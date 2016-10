Opettaja A:n päiväkirja

18.10.2016

Työpäivä alkaa kello 9.50, mutta menen koululle jo 8.15, että ehdin tulostaa muutaman tehtävämonisteen. En tosin ehtinyt.

Kello 8.15 Aamukahvilla koulukuraattorin kanssa. Vaihdamme kuulumisia, sivuamme muutaman oppilaan asioita. Totean toivovani olevani joskus väärässä. Mieltäni on painanut jo pidemmän aikaa 7.-luokkalaisen oppilaan hyvinvointi. Taistelimme koulussa rehtorin kanssa yhtenä rintamana koko viime vuoden hänen tulevaisuutensa puolesta ja avasimme hänelle uusia ovia. Teimme kaiken, minkä pystyimme. Vanhemmat heittivät mahdollisuuden roskakoriin. Sanoivat tietävänsä paremmin. Vanhempien valintojen seurauksena oppilas on ollut syksyn aikana jo poliisin kanssa tekemisissä, huostaanotettu ja nyt vanhempiensa hylkäämä. Emmekä voi tehdä mitään. On liian myöhäistä. Olisinko voinut tehdä vielä enemmän? Sattuu.

Otan toisen kupillisen kahvia.

Kello 8.40 Keskustelua äidinkielen aineenopettajan kanssa oppilasasiasta. On huolissaan siitä, että muutaman tunnin perusteella täytyy arvioida sekä oppilaan osaamista että tuen tarpeen riittävyyttä. Opettaja pelkään oppilaan jäävän huomiotta jaksojärjestelmän vuoksi. Kuka ottaa vastuun? Yritän rauhoitella. Tunnen oppilaan viime vuodelta, lupaan tarkistaa oppilaan asiakirjat tämän vuoden osalta. Pelkään kuitenkin törmääväni kynnykseen ala- ja yläkoulun välillä: "Oppilaan tulee osata jo ottaa vastuuta omista asioistaan ja opiskelustaan." Tottahan se on, mutta entä jos oppilas on elänyt viime vuodet tai koko pienen elämänsä hurjan taakan alla ja kuppi on jo täysi?

Kello 9.00 Keskustelua fysiikka-kemian aineenopettajan kanssa oppilasasiasta. On huolissaan 7.-luokkalaisen maahanmuuttajataustaisen oppilaan koulunkäynnistä. Oppilas on viettänyt aikaisemmassa kotimaassaan kuukauden syksyn alusta ja kuten olettaa saattaa, jäänyt kovasti opinnoissaan jälkeen. Aineenopettaja toivoo minulta tukea oppilaan opiskelun järjestämisessä. Rauhoittelen häntä ja kerron, että olen ottanut oppilaan tilanteen puheeksi luokanvalvojan kanssa ja olemme kartoittamassa opiskelun tuen tarvetta. Lupaan palata asiaan mitä pikimmiten.

On todella haasteellista koettaa järjestää opiskelua opiskelun päälle ts. opinnot etenevät koko ajan eteenpäin, eikä tunteja voida loputtomasti lisätä olemassaolevien päälle. Mikäli kyseessä olisi oppilas, jolla on normaalit edellytykset opintojen etenemiseen vauhdikkaamminkin, olisi tilanne aivan toinen. Kun oppilas ei ole natiivi suomen kielen puhuja, ei hänen voida olettaa jäsentävän asioita samalla tavalla. Ennen kuin puhun oppilaan kanssa, täytyy minun pystyä perustelemaan asia itselleni.

Kello 9.30 Luokanopettajat tulevat tauolle ja opehuoneen täyttää tuttavallinen puheensorina. Vaihdamme kuulumisia ja käymme läpi pieniä oppilasasioita. Orientoidun seuraavaan tuntiin, joka on äidinkielen osa-aikaista erityisopetusta 6. luokalle.

