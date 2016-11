Mieskaksikon epäillään tuoneen vuosia virolaista viinaa alkoholisteille – juomat myyty enimmäkseen velaksi

Tulli tiedotti keskiviikkona paljastaneensa pitkään jatkuneen rikoskokonaisuuden, joka liittyy laittomaan alkoholin maahantuontiin ja myyntiin.

Maahan on tuotu Virosta ja Viron laivoilta huomattavia alkoholimääriä myyntitarkoituksessa ilman ilmoitusta tullille ja Suomessa vaadittavaa myyntilupaa.

Rikoskokonaisuudessa on kaksi pääepäiltyä. Heidän epäillään järjestäneen Virosta Suomeen noin 9 000 litraa väkeviä alkoholijuomia ja noin 8 000 litraa olutta myyntitarkoituksessa. Juomat on tuotu vuosina 2011–2016.

Alkoholin myynnillä on saatu kymmenien tuhansien eurojen tulot. Myydystä alkoholista olisi pitänyt maksaa valtiolle 150 000 euroa veroja.

Tullin mukaan alkoholia on myyty alkoholiongelmaisille pääkaupunkiseudulla. Ostajia epäillään olleen kymmeniä.

Juomat on myyty pääasiassa velaksi, jonka vuoksi epäillyiltä takavarikoitiin muun muassa ostajien pankkikortteja pin-koodeineen ja henkilökortteja.

Myydyt alkoholit on ostettu Virosta ja Viroon liikennöiviltä laivoilta. Ne on tuotu maahan normaalina matkustajatuomisina. Epäillyillä on ollut matkoilla mukana lukuisia henkilöitä, jotka ovat tuoneet Suomeen lain sallimat määrät alkoholia. Juomat ovat kuitenkin päätyneet myyntiin.

Pääepäiltyjä epäillään törkeästä veropetoksesta ja törkeästä alkoholirikoksesta. Juomia maahan tuoneita henkilöitä epäillään törkeistä veropetoksista. Alkoholijuomien ostajia epäillään ryhtymisestä laittomaan tuontitavaraan. Yhden henkilön epäillään syyllistyneen rahanpesuun.

Rikoskokonaisuus siirtyy syyteharkintaan Helsingin syyttäjänvirastoon ensi vuoden alussa.