sellaisiksi kuin haluaa, ei kulu aikaa joutavuuksiin. Miten oppilaat itse kokevat intensiivisen pienryhmäopetuksen? En varmuudella tiedä, mutta ainakaan ilmeistä tympääntymistä en ole havainnut.

Toisella tunnilla lauseenjäsennystä kaseille. Puolikas ryhmä, reilu kymmenisen oppilasta. Suurin osa seuraa keskittyneesti teoria-alustusta adverbiaalista ja alkaa töihin, kun tehtävät määrätään. Ollaan perinteisen opetuksen ytimessä. Sillekin on yhä vankkumaton paikkansa ja moni oppilas sellaista myös kyselyissä toivoo. Yhden alati höpöttelevän nuorenmiehen siirrän tunnin loppupuoliskolla toiseen paikkaan istumaan, en häiritsevän äänentason vuoksi, vaan hänen oman oppimisensa turvaamiseksi. Tämä ei aiheuta suurempaa mielipahaa sen enempää oppilaassa kuin minussakaan. Mukava tunti. Joillekin kuiva ja vaikea aihe, mutta moni tästä onneksi tykkääkin.

Seuraavaksi ysiluokan tunti kielen piirteistä. Kivireen vetämistä. Ryhmä ei syty, vaikka tunnin aluksi luen kevennyksen sanakirjaan v. 2017 päätyvistä sanoista ja yritän käynnistellä siitä keskustelua. Vähän viittauksia, väsähtäneen oloista. Uusi aihe saattaa tuntua liian vaikealta. Osa ei tunnu muistavan kielen perustermistöä, jolla kysymyksiin tulisi vastata. Ei suurempia tunnekuohuja tälläkään tunnilla. Ensi tunnilla ehkä oppilaat osallistuvat jo paremmin. Koskaan ei tiedä. Se tekee työstä tavallaan kiinnostavaakin. Joskus pettyy ja joskus taas köyhiksi arvelluista lähtökohdista seuraakin onnistunut tunti.

12.15.-13 Suomi vieraana kielenä -pienryhmäopetusta. Luemme lukukirjaa rentouttavassa työympäristössä. Oppilaat kyselevät vieraita sanoja, sovimme kirjakuulustelusta ja luemme hiljaisuudessa. Aivan upeaa, että tällaiseen hiljentymiseen on mahdollisuus työviikon vilkkauden ja ihmispaljouden keskellä.

13.15-14. Sijaisena. Tuttu ryhmä uudessa ympäristössä. Hiukan levotonta, mutta ymmärtäähän tuon. Oppilaat nauttivat pienestäkin vaihtelusta. Kaikki kuitenkin melko nopeasti ryhdistäytyvät ja keskittyvät opettajan jättämiin tehtäviin, vaikka siinä sivussa vähän rupattelevatkin. Kiertelen luokassa ja yritän auttaa tehtävissä, vaikken mitenkään pätevä opettaja tässä aiheessa olekaan. Jos olisin koulun ulkopuolinen sijainen, olisi mahdollista, että oppilaat ottaisivat mittaa enemmän.

Ei koske varsinaisesti päiväkirjaa, mutta lopuksi todettakoon, että rasittavimpia opetettavia ryhmiä ovat ilmapiiriltään myrkyttyneet luokat, joissa opettaja suljetaan täysin ulkopuolelle ja oppilaat eivät ole edes kuulevinaan tai näkevinään mitä luokan edessä tapahtuu. Onnistumisen elämyksiä saadaan vain opettajan ärsyyntymisestä tai tässä näkyvästä väsymisestä turhiin yrityksiin. Mukana luokassa on varmasti potentiaalisesti oppimishaluisiakin tapauksia, mutta näiden ei auta kuin istua hiljaa tai he saavat ivailua osakseen. Se on kurja kohtalo kenen tahansa opin tiellä. Tällaisissa luokissa on hyvin vaikeaa päästä tilanteen herraksi, kun yhteyttä ei kerran alkuunkaan synny. Viisasteluista ja pienistä ilkeyksistäkin on helpompi aloittaa, kunhan ei vaan heti hermostu vaan yrittää selvitä niistä huumorilla ja myönteisyydellä. Myös apaattiset ryhmät ovat vaikeita - samasta syystä: ei synny yhteyttä ja on vaikeaa rakentaa opetusta millekään pohjalle tai oppia menneiden tuntien erheistä tai onnistumisista. Olisi hienoa tietää, mistä ryhmissä vallitsevat erilaiset tunnelmat johtuvat, ehkä menneistä kielteisistä opetus- ja opettajakokemuksista, ehkä luokan johtajahahmon tai -hahmojen asenteesta. Itse ajattelen, että palkitsevuus työssä syntyy nimenomaan myönteisen kontaktin ja yhteisymmärryksen kautta. Välillä voi opettaja vähän suuttuakin, kokonaisuutta se ei pilaa. Ammattiylpeydestä pitäisi jaksaa joka tapauksessa pitää kiinni, muuten oppilailta unohtuu entistäkin helpommin, kuinka koulutettua väkeä opettajat ovat.