Kello 9.50–10.05 Odotan luokassa luokanopettajan saapumista. Jos luokanopettaja on myöhässä tunniltaan, yleensä juttelen oppilaiden kanssa, kyselen kuulumisia ja päivän fiiliksiä. Nyt vastaan vanhemman lähettämään Wilma-viestiin ja samalla tarkkailen oppilaita. Mietin, mitä eräälle tytölle kuuluu. Hän piiloutuu hiustensa taakse, painaa päänsä alas. Kaveri tyrkkää, tyttö hymyilee ja vastaa jotakin. Kohauttaa olkapäitään. "Ihan sama", tuntuu olevan hänelle helpoin tapa vastata - mihin tahansa. Laitan pienen merkinnän kalenteriini.

Kello 10.05 Luokanopettaja saapuu luokkaan. Puhuttelee luokan kuullen 2 oppilasta, jotka ovat vetäneet teippiä läheisen kevyenliikenteensillan ylitse. Oppilaat lähetetään pyytämään anteeksi 3.-luokkalaisilta, joiden matka on tyssännyt teippiin. Aihe aiheuttaa yleistä tirskuntaa, oppilaat eivät ota opettajaa vakavasti. Seuraan huolestuneena.

Saan tietää siinä hetkessä, että tunnin sisältö onkin muuttunut äidinkielestä historiaksi. Saan unohtaa tuntisuunnitelmani. Toimin yhteisopettajana ja oikolukijana. Harmittaa, sillä ryhmässä on muutama erittäin paljon äidinkielessä tukea tarvitseva. Seuraava äidinkielen tunti on kahden viikon kuluttua. Nykyinen opetussuunnitelma kannustaa oppiaineiden yhdistelyyn ja historia ja äidinkieli sopivatkin hyvin yhteen. Kuitenkin joudun jyräämään enemmän tukea tarvitsevien oppilaiden oikeutta erityisopetukseen. Se ei tarkoita ainoastaan sitä, että pysytään mukana siinä, mitä muut tekevät, vaan että oppilasta rehellisesti tuetaan niissä taidoissa, mitkä ovat heikkoja ja merkittävästi hidastavat opiskelua kokonaisuutena. Ennen syyslomaa näille oppilaille täytyy löytää jokin aikarako, jolloin pureudumme äidinkielen opiskelun tukemiseen. Mietityttää, että mistähän se on taas pois. Seuraava välitunti mennee siinä, että saan myös luokanopettajan ymmärtämään asian.

Kello 10.45 Palaveri koulumentorin kanssa torstaina olevasta valinnaisryhmän retkestä, minne hän on lähdössä avuksi, sekä syysloman jälkeen aloitettavasta uudesta ART-ryhmästä (ART=Aggression Replacement Training). Ongelmana on ryhmän aikataulutus, sillä ART-ryhmä kokoontuu koulupäivän aikana, eli se on aina jostakin tunnista pois. Lähes poikkeuksetta ART-ryhmään osallistuvilla on jonkinasteisia haasteita myös koulunkäynnissä, jolloin poissaoloista joudutaan käymään keskustelua sekä oppilaan että opettavan opettajan kanssa. Mietin jälleen kerran, että jos meillä on tarjolla työkalu - tässä tapauksessa ART - jolla voitaisiin antaa oppilaalle välineitä selvitä paremmin tilanteista, jotka tällä hetkellä merkittävästi häiritsevät koulunkäyntiä tai vuorovaikutusta muiden kanssa, miksi sen puolesta joudutaan käymään valtavia puolustuskeskusteluja? Mitä mieleen opiskeltavista asioista voisi jäädä, jos se on täynnä jotakin paljon oppilaalle itselleen merkityksellisempää?

Kello 11.10–11.50 Ruokapaussi. Polttavana puheenaiheena kahvipöydässä on lupien pyytäminen. Joka ikiseen asiaan pitää pyytää lupa. Tällä kertaa kirjastokortti. Jotkin vanhemmat eivät halua, että oppilaalle myönnetään koulun kirjastokortti. No tottahan se ihmetyttää. Ja turhauttaa. 6. luokan luokanopettajan kanssa saadaan sovittua ylimääräinen erityisopetustuokio äidinkieleen. Olen huojentunut. Tuokion jälkeen minulla on vastaus vanhemman kysymykseen, mikä koskee huolta äidinkielen opiskelun sujumisesta.

