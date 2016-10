Suomalaiset syövät poikkeuksellisen paljon vihanneksia ja hedelmiä – olemme silti Euroopan lihavimpien kansojen joukossa

Fakta Sipuli ja mehut maistuvat Eurooppalaisten yleisimmin käyttämiä vihanneksia ovat sipuli, herneet, tomaatti ja tomaattivalmisteet, pavut, persilja ja herkkusienet. Eurooppalaiset juovat myös paljon kasvismehuja ja syövät kaalia sekä sekasalaatteja. Kaksi kolmesta eurooppalaisesta syö kasviksia päivittäin, naisista useampi kuin miehistä.

Suomalaiset ovat melko ahkeria vihannesten ja hedelmien syöjiä, ilmenee tuoreesta EU-maiden vertailusta. EU:n tilastoviranomaisen Eurostatin vertailu on vuodelta 2014.

Olemme sen mukaan EU:n keskitason tuntumassa. Vihannekset ja hedelmät maistuvat Suomessa vertailun mukaan jopa paremmin kuin Espanjassa, Italiassa ja Kreikassa eli maissa, joista niitä tuodaan tänne.

Erityisen vähän vihanneksia syödään Itävallassa, Kroatiassa, Bulgariassa ja Romaniassa.

Luvut koskevat niiden ihmisten osuutta, jotka syövät vähintään viisi annosta vihanneksia ja hedelmiä päivittäin. Siihen pääsee keskimäärin 14 prosenttia EU-kansalaisista.

Suomen luku on 13 prosenttia, Tanskan ja Hollannin noin kaksinkertainen.

Viisi annosta päivässä on ollut suositus pitkään. Se perustuu tutkimuksiin, joissa on selvitetty vihannesten ja hedelmien hyötyjä terveydelle. Yksi annos on esimerkiksi keskikokoinen hedelmä.

Suomalainen nykysuositus on puoli kiloa vihanneksia ja hedelmiä päivässä. Perunoita ei lasketa mukaan.

Katso alta, miten suomalaiset vertautuvat muuhun Eurooppaan. Juttu jatkuu laskurin alla.

Syökö Suomi tosiaan enemmän vihanneksia kuin Etelä-Eurooppa? Välimeren maiden ruokavaliotahan pidetään erityisen terveellisenä muun muassa siksi, että kasviksia syödään paljon.

”Ruuan käyttöä mitataan eri tavoin eri tutkimuksissa”, selittää erikoistutkija Heli Kuusipalo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL).

Eurostatin luvut ovat haastattelututkimuksista. Ruokailutietoja keräävät myös Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto Efsa ja YK:n alainen Fao, jonka tutkimuksessa Suomi oli Euroopan häntäpäätä 2010.

Tutkimukset luokittelevat ruoka-aineita eri tavoin, ja se selittää Romanian vaihteluja: yhden tutkimuksen mukaan maa käyttää paljon kasviksia ja toisen mukaan vähän.

Romanialaiset käyttävät suomalaisia enemmän etikkaan säilöttyjä kasviksia ja kasvismehuja. Toisaalta maa laskee kasviksiksi myös gratinoidut kasvikset, jolloin juustokuorrutuskin tulee mukaan.

Vastaava pulma oli aiemmin Britanniassa, missä 3 desilitran kalakeittoannos laskettiin 300 grammaksi kalaa, vaikka kalaa oli annoksessa vain 50 grammaa.

Vertailujen helpottamiseksi Efsa loi yhtenäiset EU Menu -ohjeet, joita Suomikin alkaa soveltaa ensi vuonna.

Muutosta voi selittää myös tottumusten nopea muutos. THL totesi vuosi sitten, että jo joka viides syö suositellun määrän vihanneksia ja kasviksia.

”Jos kaupan tiedot kasvisten myynnin lisääntymisestä pitävät paikkansa, kasvun pitäisi näkyä myös kulutustilastoissa”, Kuusipalo huomauttaa.

Vihannesten ja hedelmien syöminen keventää ruokavaliota, mutta ei välttämättä syöjää. Se näkyy toisessa Eurostatin vertailussa.

Runsas 15 prosenttia aikuisista eurooppalaisista oli sen mukaan lihavia vuonna 2014 (painoindeksi 30 tai korkeampi). Ylipainoisia eli Eurostatin määritelmän mukaan ”esilihavia” on kolmannes.

Eniten lihavia on Maltalla, useampi kuin joka neljäs. Ylipaino on yleistä myös Kreikassa, Espanjassa, Unkarissa, Latviassa, Kroatiassa – ja Suomessa.