Pirkanmaan vastaisku Aalto-yliopistolle etenee – Tampereen uuden säätiöyliopiston perustajissa myös SAK ja SPR

Fakta Uusi yliopisto -säätiön alustavat perustajat ja summat pääomaan Suomen valtio 50 000 euroa Jane ja Aatos Erkon säätiö 1 000 000 euroa Kaupan Liitto 50 000 euroa Kauppias K.P. Ruuskasen säätiö 50 000 euroa Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiö 50 000 euroa Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiö 10 000 euroa Pirkanmaan liitto 50 000 euroa PSHP/Tampereen yliopistollisen sairaalan opetus- ja tutkimussäätiö 250 000 euroa Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK 50 000 euroa Suomen Punainen Risti 10 000 euroa Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 250 000 euroa Tampereen kauppakamari 200 000 euroa Tampereen Kauppaseura ry 10 000–50 000 euroa Tampereen kaupunki 50 000 euroa Tampereen Suomalainen Klubi 20 000 euroa Tampereen Teknillinen Seura 30 000 euroa Tekniikan Akateemiset ry 50 000 euroa Teknologiateollisuus ry ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö 50 000 euroa Väinö Tannerin säätiö 10 000 euroa Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry 10 000 euroa

Pirkanmaan vastaisku pääkaupunkiseudun Aalto-yliopistolle etenee, vaikka matkassa on mutkiakin. Tampere3:n Uusi yliopisto -säätiö on määrä perustaa jo joulukuun alussa.

Keskiviikkona Tampereen osaamis- ja elinkeinolautakunta käsitteli ensimmäistä kertaa uuden säätiöyliopiston perustamiseen liittyviä luonnoksia, kuten säätiön sääntöjä ja perustajalistaa, jolta löytyvät esimerkiksi Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK, Suomen Punainen Risti ja Tampereen kauppakamari.

Pari vuotta sitten liikkeelle lähtenyt yhteistyöhanke tähtää monitieteiseen yliopistokonserniin, joka aloittaisi vuoden 2018 alussa. Noin 35 000 opiskelijan ja 4 000 työntekijän yliopiston alat olisivat tekniikka, terveys, yhteiskunta ja talous sekä niiden rajapinnat.

Tampere3 yhdistäisi kolme täysin erilaista korkeakoulua, sillä Tampereen yliopisto on julkisoikeudellinen ja Tampereen teknillinen yliopisto on säätiöyliopisto. Kummankin julkisia tehtäviä säätelee kuitenkin yliopistolaki, kun taas kolmannen osapuolen eli Tampereen ammattikorkeakoulun toimintaa säätelee ammattikorkeakoululaki. Ammattikorkeakoulu on osakeyhtiö, jonka omistajia ovat lähinnä kunnat, etunenässä Tampere 87 prosentin osuudellaan.

Tampereen kaupunginvaltuusto lopulta päättää, ryhtyykö kaupunki perustajajäseneksi ja sijoittaako se omistamansa Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeet uuden säätiön pääomaan. Yliopistot yhdistyisivät ensin Uusi yliopisto -säätiöön, joka hankkisi omistukseensa ammattikorkeakoulun osakekannan. Rakennusten arvoksi on jo arvioitu 50 miljoonaa euroa.

Tampereen teknillisen yliopiston TTY-säätiön taustalta löytyvät Teknologiateollisuus ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, jotka aikoinaan keräsivät yhteensä liki 30 miljoonan euron osuuden TTY-säätiön pääomaan. Tämäkin osuus on määrä siirtää uuden säätiön pääomaan.

Tähän mennessä alustavasti mukaan ilmoittautuneiden uusien perustajatahojen lupaama summa on yhteensä runsaat kaksi miljoonaa euroa. Pienimmät rahamäärät ovat 10 000 euroa ja suurin yksittäinen taas on Jane ja Aatos Erkon säätiön miljoonan euron potti.

Suomen valtio, Tampereen kaupunki, Kaupan Liitto, Pirkanmaan liitto, Tekniikan Akateemiset ja SAK ovat kukin lähdössä mukaan 50 000 eurolla.

”Meidän on tarkoitus vahvistaa SAK:n roolia työelämän muutoksiin reagoimisessa, ja siksi mukaan meno uudenlaiseen korkeakouluun kiinnostaa”, sanoo koulutuspäällikkö Mikko Koskinen SAK:sta.

Säätiön perustamisen ja hallintokuvioiden lisäksi korkeakouluväkeä on puhuttanut se, minkälaisia tutkintoja ammattikorkeakouluja ja yliopistoja yhdistävistä konserneista oikein saa. Jo nyt opintoja voi suorittaa korkeakouluissa jonkin verran ristiin, mutta niin, että tutkinnot ovat joko amk-tutkintoja tai yliopistotutkintoja.

Opetusministeriöstä on vakuutettu, että korkeakoulujen ja tutkintojen niin sanottu duaalimalli säilyy, mikä tarkoittaa niiden erilaisia eli tiedettä tai käytäntöä korostavia rooleja. Yliopistolakia epädemokraattiseksi arvostelleille on myös sanottu, ettei yliopistolakia ole määrä nyt avata.

Lupauksista huolimatta yliopistolakia ollaan nyt muuttamassa niin, että vastedes yliopisto voisi hankkia opetusta myös toiselta korkeakoululta, vaikka sen tulisi yhä antaa pääosa ”kunkin sen koulutusvastuuseen kuuluvan alan opetuksesta itse”.

”Lakiluonnoksen muotoilu on niin väljä, että se avaa pelikentän ostaa opintoja alihankintana halvimpaan hintaan vaikka Intiasta”, arvioi Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen.

Koikkalainen ei ymmärrä, miksi paikallisen yhteistyön sujuvoittamisen takia tehdään näin laaja lainmuutos, joka käytännössä voi romuttaa duaalimallin, jos vaikka 180 opintopisteen yliopistotutkinnosta 60 olisikin ammattikorkeakouluopintoja.

”Saattaisi syntyä tosi villi länsi, jossa yliopisto hankkisi opintoja vähimmällä vaivalla mistä vain”, Koikkalainen maalailee ja näkee ay-liikkeen edustajana edessä myös lisää rationalisointeja ja yt-neuvotteluja.

Toinen huolenaihe Tampere3:n kaltaisissa säätiöissä on se, toteutuuko tulevassa hallintomallissa itsehallinto vai ei.

Professoriliiton Tampereen yliopiston osaston puheenjohtaja Mari Hatavara pitää Tampere3:a ”ihan loistavana mahdollisuutena uudenlaiseen monitieteiseen yhteisöön”, mutta näkee siinä myös riskejä. Ne liittyvät valmistelun avoimuuteen ja sen puutteeseen sekä siihen, että kriittisen tutkimuksen rooli voi heiketä.

Myös pelko duaalimallin kuoppaamisesta on Hatavaran mukaan aiheellinen.

Keskiviikkona Tampereen yliopiston ylioppilaskunta järjesti yhdessä Teatterityön tutkinto-ohjelman, Tampereen yliopiston opetusalan yhdistyksen ja Professoriliiton Tampereen yliopiston osaston kanssa tempauksen Tampere3 – No Signal. Viesti kuului, että Tampere3:n tulee olla monialainen, demokraattinen ja yhteisöllinen.