Kollega, joka on yleensä aina ajeltu kaljuksi, onkin kasvattanut lyhyet hiukset. Ajatukseni karkaavat, hihittelen kollegalleni ja tarjoan hänelle tukkapompulaa.

Kello 11.50–13.05 5. luokalle historiaa yhteisopettajuutena. Mukana on tehostetun, erityisen tuen ja S2-oppilaita. Eräs oppilas on minulle vielä mysteeri. Herkkä, haavoittuvainen, hukannut uskonsa itseensä. Viikosta toiseen tasapainoilen välittävän, empaattisen ja lujasti kannustavan opettajuuden välillä. Tämän oppilaan kohdalla on näytettävä, missä takaseinä on. Muutoin hän on turvaton, saamaton ja menettää täysin senhetkisen uskonsa kyvykkyyteensä. "En anna sinun luovuttaa", huomaan toistavani hänelle kerta toisensa jälkeen. Tänään hän loistaa, lopulta.

Usein tuntuu, kuin yrittäisi pitää hiekkapalloa kasassa veden alla. Huomenna pitää taas löytää keinoja siihen, muuten on "ihan sama" jäädä kotiin.

19.10.2016

Kello 8.45–9.50 Yläkoulun oppilashuoltoryhmän kokous. Keskustelemme ajankohtaisista aiheista koulussamme ja valtakunnassa. Esiin nousee sekä Lahden opettajatapaus että Vuoden Luokanopettajan kommentointi nykytilanteeseen yläkoulussa. Tapaukset aiheuttavat oikeutetusti ihmetystä ja hämmennystä. Päällimmäiseksi jää toivo siitä, että muuallakin olisi yhtä hyvä työyhteisön henki kuin meillä, ja että jokainen voisi pyytää apua silloin kun tarvitsee - ehkä sitä tarjottaisiin ennen kuin osaa pyytää - ja ennen kaikkea ennen kuin on liian myöhäistä. Mieleeni kohoaa jonkin päivän takainen kahvipöytäkeskustelu siitä, että eihän täältä (koulultamme) lähde kukaan ennen kuin on pakko ts. sitten, jos elämä kuljettaa toiselle paikkakunnalle tai sitten, kun jo eläköitynyt puoliso huutelee kanssaan aamukahville. Meidän työyhteisössämme ei ketään heitetä susille ja toisesta pidetään huolta. Ei siitä kukaan puhu tai siihen kehota, näin vain on. Kollegan huomioiminen on päivittäisiä pieniä asioita, halauksia, hymyjä, olalle taputtelua, tietämistä, ottaako toinen kahviinsa maitoa - positiivisia tuuppauksia arjen aallokossa.

Koulussamme erään oppilasryhmän kohdalla on paljastunut alkoholinkäyttötapaus. Pohdimme, oliko sellaista omana aikanamme. Olihan sitä. Eivät nuoret ole mihinkään muuttuneet, kokeilut vain ovat muuttuneet vaarallisemmiksi vaarallisempien aineiden tultua helpommin saataviksi. Tämän tiedostamisen tietoiskuja pitäisi saada sekä oppilaille että koteihin. Ajankohtaa infoillalle on vaikea määrittää; 6. luokalla on liian aikaista puhua huumausaineiden helposta saatavuudesta, 7. luokalla se on jo myöhäistä. Keskusteluamme seuraa vieraileva jäsen ryhmässämme. Uskon, että työyhteisömme aito välittäminen oppilaista ja heidän hyvinvoinnistaan välittyy hänelle. Saatan ottaa asian huomenna puheeksi hänen kanssaan.

Kokous keskeytyy osaltani pariin otteeseen puhelimeni soidessa. Kollega soittaa varmistaakseen palaveriaikaa. Kukaan kokouksessa olijoista ei pistä pahakseen liikuskeluani, yksi hymyilee palatessani pöydän ääreen, toinen nyökkää hyväksyvästi. Hymyilen takaisin; tämä oli taas yksi niitä pieniä juttuja.

