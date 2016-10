Talvi voi saavuttaa keskiviikkona eteläisen Suomen: luvassa jopa 10 senttiä lunta

Keskiviikkona ovat talven odotuksessa totuuden hetket käsillä eteläisessä Suomessa. Jos Ilmatieteen laitoksen ennusteet toteutuvat, lunta tulee rannikkoa myöten.

Jo tiistai-iltana on Ahvenanmaalle on luvassa vetistä lunta tai räntää. Keskiviikon vastaisen yön aikana Turun ja Hangon välisellä alueella on sama edessä.

”Keskiviikkoon on aikaa enemmän kuin kolme vuorokautta, joten ennuste voi toki vielä tarkentua. Sadealue voi jäädä Viron ylle tai sitten koko sade voi lopulta kuitenkin tulla etelärannikolla vetenä”, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jouko Korhonen.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan sade olisi melko runsasta eli noin 10 millin verran. Lumeksi muutettuna tämä tarkoittaisi jopa 10 senttiä lunta.

Lämpötila on myös kääntymässä talvisemmaksi. Eteläiseen Suomeen ennustetaan pakkasta keskiviikkoyöstä lähtien.

”Joka tapauksessa tuuli tekee sen, että edessä on purevia päiviä”, ennustaa Korhonen.

Muualla Suomessa sademäärät ovat vähäisiä ja sateet satunnaisia alkuviikon aikana.