Demarivaikuttaja ryhtyy lobbaamaan yksityisten terveysyhtiöiden valinnanvapautta

Ulla-Maija Rajakangas (sd) nimitettiin viime viikolla Hyvinvointialan liiton toimitusjohtajaksi. Kyseessä on uusi työnantajaliitto, jonka jäseninä ovat sosiaali- ja terveysalan yritykset ja järjestöt. Yksityisistä terveyspalveluyrityksistä mukana ovat esimerkiksi Attendo, Diacor, Mehiläinen, Pihlajalinna ja Terveystalo.

Uuden liiton keskeinen tavoite on edistää valinnanvapautta sote-uudistuksessa. Se pyrkii siis lobbaamaan sitä, että yksityiset sosiaali- ja terveysalan yritykset pääsevät vapaasti kilpailemaan julkisen sektorin kanssa.

Sdp puolestaan vastustaa tätä.

”Minä en joudu muuttamaan mielipidettäni”, Rajakangas sanoo. Hän kertoo kannattavansa sitä, että julkiset ja yksityiset sosiaali- ja terveysalan toimijat pääsevät kilpailemaan samalta viivalta.

Rajakangas, 53, on pitkän linjan demari. Hän on ollut puolueen jäsen jo 35 vuotta. Sen lisäksi hän on ollut demareiden keskeinen taustavaikuttaja sote-asioissa. Toimihan hän edellisessä hallituksessa vuosina 2013–15 peruspalveluministeri Susanna Huovisen valtiosihteerinä.

Sdp haluaa, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat julkisen sektorin järjestämisvastuulla ja pääasiallisella tuottamisvastuulla. Demarit haluavat siis huomattavasti rajatumpaa valinnanvapautta kuin Juha Sipilän (kesk) hallitus.

Rajakangas on siis enemmän hallituksen kuin Sdp:n linjoilla.

”Tosin Sdp:n sote-linjaus ei ole kovin selkeä”, hän muistuttaa.

Rajakangas kertoo, että hänellä eriävästä sote-kannasta huolimatta hyvät välit Sdp:n johtoon.

”Ei tämä ole minulle ideologinen kysymys”, Rajakangas sanoo.

Sote-alan valinnanvapautta hän edistää nykyisessäkin tehtävässään, sillä Rajakangas toimii Finanssialan keskusliitossa hyvinvoinnin rahoituksesta vastaavana johtajana.

Aiemmin Rajakangas on toiminut muun muassa pääministeri Paavo Lipposen (sd) erityisavustajana sekä akavalaisissa liitoissa eri tehtävissä.

Sosiaalialan Työnantajat ja Terveyspalvelualan Liitto perustivat Hyvinvointialan liiton viime kesänä. Uusi liitto aloittaa toimintansa virallisesti vuoden 2017 alusta. Se on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen.

Hyvinvointialan liittoon kuuluu sosiaali- ja terveysalan yrityksiä ja järjestöjä. Jäsenyhteisöissä työskentelee yli 70 000 työntekijää. Liiton perustivat 24 jäsenyhteisöä, mutta Rajakankaan mukaan jäseniksi on tarkoitus saada kaikki aiemman kahden liiton jäsenyhteisöt. Yhteensä niitä on 1 500.

Rajakangas muistuttaa, että Hyvinvointialan liitto tekee muutakin kuin lobbaa soten valinnanvapautta.

”Teemme laajemmin työmarkkina- ja elinkeinopolitiikkaa. Edistämme esimerkiksi paikallista sopimista ja työaikajoustoja tälle alalle”, hän sanoo.