Kello 9.50–10.45 6. luokassa on meneillään tunti, jonka aikana oppilaat työskentelevät itsenäisesti ja opettaja toimii apupisteenä ja osasuoritusten tarkastajana. Olemme sopineet luokanopettajan kanssa, että käymme samalla läpi erään oppilaan pedagogista asiakirjaa. Saamme poistaa asiakirjasta monta asiaa, mitkä ovat olleet harjoiteltavina ja tavoitteina viime vuonna. Tavoitteet on saavutettu kirkkaasti, saamme määrittää uusia. Varaamme syysloman jälkeiselle viikolle palaveriaikaa huoltajien kanssa. Hymyilyttää, sillä luvassa on positiivinen palaveri. Olemme yhdessä ylpeitä oppilaasta ja hänen saavutuksistaan. Otamme omaksi tavoitteeksemme saada oppilas näkemään potentiaalinsa.

Oppilaat käyvät esittelemässä ylpeinä tunnin saavutuksiaan. Saavatkin olla ylpeitä, sillä tuotokset ovat hienoja ja persoonallisia. Tämän luokanopettajan vahvuus on luovuus ja hän on saanut tartutettua sen oppilaisiinsa. Kukaan ei häpeile aikaansaannoksiaan, vaikka näkemyksiä on yhtä monta kuin tekijöitä.

Kello 10.45 Luokassa on luokanopettajan tuokio, joten minua ei tarvita. Menen valmistelemaan huomista retkeä. Matkalla pysähdyn juttelemaan muutaman oppilaan kanssa, jotka esittelevät tekemiään Halloween-töitä. Pohdimme samalla, onko mennyt vai tuleva viikonloppu lähempänä, kun olemme menossa keskiviikossa. Suurin osa odottaa syyslomaa innolla, kaikki eivät.

Kello 11.10–11.50 Ruokapaussilla opehuoneen sohvat täyttyvät kasvoista, joissa näkyy jo aherretun syksyn väsy, mutta jokainen näistä myös tietää, että tämä on paikka, jossa saa hetkeksi luovuttaa. Yhdellä jos toisella on hartiat jumissa. Ystävällisen napakat sormet tarttuvat hartioihin, kipukoukku kiertää ringissä, yksi pyytää anteeksi pyllistelyään, kun aukoo selkäänsä sohvan takana. Kellon soidessa oikaisen ruotoni ja villasukkani - vaihdan takaisin "opemoodiin".

11.50–13.05 5. luokalla onkin luokanopettajan tunti, joten S2-tunti osaltani siirtyy. Toisinaan tietyt oppilaat eivät tervehdi huomauttamatta tullessani luokkaan. Nyt, kun en jääkään, samat oppilaat kysyvät, nähdäänkö vielä ennen lomaa. "Huomiseen", vastaan ja vilkutan. Hymyilyttää.

Käytän harvinaisen väliajan hyödyksi koneella ja hautaudun pedagogisten asiakirjojen tarkistukseen. Käyn läpi omaa check-listaani huomista retkeä varten. Valmistelen oppilaille itsearvioinnin retkestä. Toivon koko sydämestäni, että reissu onnistuu.

Jonkin tovin elämää nähneenä ja kyynistyneenä on silti - tai juuri siksi - toiveikas. Periksiantamatonta toivoa, sitä toivoisin saavani tartutettua jokaiseen kohtaamaani oppilaaseen. Pikkuisen kerrallaan, joka päivä.

