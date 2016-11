Tuhannet virkamiehet joutunevat tekemään tiliä ulkomaisista yhteyksistään

Tästä on kyse Kansallinen turvallisuus etusijalle Hallitus haluaa rajoittaa tietyt valtion virat vain ja ainoastaan Suomen kansalaisille. Tällaisia virkoja on muun muassa Puolustusvoimissa, ministeriöissä, poliisissa, tullissa ja muissa keskeisissä virastoissa. Näissä tehtävissä ei sallittaisi kaksoiskansalaisuutta. Hanke on osa hallitusohjelmaa.

Valtion virkamiesten kaksoiskansalaisuutta rajoittavan lakimuutoksen valmistelu on osoittautunut ennakoitua hankalammaksi. Hallituksen tarkoituksena oli alun perin saada lakiesitys eduskuntaan tänä syksynä, mutta se on siirtymässä ensi vuoden puolelle.

”Se on valmistelussa edelleen. Ei ole päätetty aikataulua, milloin se viedään eduskuntaan”, sanoo esityksen valmistelija, hallitusneuvos Kirsi Äijälä valtiovarainministeriöstä.

Lainmuutoksen tavoitteena on ehkäistä toimintaa, joka vahingoittaa Suomen kansallista etua, kuten yleistä turvallisuutta, maanpuolustusta tai Suomen kansainvälisiä suhteita. Tavoitteeseen pyritään estämällä sellaiset virkanimitykset, joihin voi liittyä lojaliteetti- tai luotettavuusriskejä muihin valtioihin.

Esimerkiksi Puolustusvoimissa työskentelee tällä haavaa 57 henkilöä, joilla on kaksoiskansalaisuus. Joukossa on muutama opiskelija.

”Asiassa ei ole kysymys pelkästään yksittäisen henkilön luotettavuuteen liittyvästä asiasta tai sen kyseenalaistamisesta, vaan laajemmasta kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä seikoista. Virkanimityksissä valtion etu olisi katsottava ensisijaiseksi suhteessa yksilön etuun”, sanotaan lakiesityksen luonnoksen perusteluissa.

Virkamieslakia ollaan muuttamassa siten, että siihen tulee uudet säädökset niistä viroista, joita voi hoitaa vain ja ainoastaan Suomen kansalainen. Käytännössä tämä tarkoittaa virkakieltoa kaksois- tai monikansalaisille.

Tarkoitus on kuitenkin säätää myös erivapauden myöntämisestä, jos toisesta kansalaisuudesta ei aiheutuisi uhkaa kansalliselle edulle. Se on vielä epäselvää, miten tiukasti erivapautta tulkittaisiin.

Virkamieslakiin ehdotetaan myös uutta sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuutta tapauksissa, joissa edellytyksenä on Suomen kansalaisuus. Sidonnaisuus koskisi henkilön sidonnaisuuksia muuhun valtioon tai valtion kansalaiseen.

Lakiesityksen luonnoksessa mainitaan, että säännöksessä tarkoitettu sidonnaisuus olisi virkaan nimittämisen este. Lisäksi sidonnaisuuksista ilmoittamatta jättäminen tai niistä valehtelu voisi aiheuttaa irtisanomisen.

Ongelmana on se, ettei sidonnaisuuksien eli ulkomaisten yhteyksien arvioimisen perusteita ole säädetty laissa, vaikka niillä voi olla vakavia seurauksia.

”Se on yksi pykälä, jossa on vielä miettimistä. Määritelläänkö ne laissa vai ei, vai otetaanko sellainen vähän pyöreämpi ilmaisu. Määrittely on vaikeaa, mutta siihen yritetään löytää ratkaisu”, Äijälä sanoo.

Laissa mainituille virkamiehille tulisi velvollisuus ilmoittaa muun muassa ulkomaille sijoittuvasta elinkeinotoiminnasta, omistuksista ulkomaisissa yrityksissä ja muusta merkittävästä varallisuudesta ulkomailla.

Lisäksi heidän tulisi kertoa toisissa valtioissa asuvat läheisensä, jotka ovat muiden valtioiden kansalaisia. Läheisiksi luetaan isä, äiti, avio- tai avopuoliso sekä lapsi.

Hallitusneuvos Äijälä myöntää, että sidonnaisuuksien tulkinnasta on hankala säätää laissa. Olisiko esimerkiksi korkean virkamiehen uusi venäläinen puoliso este viran hoidolle?

”Tässä tulee erilaisia tilanteita. Näissä sidonnaisuuksissa on yleensä niin, että kun tilanne muuttuu, niin sitten pitää tehdä uusi ilmoitus”, Äijälä sanoo.

Venäjän lakien mukaan kaikki Venäjän kansalaiset ovat kaksoiskansalaisuudesta riippumatta velvoitettuja auttamaan Venäjän turvallisuusviranomaisia.

Kaksoiskansalaisuus tuli Suomessa mahdolliseksi vuonna 2003. Mahdollisuus kaksoiskansalaisuuteen on olemassa noin puolessa maailman maista.

Tilastokeskuksen mukaan yli 95 000 suomalaisella on myös jonkun muun maan kansalaisuus. Lukumäärä lienee suurempi, koska Suomessa ei ole velvollisuutta ilmoittaa väestörekisteriin kaksoiskansalaisuudesta.

Valtion virkamiesten lukumäärä on lakiesityksen luonnoksen mukaan noin 66 000. Vielä ei tiedetä varmuudella, kuinka monta heistä lainmuutokset koskisivat. Alun perin tarkoitus oli rajata joukko mahdollisimman pieneksi.

”Se on vielä kesken, kuinka monta virkaa laki koskisi. Ministeriöiden antamien lausuntojen perusteella niitä olisi jo 23 000. Se on tietysti aika paljon”, Äijälä sanoo.