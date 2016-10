Nyt alkaa talvi – Ranuan karhu meni jo unille, ja huomenna sataa lunta

Talvi tekee tuloaan: matalapaine ja lumisateet leviävät huomenna keskiviikkona koko maahan.

Runsaimpia pyryjä odotetaan etelärannikon tuntumaan Varsinais-Suomeen, Uudellemaalle ja Kymenlaaksoon, joissa lunta voi kertyä yli 10 senttimetriä. Muualla lumikerros jäänee noin viiteen senttimetriin.

”Kannattaa varautua huonoon ajokeliin”, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eerik Saarikalle varoittaa.

Lumisateen arvioidaan alkavan jo tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, ja sen odotetaan jatkuvan torstaihin.

Pyryn jälkeen tuulet kääntyvät koilliseen, ja luvassa on talvista säätä. Sitä riittää ainakin viikoksi, ehkä pitempään, Saarikalle sanoo.

Talvista ja kylmää säätä on luvassa koko maassa. Etelässä se tarkoittaa pikkupakkasta, pohjoisessa kylmempää. Marraskuun keskilämpötila on Suomessa -3,2 astetta.

”Sää muuttuu selvästi talvisemmaksi. Marraskuun alkupuoli on kylmää, ja tiedossa on ilmavirtauksia koillisesta.”

Myös kaamosaika lähestyy. Nuorgamissa kaamos alkaa 25. marraskuuta. Oheisesta taulukosta voit katsoa, miten päivä lyhenee eri paikkakunnilla. Juttu jatkuu taulukon jälkeen.

Kolmaskin talven merkki on nähtävissä: karhut kömpivät unille. Ranuan eläinpuistossa karhut näyttävät olevan talviuniaikataulussaan etuajassa.

”Vanhempi karhunaaras Malla-muori meni talviunille lauantaina”, kertoo Ranuan eläinpuiston intendentti Mari Heikkilä.

Tavallisesti niin käy marraskuun puolivälissä, joskus vasta itsenäisyyspäivän tienoilla. Viime vuonna Malla vetäytyi levolle 7. marraskuuta.

Karhut menevät talviunille, kun vararavintoa on tarpeeksi. Puiston nuorempikin naaras on unisen oloinen ja menee pötköttämään luultavasti tällä viikolla.

Ehkä karhut aistivat muutoksen säässä. Talven tuloa ennustaa myös Euroopan keskipitkien ennustusten keskus: marraskuun alkupuoli on tavallista kylmempi. Sitten sää palaa kohti tavanomaista.

Vesa Moilanen

Millainen sitten oli mennyt syksy?

Pohjoisessa syys- ja lokakuu olivat selvästi lämpimämpiä kuin pitkän aikavälin keskiarvot antavat odottaa. Rovaniemen keskilämpötila oli syyskuussa 9 astetta, lähes kaksi astetta korkeampi kuin vuosien 1980–2010 keskiarvo. Myös lokakuussa oli tavallista lämpimämpää.

Helsingin ja Jyväskylän lämpötilat olivat lähempänä tavallista, mutta vettä on satanut vähemmän kuin tavallisesti. Rovaniemellä mitattiin lokakuussa vain viidennes tavanomaisesta sademäärästä, Jyväskylässä ja Helsingissä noin kolmannes.

Lunta on nyt paljon vähemmän kuin tavallisesti tähän aikaan. Yleensä sitä on muutaman senttimetrin kerros Vaasasta Lappeenrantaan ulottuvan linjan pohjoispuolella ja 10–20 senttimetriä monin paikoin Lapissa.

Ensilumi ei vielä tiistaihin mennessä ollut satanut Käsivarteen, vaikka niin käy tavallisesti keskimäärin 5. lokakuuta, kertoi Ilmatieteen laitoksen meteorologi Pauli Jokinen.

Rovaniemelläkään ei tiistaihin mennessä ollut nähty lunta, vaikka ensilumi sataa sinne keskimäärin 15. lokakuuta.

Ensilumen sesonki hiihtokeskuksissa on vasta käynnistymässä. Saariselällä on auki 1,5 kilometrin mittainen ensilumen latu. Rukalla on avattu yksi laskettelurinne, ja viittä muuta lumetetaan.

Syksy leutous näkyy luonnossa. Arktiset vesilinnut siirsivät muuttomatkaansa tavallista myöhäisempään ajankohtaan.

Orimattilassa nähtiin lauantaina 80 000 valkoposkihanhea.

”Ne ovat tavallista myöhäisemmässä”, sanoo BirdLife Finlandin tiedottaja Jan Södersved.

Talvipyöräilijä näyttää: Näin vaihdat pyörääsi nastarenkaat

Talvella on kiva pyöräillä, väittää Helsingin Polkupyöräilijöiden hankesuunnittelija Petteri Nisula. Katso, miten talvipyöräilijän kannattaa varustautua ja miten nastarenkaat vaihdetaan pyörään. Kuvaus & editointi: Janne Järvinen

Toyotan renkaat vaihtuvat ajassa 1’ 43’’

Auton renkaiden vaihdosta on tullut niin mutkikas operaatio, että yhä harvempi ryhtyy siihen kotipihalla. Helsinkiläisessä rengashotellissa Toyotan renkaat vaihtuvat vauhdikkaasti. Video kuvattu lokakuussa 2015. Kuvaus ja editointi: Esa Syväkuru