20.10.2016

Aamulla kertaan moneen otteeseen, onko varmasti kaikki tarvittava mukana autossa. Työmatka on niin pitkä, etten millään ehtisi hakea puuttuvia asioita, jos jotain olisi unohtunut. Lähden hyvissä ajoin töihin, jotta ehdin kantaa retkitavarat autosta pukuhuoneeseen. Matka ei sujukaan suunnitellusti, sillä rekan perävaunusta on ilmeisesti revennyt rengas, ja siinä se nyt töröttää, tientukkona. Vaihtoehtoisia reittejä ei ole. Tiedän retkeläisten odottavan minua tuodakseen tavaroitaan koulupäivän ajaksi talteen. Painotan täsmällisyyttä ja nyt olen itse auttamattomasti - en paljoa, mutta kuitenkin - myöhässä. Päästessäni vihdoin koululle oppilaat tulevat minua käytävällä vastaan. Kerron heille, mitä on tapahtunut. Yleinen vastaus on: "No ilmankos!" Eräs opettaja käy myöhemmin minulta tarkistamassa, pitääkö tunnilta myöhästyneiden oppilaiden kertomus paikkansa. Opettaja kertoo oppilaiden pistäneen myöhästymisen minun syykseni. Sietääkin pistää, nauramme yhdessä.

Toimin yhteisopettajana 6. luokan matematiikan tunnilla 9.30 saakka. Osa oppilaista on retkelle lähtijöitä. He yrittävät saada selville salaista retkikohdettamme. Innostus on huomattavaa ja molemminpuolista. Odotukset ovat korkealla. Tiedän, että osalle oppilaista kokemus tulee olemaan ensimmäinen laatuaan. Jokainen heistä on sitoutunut yhdessä luotuihin ryhmän sääntöihin, jokainen ymmärtää kaverin huomioimisen tärkeyden. Ketään ei jätetä yksin.

Työrauha on hyvä, oppilaat ovat motivoituneita, matematiikan tehtävät sujuvat huomaamatta. Keskustelemme luokanopettajan kanssa, että emme otakaan enää uutta asiaa käsittelyyn ennen syyslomaa, sillä vanhassakin asiassa rittää kerrattavaa. On mukavaa, että kaikille jää onnistunut fiilis oppijana ennen lomalle lähtöä.

Kello 9.30–9.50 Välitunti menee valmistellessa retkeä. Käyn hakemassa kansliasta kortin kauppareissua varten, jolla saan ostettua lähikaupasta makkarat ja vaahtokarkit nuotiolla istuskelua varten. Keräilen oppilaiden tuomia retkivarusteita kasaan. Välitunnin päättyessä retkeläiset hakeutuvat kuulolle, josko paljastaisin retkikohteen vaikkapa muille opettajille. "Ei se kerro noillekaan", kuuluu kuiskuttelu selkäni takaa.

Kello 9.50–10.20 Sovittu äidinkielen erityisopetustuokio 6. luokan ryhmälle. Jokainen tsemppaa hienosti, tuokio on tarpeen. Teemme tietokoneella haastavia, mutta motivoivia kielioppi- ja oikeinkirjoitustehtäviä. Oppilas, joka turhautuu lähes poikkeuksetta, tekee sen myös nyt. Yritän kannustaa, auttaa, hoksauttaa. Hän onnistuu jokaisessa tehtävässä ja on silminnähden iloinen. Persoonalleen tyypillisesti murahtelee kulmiensa alta ja koittaa peittää hymynsä kääntämällä katseensa pois. Tuokio on onnistunut.

Kello 10.20–11.05 Englannin kokeen valvontaa. Tarkkailen oppilaiden tapoja työskennellä; joku piirtelee välillä paperin reunaan, joku katselee ikkunasta ulos, joku toteaa, että itsearvioinnin osuus on kokeen vaikein osa.

Kello 11.05–12.00 Kiirehdin kauppareissulle ostamaan nuotioherkuttelutarpeita. Kasaan kaikki retkitavarat ja -eväät valmiiksi, vaihdan vaatteet retkipäivään sopiviksi ja ehdin vielä syödä eväät ja istahtaa hetkeksi kahville.

Kello 12.00–14.00 Retki-illan aloitus. Käymme keräämässä lähimetsästä pajunoksia makkaratikkuja varten. Katsomme erään luontofilmin, josta esitän kysymyksiä jokaiselle. Filmi herättää mukavaa keskustelua ja oppilaat haluavat jakaa kokemuksiaan omasta elämästään aiheeseen liittyen. Aihe sattuu sopimaan erityisen hyvin erään oppilaan arkielämään. Kyseinen oppilas ei tavallisesti halua osallistua yleiseen keskusteluun, mutta tämä kerta on poikkeus. Kaikki kuuntelevat kiinnostuneina oppilaan kertomusta. Kehun hänen tarinaansa ja tarinankerrontaa ja huomaan, että palaute osui oikeaan. Oppilas vastaa rohkeasti myös seuraavaan kysymykseen.

