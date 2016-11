Kirkkoon kuuluvat yhä myönteisempiä islamia ja muita uskontoja kohtaan – seurakunnista yli kolmannes toiminut muslimien kanssa

Suomalaiset suhtautuvat vieraisiin uskontoihin neutraalisti. Suuria intohimoja eri ryhmittymiä kohtaan on hyvin harvalla ja luterilaiset ovat hieman myönteisempiä kuin uskonnottomat.

Tämä käy ilmi tänään julkaistusta kirkon nelivuotiskertomuksesta (2012–2015), joka on kyselyaineistoihin perustuva kuvaus luterilaisuudesta tämän päivän Suomessa.

Suomi kuuluu yhä maailman luterilaisimpiin maihin. Kirkkoon kuuluvien osuus on silti vähentynyt voimakkaasti 2000-luvun alun 85 prosentista nykyiseen 73 prosenttiin. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomia on jo neljännes suomalaisista.

Suomalaisten suhtautumisessa eri uskontoja edustaviin rakennuksiin omalla asuinalueellaan neljä yhteisöä erottui muista. Evankelis-luterilaiseen, ortodoksiseen tai katoliseen kirkkoon sekä Pelastusarmeijan toimitilaan suhtaudutaan myönteisimmin.

Sen sijaan islamilaisen moskeijan, Jehovan todistajien valtakunnansalin, mormonien seurakuntatilan ja Hare Krishna -liikkeen temppelin kohdalla kielteisesti suhtautuvia oli enemmän kuin myönteisesti suhtautuvia. Eniten kielteisyyttä oli moskeijaa kohtaan, mutta siihenkin noin kolmella viidestä oli joko myönteinen tai neutraali suhtautuminen.

Uskonnollisten tunnusmerkkien käyttöön pukeutumisessa suhtaudutaan nykyään myönteisemmin kuin aiemmin.

Esimerkiksi musliminaisten huivi, sikhimiesten turbaani ja juutalaismiesten päähine saivat hyväksynnän useammin kuin ennen.

Kansankirkon muutoksen ytimessä ovat uskonnottomien ja muiden uskontojen kohtaaminen.

Seurakunnista jo yli kolmannes oli järjestänyt toimintaa muslimien kanssa, kun aiemmalla nelivuotiskaudella osuus jäi 15 prosenttiin.

”Kaikki suomalaiset, kirkkoonkaan kuuluvat, eivät pidä siitä, että maahanmuuttajia autetaan. Valtaosa suhtautuu kuitenkin myönteisesti”, toteaa tutkija Maarit Hytönen, yksi katsauksen tekijöistä.

”Esimerkiksi ajankohtaiseen kysymykseen islamin läsnäolosta suomalaisessa yhteiskunnassa katsomuksiltaan luterilaisimmat suhtautuvat vähemmän kielteisesti kuin uskonnottomat suomalaiset”, Ketola toteaa.

”Enemmistöltään protestanttisissa maissa kulttuuriseen ja katsomukselliseen moninaisuuteen on kyetty sopeutumaan keskimääräistä paremmin”, Ketola muistuttaa.

Suomalaisen luterilaisuuden ytimen muodostavat työ ja vastuunkanto. Tämä käy ilmi Kirkon tutkimuskeskuksen katsauksesta, jossa katsomuksiltaan luterilaiset pitivät muita suomalaisia tärkeämpänä kaikkia työtä koskevia väittämiä.

Työ ei ollut luterilaisille pelkkä ahdistava velvollisuus. Kolmelle neljästä oli tärkeää, että he voivat työssään auttaa ja palvella muita ihmisiä. Lähes puolet piti tärkeänä, että työ on kutsumustehtävä.

Vaikka erilaiset taustamuuttujat, kuten ikä ja tulotaso, vakioitiin, luterilainen katsomus ennusti merkitsevästi sitä, pitikö vastaaja näitä asioita tärkeinä työssä.

”Muihin suomalaisiin verrattuna merkittävästi suurempi osa katsomuksiltaan luterilaisista piti tärkeänä, että heidän työnsä on elämäntehtävä, jolle he ovat omistautuneet. Tämä kaikki kertoo siitä, että sellainen asia kuin luterilainen työetiikka on kiistatta olemassa, vaikkakin siihen liitetyt mielikuvat voivat olla harhaanjohtavia”, Kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Kimmo Ketola kuvaa.

Työn lisäksi suomalaisen luterilaisuuden keskeisiä arvoja ovat katsauksen mukaan naisten ja miesten tasa-arvo, yhteiseen hyvään pyrkiminen ja vastuunkanto toisista sekä lainkuuliaisuus. Näihin arvoihin liitetyt väittämät saivat erittäin suuren kannatuksen vastaajien keskuudessa.

Väittämät, joihin sisältyy selkeämmin uskonnollista sisältöä, eivät saaneet aivan yhtä paljon kannatusta.

”Silti on huomionarvoista, että lähes kaksi kolmasosaa suomalaisista kannatti virsilauluperinteen ylläpitämistä ja yli puolet kantoi huolta lasten uskonnollisesta kasvatuksesta, joko kotona tai koulussa”, Ketola toteaa.

Jumalanpalveluksiin osallistumisessa suomalaiset kuuluvat muiden pohjoismaalaisten ohella passiivisimpien kansakuntien joukkoon.

Vähintään kuukausittain jumalanpalveluksiin osallistuu kaikissa Pohjoismaissa noin kymmenesosa väestöstä.

”Luterilaisen katsomuksen tunnuspiirre on hengellisen elämän painopisteen siirtyminen arjen keskelle, maallisiin tehtäviin ja lähimmäisen palvelemiseen”, Ketola tiivistää.

Taloustutkimuksen toteuttamaan Gallup Ecclesiastica 2015 -kyselyyn vastasi yli 4000 suomalaista.