Näin Suomi jakautuu terveisiin ja sairaisiin –Itä-Suomi sairastaa enemmän

Fakta Paineita palvelujen tehostamiseen Vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä on siirtymässä kunnilta maakunnille 2019. Rahoitus tulisi valtiolta. Kuntien välillä on isoja eroja siinä, miten ne selviytyvät nyt palvelujen järjestämisestä. Muutos tasaa jonkin verran eroja, kun vastuu siirtyy suuremmille alueille. Maakuntien välisiä eroja tasataan valtionosuuksilla ja verotulojen tasauksella kuten kuntien välisiä eroja nyt. Kovimmat paineet palvelujen tehostamiseksi kohdistuvat Itä- ja Pohjois-Suomeen.

Suomi jakautuu jyrkästi, jos vertaillaan ihmisten terveyttä ja hyvinvointia tai alueiden elinvoimaisuutta.

”Suomessa asuu tavallaan kaksi eri kansaa. Itä- ja Länsi-Suomi elävät eri todellisuuksissa jos katsoo ihmisten sairastavuutta, elintapoja, elämänlaatua tai työllisyyttä”, tutkija Timo Aro sanoo. ”Toinen jakolinja kulkee suomen- ja ruotsinkielisten hyvinvointieroissa.”

Ero näkyy myös maakuntien sisällä.

”Hyvinvointikartta on myös mosaiikkinen. Mitä kauemmaksi kaupunkikeskuksista mennään, sitä heikommalta tilanne näyttää”, aluetieteen professori Markku Sotarauta Tampereen yliopistosta sanoo.

Uutinen jatkuu kuvien jälkeen.

Pohjois-Savossa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sairastetaan enemmän kuin muualla maassa. Vähiten sairauksia on Uudellamaalla, Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Satakunnassa. Ero näkyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sairastavuusindeksissä, joka kertoo muun muassa syöpäsairauksien, sepelvaltimotaudin ja dementian yleisyydestä.

Itä-Suomessa myös käytetään enemmän rahaa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tämä näkyy THL:n laskelmassa, jossa kuntien nettomenot on suhteutettu asukkaiden palvelutarpeeseen. Eniten rahaa kuluu Kainuussa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa, vähiten Uudellamaalla, Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Sairauksia on luonnollisesti enemmän siellä, missä asukkaat ovat vanhempia. Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä onkin korkein Etelä-Savossa, Kainuussa ja Etelä-Karjalassa. Pienin heidän osuutensa on Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla.

Erot ovat suuria: Kun Etelä-Savossa sadasta asukkaasta 12 on yli 75-vuotiaita, Uudellamaalla heitä on puolet vähemmän.

”Muuttoliike jakaa maata voimakkaasti, koska muuttajat ovat nuoria ja terveitä”, tutkimusprofessori Unto Häkkinen THL:stä sanoo.

Työikäistenkään hyvinvointi ei jakaudu tasaisesti. Kainuussa sadasta työikäisestä peräti 12 on työkyvyttömyyseläkkeellä. Lähes yhtä paljon heitä on Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa. Uudellamaalla vain viisi sadasta työikäisestä on työkyvyttömyyseläkkeellä.

Hallituksen tavoittelema 72 prosentin työllisyysaste oli saavutettu jo 2014 Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Uudellamaalla. Kainuussa sen sijaan työllisyysaste oli samaan aikaan vain hieman yli 60 prosenttia. Lähes yhtä alhainen se oli teollisuuden rakennemuutoksesta kärsivissä Kymenlaaksossa ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Karjalassa.

Myös vaikeasti työllistyviä sekä toimeentulotuen saajia on Itä-Suomessa enemmän kuin Länsi-Suomessa.

Timo Aron mielestä Itä-Suomen tilanne on niin vakava, että aluepolitiikka pitäisi miettiä uusiksi.

”Tarvitaan jonkinlainen uusi Pohjois-Karjala-projekti. Siihen ei kyllä riitä pelkkä kansanterveystyö, vaan pitäisi miettiä, mitkä alueet ovat jatkossa elinvoimaisia. Pitäisikö satsata erityisesti joihinkin Itä-Suomen keskuksiin kuten Kuopio, Joensuu ja Mikkeli?”, hän pohtii.

Keskustelu aluepolitiikasta on hänen mielestä jumiutunut vanhoihin asetelmiin. ”Elätellään harhakuvitelmaa siitä, että koko maa voidaan pitää asuttuna, vaikka todellisuus on ihan muuta”, Aro sanoo.

Myös Sotarauta toivoo keskustelua siitä, millaista aluerakennetta tulevaisuuden tietotalous vaatii. ”Poliittinen keskustelu kääntyy valitettavasti aina vanhan kaipuuseen”, hän sanoo.

Sotaraudan mielestä taantuvien alueiden pitäisi löytää aivan uusia yritystoiminnan aloja.

”Hyvä esimerkki on Lappi, jossa matkailusta on rakennettu kansainvälisen tason elämystaloutta. Sitä ei olisi syntynyt ilman laajaa yhteistyötä koko alueella. Monella muulla alueella matkailu on vielä aika kotikutoista.”

Muuttoliike ja kaupungistuminen ovat kansainvälisiä ilmiöitä. Suomessa asutus on pysynyt hajanaisena poikkeuksellisen pitkään, Sotarauta muistuttaa.

”Maatalousvaltainen talous loi pohjan hajanaiselle asutukselle, jota metsäteollisuus piti pitkään yllä. Kun 1960-luvulla rakennettiin hyvinvointivaltiota, julkisen alan työpaikkoja syntyi paljon myös Itä- ja Pohjois-Suomeen.”

Samaan aikaan korkeakouluja perustettiin eri puolille maata, ja puolustuspolitiikassakin korostettiin koko maan pitämistä asuttuna.

”Nyt kehitys on kääntynyt toiseen suuntaan, kun Suomi on osa globaalia taloutta. Muuttovirta vie sinne, missä on hyvät liikenneyhteydet ja töitä korkeasti koulutetuille”, Sotarauta sanoo.