Kirjoitamme retkelle yhteiset säännöt, jotka jokainen allekirjoittaa. Oppilaat nostavat keskiöön kaverin huomioimisen ja annettujen ohjeiden noudattamisen tärkeyden. Saan olla miltei vain kirjurina. Jokainen oppilaista tietää allekirjoituksensa merkityksen ja esittelee sitä ylpeänä. Meidän tiimi toimii.

Kello 14 lähestyessä jännitys aiheuttaa mukavaa tohinaa. Varmistetaan, että kaikki tavarat on mukana, vaatetta on riittävästi päällä ja vessassa on käyty. Koulumentori liittyy seuraamme ja lähdemme bussipysäkille.

Kello 14.00–20.00 Retkellä. Retki sisältää luonnontuntemusta, luonnossa liikkumista, liikunnallisia leikkejä, leikkimielisiä kilpailuja, pieniä haasteita ja suuria haasteita, joissa jokainen oppilas saa haastaa ja ylittää itsensä haluamallaan tavalla. Jokainen osallistuu omalla tavallaan, yrittää parhaansa, kaikki kannustaa kaikkia. Syksyn aikana tehty ryhmäyttämistyö on kannattanut ja pääosin saan vain todeta vierestä, kun oppilaat nauttivat yhdessä tekemisestä ja luovat ikimuistoisia kokemuksia.

Eräs oppilas, jonka taustasta olen aiemmin olettanut toisin, tulee luokseni ja kertoo, ettei hän ole kokenut koskaan mitään vastaavaa, aikoo sulkea muistot sydämeensä ja kirjoittavansa kaiken vielä päiväkirjaan, ettei varmasti unohda mitään. Kun saan nieltyä liikutukseni, kerron hänelle, että sain taltioitua hänen hetkensä myös kameralle. Saan vastaukseksi halauksen.

Oppilas, jolla on ollut rankkoja kokemuksia lähiviikkoina, on ylittänyt retkellä itsensä huikeasti. Hän tulee luokseni käsi nyrkissä, nyrkki ojossa. Hänellä on lapaset kädessä, hän avaa nyrkkinsä ja ojentaa minulle sydämen muotoisen marmeladin. "Parhaalle opelle", hän sanoo. Kyynel valuu silmästäni.

Olen kirjoittanut päiväkirjaa nyt kolmena päivänä ja minulle kolmesta eri näkökulmasta. Näkökulmat eivät ole päivittäin vaihtuvia, vaan päällekkäisiä. Opettajan arki on täynnä kohtaamisia, yhteisen polun taivaltamista lasten ja nuorten, jo omien persoonien, rinnalla. Tietyllä lailla opettajuus on rooli, muttei se voi olla irtonainen, omasta persoonasta täysin irti oleva kuori. Jotta kohtaamiset olisivat aitoja, täytyy osapuolten voida olla omia itsejään. Et voi vaatia toiselta aitoutta, jos et itsekään siihen pysty.

Opettajuus on yhdistelmä herkkyyttä ja lujuutta. Jos tasapaino näiden välillä - ja erityisesti tietoisuus siitä - järkkyy merkittävästi, toisessa suunnassa on vastassa oppilaiden kunnioituksen ja luottamuksen menetys, ja toisessa suunnassa toivottomuus, riittämättömyyden kokemus ja lopulta jaksamisen loppuminen. Koen, että tasapainoilussa välttämätöntä on se, että tiedostaa arjen pienet positiiviset asiat ja antaa niiden kertyä voimavaraksi, mistä voi sitten ammentaa, kun asiat menee pieleen.

Paljon tuli sanottua, mutta enemmän jäi sanomatta.