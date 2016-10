Sdp:n edustajista Rinne ja Lindtman ovat saaneet eniten puheenvuoroja eduskunnan kyselytunnilla – katso taulukosta kärkikymmenikkö

Sdp:n eduskuntaryhmästä eniten puheenvuoroja vuoden 2016 kyselytunneilla on saanut puolueen puheenjohtaja Antti Rinne, 27 puheenvuoroa. Toiseksi eniten on saanut puhua eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman, 24 kertaa.

Viime viikolla paljastui, että Lindtman on jakanut eduskunnan puhemiehistölle listoja henkilöistä, joille voisi jakaa puheenvuoroja kyselytunnilla. Kun käytäntö selvisi eduskuntaryhmälle, nousi myrsky jonka jälkeen Lindtman lupasi luopua tavasta.

Rauha on näennäisesti palannut ryhmään, mutta joillekin jäi paha mieli. Olipa lista sitten vaikuttanut puhemiehistön käyttäytymiseen tai ei, puolueen kova ydin on puhujalistan kärjessä.

Entiset ministerit Eero Heinäluoma (12 puheenvuoroa), Lauri Ihalainen (11) ja Tuula Haatainen (11) ovat listalla Rinteen ja Lindtmanin jälkeen.

Se sijaan eräät toiset entiset ministerit ovat viimeisten joukossa: Susanna Huovinen (3 puheenvuoroa), Maria Guzenina (2) ja Sirpa Paatero (2).

Eduskunnan lomaviikosta huolimatta Guzenina vastasi maanantaina puhelimeen ja sanoi, että hän ei koe tulleensa syrjityksi. ”Pitkään politiikassa olleena tiedän, että aina ei voi saada puheenvuoroa.”

”En pidä listoja hyvänä, enkä tiennyt että niitä on. Ymmärrän niitä, jotka ovat valmistautuneet kyselytuntiin ja sitten kokeneet valmistautumisen turhaksi kerta toisensa jälkeen”, hän sanoo.

Sirpa Paatero sanoo, ettei voi olla pettynyt kun ei ole puheenvuoroja juuri pyytänytkään. Hän ymmärtää, että vaalikauden alussa luetteloa asiantuntijoista voidaan jakaa, mutta tässä tilanteessa hän pitää Lindtmanin listaa ”kummallisena”.

Susanna Huovinen on kirjoittanut olevansa ”järkyttynyt ja pettynyt”. Häntä HS ei tavoittanut maanantaina.

Lindtman puolusti listojaan sillä, että hän halusi auttaa puhemiehistöä ohjaamaan puheenvuorot asiat parhaiten tunteville.

Selitys ontuu, sillä tämä on itsestään selvä käytäntö puhemiehistölle. Puolueiden puheenjohtajat, ryhmänjohtajat, valiokuntien puheenjohtajat ja käsillä olevaan asiaan liittyvän valiokunnan jäsenet asetetaan aina etusijalle.

Tuula Haatainen sanoo sähköpostiviestissään, että vaikka hän toimi kuriirina listojen viemisessä puhemiehistölle, hän ei pitänyt käytännöstä. ”Se oli syytä lopettaa.”

Muista kuin ministereistä eniten puheenvuoroja on vuoden 2016 valtiopäivillä saanut vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö, 36 kappaletta. Rinne on toisena, vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki (25) on kolmantena ja Lindtman neljäntenä.

Ministerit ovat tietysti eniten äänessä, koska he vastaavat tuon tuosta edustajien kysymyksiin. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) on puhunut 150 kertaa ja perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk) 129 kertaa. Kolmantena oleva opetusministeri Sanni Grahn-Laasoseen (kok) on joutunut vastaamaan 78 kertaa.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kertoo päättäneensä kohua herättäneistä listoista itse. Lindtmanin mukaan tarkoitus oli ollut parantaa keskustelun tasoa niin, että asian päällä olevat edustajat pääsisivät ääneen.